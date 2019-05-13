Экономика
Нацбанк Украины проиграл апелляцию по иску КоломойскогоРИА Новости 13:21
Национальный банк Украины проиграл апелляцию по иску экс-совладельца Приватбанка Игоря Коломойского, намерен подать кассационную жалобу, сообщила в понедельник пресс-служба регулятора.
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 19:09, Ашберн
Шоу-бизнес
В СМИ попала информация о рождении двойни у Алины Кабаевой
Обновлено в 07:05
Культура
Радиостанция «Говорит Москва» закрыла шоу Сергея Доренко
Радиостанция "Говорит Москва" снимает с эфира утреннее шоу "Подъём" автором и бессменным ведущим которой был Сергей Доренко, умерший на 60-м году жизни.
Обновлено в 15:25
Наука
Российские ученые разработали новый материал для солнечных батарей
Российские ученые разработали новый полупроводниковый материал без использования свинца, который может быть применен в солнечных батареях для повышения их эффективности.
Обновлено в 18:39
Политика
В штабе Зеленского считают, что минские соглашения можно реанимировать
Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков выразил надежду на то, что новый украинский лидер сможет реанимировать минские соглашения и они начнут реализовываться.
Обновлено в 16:39
Авто
УАЗ пообещал, что новый «Патриот» станет только лучше
Первым, получившим переднюю панель в современном нынешнем представлении стал УАЗ-3160, известный нам всем как «Патриот».
Обновлено в 11:23
Хоккей
Канада вырвала победу над Словакией в матче ЧМ
Обновлено в 17:01
Хоккей
Сборная России победила команду Чехии на ЧМ по хоккею
Обновлено в 12:31
Футбол
Мамаева и Кокорина могут отправить в колонию в Ярославль
Если Мамаева и Кокорина отправят в Ярославль, то, вероятнее всего, местом их заключения станет ИК №1. Туда обычно направляют заключенных, впервые оказавшихся за решеткой.
Обновлено в 10:28
Политика
Соловьев выгнал из студии украинского журналиста из-за спора о Бандере
Соловьев заявил, что Бандера боролся на стороне Адольфа Гитлера, и его образ популяризируется на Украине.
Обновлено в 18:05
Происшествия
Свидетель по делу Мамаева и Кокорина выпала из окна
Обновлено в 16:07
Здоровье
В 2018 году 38 млн россиян прошли тест на ВИЧ
В прошлом году более четверти населения РФ – 38 миллионов россиян – сдали анализы на наличие вируса иммунодефицита.
Обновлено в 10:30
Культура
Актер Панфилов признался, почему не хочет ехать в Крым
Обновлено в 12:39
Общество
В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины
Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
Обновлено в 02:55
Общество
В России могут усложнить бракоразводный процесс
Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предлагает существенно усложнить бракоразводный процесс в России.
Обновлено в 04:40
Происшествия
В Казани эвакуировали аэропорт из-за сообщения о минировании самолета
Пассажиры и персонал международного аэропорта "Казань" были эвакуированы в понедельник вечером из-за сообщения о заложенной в самолёте бомбы, сообщил РИА Новости пресс-секретарь аэропорта Адель Гатауллин.
Обновлено в 16:50
Экономика
«Роснефть» отказалась от глобального проекта в Приморье
Проект «Роснефти» по строительству нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса «Восточной нефтехимической компании» (ВНХК) в ТОР «Нефтехимический» стал нерентабельным из-за большого налогового маневра, так что госкомпания отказалась от его реализации.
Обновлено в 16:34
Происшествия
Вооруженный школьник взял в заложники учеников гимназии в Казани
В Казани вооруженный ножом и пневматическим пистолетом 17-летний подросток взял в заложники учительницу и одноклассников.
Обновлено в 05:30
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова устроила себе небольшие каникулы на Мальдивах
Анастасия Волочкова устроила себе небольшие каникулы на Мальдивах, продемонстрировав очередную растяжку.
Обновлено в 15:00
Хоккей
Панарин о сборной России: «Многие писали, что я чуть ли не предатель»
Нападающий Артемий Панарин высказался о ситуации со сборной России и ЧМ-2019. Форвард не был вызван в состав команды.
Обновлено в 17:25
Происшествия
СК сообщил об идентификации 40 погибших в авиакатастрофе в Шереметьево
Тела 40 погибших в результате катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево идентифицированы.
Обновлено в 05:36
Шоу-бизнес
Виновата Леди Гага? Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались
Российская модель Ирина Шейк и голливудский актер и режиссер Брэдли Купер могли расстаться, сообщает издание MTO News со ссылкой на собственный источник.
Обновлено в 08:08
Политика
Трамп включил в бюджет дополнительные $1,6 млрд на нужды НАСА
Президент США Дональд Трамп добавил $1,6 млрд к бюджетному запросу НАСА, об этом он заявил в твиттере.
Обновлено в 18:51
Политика
Кравчук рассказал, как его едва не расстреляли бандеровцы
Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала "Наш" рассказал, что бандеровцы едва не расстреляли его вместе с родителями.
Обновлено в 14:52
Шоу-бизнес
Дмитрий Назаров проигнорировал похороны матери Марии Порошиной
Похороны матери Марии Порошиной прошли 4 мая, и на панихиде присутствовали многие коллеги Наталии Красноярской.
Обновлено в 07:00
Политика
Зеленский записал «послание мира Донбассу»
Обновлено в 11:18
Кино
HBO опубликовала тизер последней серии «Игры престолов»
Компания HBO опубликовала тизер последней серии финального сезона «Игры престолов».
Обновлено в 02:27
Кино
В промо-кадре «Игры престолов» нашли новый ляп
Поклонники сериала «Игра престолов» обнаружили новый ляп в одном из промо-кадров восьмого сезона.
Обновлено в 13:36
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в России
Автостраховщики составили рейтинг часто угоняемых автомобилей по итогам первого квартала 2019 года.
Обновлено в 06:13
Политика
Киев заявил о просьбе экс-бизнесмена из Москвы предоставить ему убежище
На Украине задержанные, по их словам, хотели получить политическое убежище.
Обновлено в 18:13