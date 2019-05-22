Экономика
Начал действовать запрет на уличные табло с курсами валютТАСС вчера в 04:01
Указание разработано в соответствии с принятыми ранее поправками в федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле", которые позволяют Банку России устанавливать требования к размещению информации о курсах иностранных валют.
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Армия и оружие
Новый глава генштаба ВСУ рассказал о судьбе Донбасса
Обновлено вчера в 11:07
Кино
Татьяна Кравченко победила депрессию после окончания съемок «Сватов»
После съемок "Сватов" у Кравченко случилась депрессия Кадр: сериал "Сваты" / телеканал "Россия 1" – Для меня работа в "Сватах" – подарок судьбы.
Обновлено вчера в 04:03
Происшествия
Родителей участницы скандального выпускного во Владивостоке оштрафуют
Обновлено вчера в 19:42
Хоккей
Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею
Сборная России сыграет с национальной командой Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.
Обновлено 23 мая в 16:35
Общество
Госдума одобрила новые правила техосмотра
Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено вчера в 03:10
Происшествия
Власти Франции допустили версию теракта в расследовании взрыва в Лионе
Расследование дела о взрыве в Лионе 24 мая ведется по факту «преступного террористического сговора», сообщила глава минюста Франции Николь Беллубэ.
Обновлено вчера в 23:05
Музыка
Эрнст назвал победителей шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 18:07
Шоу-бизнес
Миллу Йовович на Каннском фестивале подвело слишком тесное декольте
Платье выглядело бы прелестно, если бы не слишком тесный лиф, передавивший грудь звезды.
Обновлено вчера в 14:25
Экономика
Прибыль «ТрансКонтейнера» за 1 квартал выросла в 2,3 раза
Прибыль, относимая на собственников "ТрансКонтейнера", по МСФО за 1 квартал 2019 года выросла в 2,3 раза - до 2,639 млрд рублей.
Обновлено вчера в 10:12
Общество
Клиенты банков могут потерять деньги из-за СМС с кодами
Сотрудники банков стали чаще запрашивать коды из присылаемых СМС-сообщений для подтверждения личности клиента.
Обновлено вчера в 05:06
Шоу-бизнес
Звезда «Игры престолов» Софи Тернер сменила имидж
Сменить имидж звезде позволили только по окончанию съемок финальной серии. Софи медлить не стала и быстро перекрасилась в блондинку.
Обновлено вчера в 21:00
Общество
Жена Ярошенко заявила об ухудшении здоровья летчика
В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года.
Обновлено вчера в 20:11
Футбол
Роналду купил суперкар McLaren Senna стоимостью около миллиона евро
Как уточняет "Спорт-экспресс", стоимость машины, названной в честь бразильского гонщика "Формулы-1" Айртона Сенны, оценивается в 850 тысяч евро.
Обновлено вчера в 16:46
Космос
Химия звезд проливает новый свет на колбасу Gaia
Используя только информацию о химических следах звезд Gaia, исследователи более точно определили возраст галактики.
Обновлено 23 мая в 10:58
Здоровье
Всего семь минут: врач рассказал о причине заболевания раком
Долгое пребывание под солнцем без использования солнцезащитного крема может стать причиной появления ранних морщин, быстрого старения кожи и развития онкологических заболеваний.
Обновлено вчера в 13:03
Общество
Первый российский круизный лайнер «Петр Великий» спустили на воду
На судостроительном заводе «Лотос» под Астраханью спустили на воду первый российский круизный пассажирский речной лайнер проекта PV300VD, сообщается на сайте Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).
Обновлено вчера в 11:01
Армия и оружие
НАТО примет новую военную стратегию из-за «ядерной угрозы» от России
НАТО впервые за долгие годы намерено принять новую военную стратегию из-за «ядерной угрозы», исходящей со стороны России.
Обновлено вчера в 23:16
Шоу-бизнес
Появилось видео свадьбы Потапа и Насти Каменских
В сети появились ролики со свадьбы участников украинского дуэта Потапа и Насти Каменских, состоявшейся 23 мая.
Обновлено 23 мая в 16:57
Армия и оружие
Тяжелый беспилотник «Охотник» впервые поднялся в воздух
Два источника в авиастроительной отрасли России проинформировали о том, что тяжелый ударный беспилотник "Охотник" впервые поднялся в воздух.
Обновлено вчера в 18:28
Культура
Сериал «Слуга народа» с Зеленским стал недоступен в России
Обновлено 23 мая в 15:22
Шоу-бизнес
Светлана Лобода впервые показала повзрослевшую дочку Тильду
У поклонников появилась возможность разглядеть профиль Тильды. «Нашей любви один год», - лаконично подписала снимок Светлана Лобода.
Обновлено вчера в 10:09
Культура
Фестиваль фейерверков открылся в Ессентуках
Обновлено вчера в 15:31
Авто
Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana
Обновлено 23 мая в 10:12
Музыка
Подопечную Фадеева преследует «безумный маньяк»
В Instagram бывшая подопечная продюсера Максима Фадеева рассказала, что ее преследует безумный маньяк.
Обновлено вчера в 23:27
Общество
«Музеон» и «Лиза Алерт» приурочили акцию ко Дню пропавших детей
Обновлено вчера в 20:23
Общество
Россияне массово променяли вино на пиво
Россияне стали заменять дорогостоящие алкогольные напитки более дешевыми — пивом и водкой.
Обновлено вчера в 20:49
Шоу-бизнес
Дочь Филиппа Киркорова впервые влюбилась
У Аллы-Виктории уже появился первый ухажер: мальчик Федя делает наследнице певца подарки.
Обновлено вчера в 14:00
Здоровье
В Британии женщина перенесла 30 ампутаций за шесть лет
В Великобритании 32-летняя женщина из города Бристоля принесла 30 ампутаций за шесть лет.
Обновлено вчера в 02:46
Политика
Болтон: саммит Абэ и Ким Чен Ына поможет решению ядерной проблемы КНДР
Находящийся с визитом в Токио советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что встреча между премьер-министром Японии Синдзо Абэ и лидером КНДР Ким Чен Ыном будет способствовать решению ядерной и ракетной проблемы КНДР, сообщило агентство Киодо.
Обновлено вчера в 22:59
Музыка
День города в Петербурге пройдет без выступления Нетребко и Эйвазова
Ранее сообщалось о том, что стал известен режим работы метрополитена в День города в Петербурге.
Обновлено вчера в 19:52