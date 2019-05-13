Экономика
Нацбанк Украины проиграл апелляцию по иску Игоря КоломойскогоВести.Ru вчера в 18:26
Национальный банк Украины проиграл апелляцию по иску олигарха Игоря Коломойского. Он потребовал признать незаконной проверку "Приватбанка" в 2016 году.
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Нацбанк Украины проиграл апелляцию по иску экс-совладельца Приватбанка Коломойского
Коммерсантъвчера в 14:06
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