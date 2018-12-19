В конце ноября НБУ признал «ВТБ банк» неплатежеспособным. До этого банк был отнесен к категории проблемных из-за снижения ликвидности и ухудшения финансового состояния. ВТБ подчеркивал, что работа его «дочек» на Украине парализована решениями украинских судов об аресте акций и активов.

Экономика Экономика ЦБ спрогнозировал подорожание товаров в 2019 году Вклад повышенных акцизов в инфляцию может составить 0,3-0,4 процентных пункта, подсчитали в Центробанке.

Финансы Финансы Минфин не смог занять 10 млрд руб. на рынке госдолга В предыдущий раз Минфин не размещал ни одной бумаги из предложенного на аукцион выпуска ОФЗ в начале октябре, когда вернулся на рынок госдолга после месячного отсутствия, вызванного резким ростом ставок по облигациям.

Финансы Финансы МВФ одобрил кредит Украине на 3,9 миллиарда долларов Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) утвердил новую программу финансовой помощи stand-by для Украины на сумму 3,9 миллиарда долларов сроком на 14 месяцев.

Экономика Экономика Visa запускает сервис переводов с карты на карту по номеру телефона Visa запускает сервис, который позволит переводить деньги с карты на карту, зная лишь телефонный номер получателя средств.

Экономика Экономика Госдума приняла закон об ужесточении контроля над средствами дольщиков Депутаты Госдумы РФ в среду 19 декабря в третьем окончательном чтении приняли поправки в закон о долевом строительстве.

Энергетика Энергетика Нефть Brent за сутки подешевела более чем на 6% и опустилась ниже $56 Цена на нефть марки WTI в ходе торгов снижалась на 7,83% — до $46,3 за баррель, что является минимумом с августа 2017 года.

Экономика Экономика Италия достигла «бюджетного компромисса» с ЕС: санкций не будет Компромисс между правительством Италии и Еврокомиссией в отношении бюджета страны на 2019 год достигнут, санкций против Италии вводиться не будет, заявили представители правительства и комиссии в среду, 19 декабря, передает информагентство Ansa.

Экономика Экономика Госдума обозначила «потолок» по ставкам микрокредитов Новые правила микрокредитования вступят в силу с 2020 года, но они не коснуться небольших (менее 10 тыс. рублей) кредитов без обеспечения сроком менее 15 дней.

Экономика Экономика Госдума приняла закон о системе мониторинга маркированных товаров Закон, направленный на создание информационной системы мониторинга подлежащих маркировке товаров, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 19 декабря.

Экономика Экономика Россияне при продаже жилья меняют цену на 600 тыс. рублей Почти половина (49%) россиян, разместивших объявления о продаже своей недвижимости, в процессе поиска покупателя снижают или повышают цену в среднем на 600 тыс. руб. В Москве доля таких продавцов еще выше — 58%.

Экономика Экономика Программа внешних займов «Газпрома» на 2018 год увеличена до €6,5 млрд Программа внешних займов ПАО «Газпром» на 2018 год увеличена на 2,5 миллиарда евро. Такое решение принял совет директоров компании.

Экономика Экономика Туроператоры оценили подорожание поездок для россиян в 2019 году Цена туристических путевок для россиян в 2019 году вырастет на 10–30%, заявила «РИА Новости» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Экономика Экономика Инвесторы ликвидированных игорных зон получат компенсацию Закон о возмещении нанесенного ущерба инвесторам в случае ликвидации игорной зоны Госдума приняла в третьем, окончательном чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 19 декабря.