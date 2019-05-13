Экономика

Нацбанк Украины проиграл апелляцию по иску КоломойскогоРИА Новости 13:21

Национальный банк Украины проиграл апелляцию по иску экс-совладельца Приватбанка Игоря Коломойского, намерен подать кассационную жалобу, сообщила в понедельник пресс-служба регулятора.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Нацбанк Украины проиграл апелляцию по иску экс-совладельца Приватбанка Коломойского

Коммерсантъ14:06

Нацбанк Украины проиграл апелляцию по иску Коломойского

RT на русском13:35

Нацбанк Украины проиграл иск Игорю Коломойскому

Московский Комсомолец13:54

Нацбанк Украины проиграл апелляцию по иску Коломойского

Известия13:40

Нацбанк Украины проиграл апелляцию по иску Коломойского

Газета.Ru13:36

Нацбанк Украины проиграл апелляцию по делу, связанному с национализацией Приватбанка

ТАСС14:04

Нацбанк Украины проиграл апелляцию по иску Коломойского

РИА Новости13:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 14:37, Ашберн
Политика

Зеленский опубликовал послание мира для жителей Донбасса и Крыма

Избранный президент Украины Владимир Зеленский после нескольких встреч с лидерами различных конфессий опубликовал на странице в Facebook видеоролик, в котором они делают совместное заявление с "посланием мира" к живущим в Крыму и на Донбассе.
Обновлено в 11:18
Политика

Порошенко заинтересован в скорейшей инаугурации Зеленского

Действующий лидер Украины Пётр Порошенко заявил, что заинтересован в скорейшем вступлении Владимира Зеленского в должность президента страны.
Обновлено в 11:59
Авто

Названы самые востребованные кроссоверы в России по итогам апреля

Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых продаваемых кроссоверов и внедорожников в России.
Обновлено в 10:02
Игры

7 панков из 10: игровые СМИ выставили первые оценки Rage 2

Игровые издания начали выставлять оценки новой Rage 2, которую id Software разработала совместно со шведской Avalanche Studios.
Обновлено в 08:50
Происшествия

Дело бывшего замглавы ФСИН о взятках ушло в суд

Смольнинский райсуд Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении бывшего замдиректора ФСИН России Николая Баринова, которого обвиняют в получении взятки от подрядчиков при строительстве следственного изолятора «Кресты-2», сообщает 13 мая объединенная пресс-служба судов города.
Обновлено в 05:29
Кино

Умерла голливудская актриса и певица Дорис Дэй

В понедельник, 13 мая, не стало американской актрисы и певицы Дорис Дэй.
Обновлено в 10:34
Шоу-бизнес

51-летняя Ольга Кабо показала идеальную фигуру в купальнике

Обновлено в 07:10
Происшествия

Протестующих россиян наказали слезоточивым газом в Екатеринбурге

В Екатеринбурге против людей, просящих не строить храм на месте сквера, неизвестные применили слезоточивый газ.
Обновлено в 14:09
Политика

В Казани Путину показали модернизированные Ту-160 и Ту-22

Президенту России Владимиру Путину на аэродроме завода имени Горбунова в Казани — филиала ПАО «Туполев» — показали модернизированные образцы авиатехники, в том числе Ту-160 и Ту-22.
Обновлено в 10:44
Общество

ГИБДД разработала регламенты автотюнинга

Госавтоинспекция разработала два новых регламента, устанавливающих порядок внесения изменений в конструкцию автомобиля, сообщает «Коммерсант».
Обновлено в 04:23
Экономика

ЦБ перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля

Российский ЦБ перестал изготавливать монеты номиналом ниже рубля. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные банка.
Обновлено вчера в 20:24
Шоу-бизнес

СМИ узнали о родах Алины Кабаевой

Бывшая гимнастка, олимпийская чемпионка Алина Кабаева родила двойню. Об этом сообщило интернет-издание Dom2Life.ru.
Обновлено в 07:33
Происшествия

Прокуратура Швеции возобновила расследование по делу Ассанжа

Прокуратура Швеции возобновила расследование по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которого подозревают в преступлениях на сексуальной почве.
Обновлено в 06:50
Хоккей

Сборная России победила команду Чехии на ЧМ по хоккею

Обновлено в 12:31
Общество

Минсельхоз определился с правилами ввоза импортного хамона

Что предлагает Минсельхоз Минсельхоз подготовил поправки в закон "О ветеринарии", которые предусматривают запрет на ввоз для личного потребления животноводческой продукции из стран, неблагополучных по заразным болезням животных.
Обновлено в 14:01
Общество

Работодатели смогут откупиться от трудоустройства инвалидов

«Законопроектом предлагается создавать фонды содействия трудоустройству инвалидов для внесения компенсационной выплаты работодателями как альтернативный вариант выполнения им квоты для приема на работу инвалидов в случае обоснованной невозможности принятия на соответствующее рабочее место инвалида»,— рассказали в министерстве.
Обновлено в 09:43
Футбол

Мамаев и Кокорин подадут на УДО по прибытии в колонию

Обновлено в 08:14
Политика

Сердюков возглавил совет директоров ОАК

Директор авиационного кластера госкорпорации "Ростех", бывший министр обороны Анатолий Сердюков возглавил совет директоров "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК), говорится в сообщении компании.
Обновлено в 12:00
Культура

Актер из «Могучих рейнджеров» умер в 38 лет

Умер новозеландский актер самоанского происхождения Пуа Магасива. Об этом сообщает издание New Zealand Herald.
Обновлено в 13:24
Наука

Возродился вымерший более 130 тыс. лет назад вид птиц

Вид наземных птиц кювьеров пастушок (Dryolimnas cuvieri), вымерший 136 тыс. лет назад, возродился в прежнем состоянии.
Обновлено 10 мая в 23:46
Экономика

Рынок США обрушился на фоне эскалации торговой войны с Китаем

В США произошло внезапное падение ключевых биржевых индексов после заявления КНР о введении ответных пошли против около 5 тыс. американских товаров.
Обновлено в 11:15
Музыка

В Тель-Авиве официально стартовало «Евровидение-2019»

В Тель-Авиве официально стартовал международный песенный конкурс "Евровидение-2019", сообщается на официальном сайте.
Обновлено в 01:16
Культура

Актер Панфилов признался, почему не хочет ехать в Крым

Обновлено в 12:39
Спорт

Медведева описала Загитову и Туктамышеву одним словом

Обновлено в 09:03
Происшествия

Организаторы заявили о задержаниях на несогласованном митинге у ФСБ

У здания ФСБ в Москве прошел митинг, в котором приняли участие 500 человек.
Обновлено в 13:44
Политика

Пушков высмеял предложение сдать Севастополь в аренду США

Российский сенатор, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике, автор аналитической программы «Постскриптум» Алексей Пушков высмеял предложение сдать Севастополь в аренду США.
Обновлено в 13:19
Музыка

Шнуров прокомментировал итоги шоу «Голос. Дети»

Ситуация с финальным голосованием на шоу вызывала широкий общественный резонанс.
Обновлено в 10:06
Происшествия

В самолет Меркель врезался автомобиль

В аэропорту Дортмунда в самолет канцлера ФРГ Ангелы Меркель врезался автомобиль.
Обновлено в 13:58
Происшествия

В Омске школьница убила отца из-за немытой посуды

Школьница пояснила следователю, что между ними сложились неприязненные отношения. Отец постоянно оскорблял и ругал ее, иногда выпивал.
Обновлено в 08:57
Футбол

Олег Корнаухов: «ЦСКА все еще претендует на попадание в еврокубки»

Бывший игрок ЦСКА и «Торпедо» Олег Корнаухов поделился мнением о выступлении армейцев в этом сезоне.
Обновлено в 14:17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Игорь Коломойский
Украинский бизнесмен
Украинский олигарх, бизнесмен-миллиардер, политический и общественный деятель. Основатель крупнейшей на Украине промышленно-финансовой группы «Приват», представленной в банковском секторе, нефтехимии, металлургии, пищевой промышленности, агросекторе, авиаперевозках, спорте и медиа.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Национальный банк Украины
Банк
Центральный банк Украины. Находится в одноимённом здании по адресу: Киев, ул. Институтская, 9. Национальный банк Украины был создан на основе Украинского республиканского банка Государственного банка СССР вместе с принятием 20 марта 1991 года Верховной Радой Закона Украины «О банках и банковской деятельности».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное