Экономика
Нацбанк Украины запустит банкноту с лауреатом Сталинской премииКрасная весна вчера в 11:26
В 1918 году стал одним из основателей и первым президентом Украинской академии наук при гетмане Скоропадском. Однако гражданства Украины не принял. Вернадский — лауреат Сталинской премии I степени.
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Политика
Вдова Доренко ответила на нападки Соловьева в адрес ее мужа
Обновлено вчера в 16:31
Общество
«Ну что, мы вас всех уже избили?» Что на самом деле происходит в Грузии и как изменилось отношение к туристам из России
Пока федеральные каналы нагнетают обстановку и ищут американский след в грузинском протесте, «Новая» поговорила с местными жителями, чтобы узнать, на самом ли деле в Грузию стало опасно ехать.
Обновлено вчера в 12:47
Политика
Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России
Народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе в беседе с изданием «Московский комсомолец» оценил происходящее в отношениях России и Грузии.
Обновлено вчера в 18:01
Политика
Сговор Скрипаля с Лондоном допустила его племянница
Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что он мог пойти на сделку с властями Великобритании.
Обновлено вчера в 23:51
Культура
Культурные нормативы появятся в российских школах с 1 сентября
Учебная программа в российских школах с 1 сентября 2019 года будет дополнена культурными нормативами.
Обновлено вчера в 10:08
Происшествия
В Новосибирске неизвестный застрелил мужчину на улице
Полиция и следователи в Новосибирске разыскивают неизвестного, застрелившего мужчину на улице Гоголя, сообщает СУСК по области.
Обновлено вчера в 23:07
Энергетика
Цена на нефть марки Brent поднялась до $65,51 за баррель
Обновлено 24 июня в 01:41
Шоу-бизнес
Петросян высмеял отравление Бари Алибасова
Юморист Евгений Петросян в инстаграме заявил, что отравление продюсера Бари Алибасова напомнило ему старую шутку.
Обновлено вчера в 17:43
Общество
Дрон-наноразведчик показали на «Армии-2019»
Технополис «Эра» представил на форуме «Армия-2019» две модификации дрона-наноразведчика.
Обновлено в 01:59
Шоу-бизнес
Саша Савельева получила звание «Мама года»
Обновлено вчера в 15:58
Транспорт
Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера
«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. рублей или даже лишить прав», — передаёт издание.
Обновлено вчера в 18:14
Технологии
На ЕГЭ разрешат пользоваться интернетом
На ЕГЭ и ОГЭ по гуманитарным предметам хотят разрешить поиск информации в интернете.
Обновлено вчера в 19:14
Политика
Пушков высмеял реакцию Украины на возвращение РФ в ПАСЕ
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал реакцию украинского МИД на решение ПАСЕ о возвращении делегации РФ.
Обновлено вчера в 19:48
Футбол
«Манчестер Юнайтед» хочет подписать Бен Йеддера
Как сообщает AS, "Манчестер Юнайтед" заинтересован в приобретении 28-летнего француза. Также на игрока претендует "ПСЖ".
Обновлено вчера в 22:46
Армия и оружие
В Конгрессе США предложили запретить Трампу воевать с Ираном
Два американских конгрессмена предложили поправку к военному бюджету, запрещающие президенту США Дональду Трампу начинать военную операцию против Ирана, говорится в официальном заявлении одного из инициаторов поправки демократа Ро Ханны.
Обновлено вчера в 22:47
Армия и оружие
В Афганистане погибли двое американских военнослужащих
Обновлено в 01:05
Энергетика
Правительство решило не сдерживать цены на бензин
Правительство России не будет продлевать соглашение с нефтяными компаниями, которое ограничивало рост цен на бензин.
Обновлено вчера в 04:04
Шоу-бизнес
У отца Юлии Началовой обнаружили рак
Отец Юлии Началовой признался, что тогда все было как во сне, потому что они были невменяемы после смерти дочери.
Обновлено вчера в 14:12
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол авто
В Госдуму РФ от фракции ЛДПР поступил законопроект об отмене штрафов за тонировку стекол автомобилей.
Обновлено 24 июня в 00:22
Шоу-бизнес
Скончалась актриса Алла Покровская
Актриса театра и кино, вдова Олега Ефремова Алла Покровская умерла в Москве на 82-м году жизни.
Обновлено вчера в 07:24
Происшествия
К пыткам испытывают противоречивые чувства
Еще 39% россиян считают, что бороться с пытками не стоит, так как это может негативным образом повлиять на раскрываемость преступлений.
Обновлено в 01:38
Игры
В Steam стартовала летняя распродажа
25 июня в сервисе Steam началась летняя распродажа. Она продлится до 9 июля, 20:00 мск.
Обновлено вчера в 14:24
Авто
Названы самые популярные у москвичей машины каршеринга
Самой популярной маркой автомобилей в экономсегменте московского каршеринга является Volkswagen Polo.
Обновлено вчера в 12:00
Общество
Пособия на детей из малоимущих семей повысят до 10 тысяч рублей
Напомним, что изначально с инициативой о повышении пособий для нуждающихся семей с детьми от полутора до трёх лет выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 14:45
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле
Как уточнил "Российской газете" заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко, выше нормы температура ожидается на большей части Северо-Западного округа и на севере Приволжского округа.
Обновлено вчера в 21:00
Здоровье
Тюменские хирурги удалили 15-килограммовую опухоль мужчине
Обновлено в 01:35
Общество
Как американские мошенники зарабатывают на «русских хакерах»
Напомним, само понятие «русские хакеры» стало популярно в США в 2016 году, когда спецслужбы США предъявили России обвинение во взломе компьютеров Национального комитета Демократической партии США.
Обновлено в 01:44
Общество
На месте ракетного завода в Москве построят гигантский деловой центр
Позднее стороны договорились о совместном развитии территории.
Обновлено вчера в 17:37
Политика
В США нашли способ обойти запрет Трампа на торговлю с Huawei
Американские IT-компании нашли способ обойти указ президента США Дональда Трампа о запрете на сотрудничество с китайской компанией Huawei.
Обновлено в 01:55