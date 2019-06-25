Экономика

Нацбанк Украины запустит банкноту с лауреатом Сталинской премииКрасная весна вчера в 11:26

В 1918 году стал одним из основателей и первым президентом Украинской академии наук при гетмане Скоропадском. Однако гражданства Украины не принял. Вернадский — лауреат Сталинской премии I степени.
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Нацбанк Украины выпустит купюру в тысячу гривен

Телеканал 360°вчера в 11:25

На Украине анонсировали выпуск банкноты с лауреатом Сталинской премии

РБКвчера в 11:20

На Украине появятся новые деньги

Lenta.ruвчера в 08:23

На Украине появится новая купюра

Газета.Ruвчера в 08:59

Нацбанк Украины анонсировал эмиссию банкноты 1000 гривен

RT на русскомвчера в 07:32

На Украине введут в оборот банкноту номиналом 1000 гривен

ТАССвчера в 06:00

На Украине выведут из обращения монеты в одну, две и пять копеек

Интерфаксвчера в 05:55
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Политика

Вдова Доренко ответила на нападки Соловьева в адрес ее мужа

Обновлено вчера в 16:31
Общество

«Ну что, мы вас всех уже избили?» Что на самом деле происходит в Грузии и как изменилось отношение к туристам из России

Пока федеральные каналы нагнетают обстановку и ищут американский след в грузинском протесте, «Новая» поговорила с местными жителями, чтобы узнать, на самом ли деле в Грузию стало опасно ехать.
Обновлено вчера в 12:47
Политика

Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России

Народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе в беседе с изданием «Московский комсомолец» оценил происходящее в отношениях России и Грузии.
Обновлено вчера в 18:01
Политика

Сговор Скрипаля с Лондоном допустила его племянница

Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что он мог пойти на сделку с властями Великобритании.
Обновлено вчера в 23:51
Культура

Культурные нормативы появятся в российских школах с 1 сентября

Учебная программа в российских школах с 1 сентября 2019 года будет дополнена культурными нормативами.
Обновлено вчера в 10:08
Происшествия

В Новосибирске неизвестный застрелил мужчину на улице

Полиция и следователи в Новосибирске разыскивают неизвестного, застрелившего мужчину на улице Гоголя, сообщает СУСК по области.
Обновлено вчера в 23:07
Энергетика

Цена на нефть марки Brent поднялась до $65,51 за баррель

Обновлено 24 июня в 01:41
Шоу-бизнес

Петросян высмеял отравление Бари Алибасова

Юморист Евгений Петросян в инстаграме заявил, что отравление продюсера Бари Алибасова напомнило ему старую шутку.
Обновлено вчера в 17:43
Общество

Дрон-наноразведчик показали на «Армии-2019»

Технополис «Эра» представил на форуме «Армия-2019» две модификации дрона-наноразведчика.
Обновлено в 01:59
Шоу-бизнес

Саша Савельева получила звание «Мама года»

Обновлено вчера в 15:58
Транспорт

Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера

«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. рублей или даже лишить прав», — передаёт издание.
Обновлено вчера в 18:14
Технологии

На ЕГЭ разрешат пользоваться интернетом

На ЕГЭ и ОГЭ по гуманитарным предметам хотят разрешить поиск информации в интернете.
Обновлено вчера в 19:14
Политика

Пушков высмеял реакцию Украины на возвращение РФ в ПАСЕ

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал реакцию украинского МИД на решение ПАСЕ о возвращении делегации РФ.
Обновлено вчера в 19:48
Футбол

«Манчестер Юнайтед» хочет подписать Бен Йеддера

Как сообщает AS, "Манчестер Юнайтед" заинтересован в приобретении 28-летнего француза. Также на игрока претендует "ПСЖ".
Обновлено вчера в 22:46
Армия и оружие

В Конгрессе США предложили запретить Трампу воевать с Ираном

Два американских конгрессмена предложили поправку к военному бюджету, запрещающие президенту США Дональду Трампу начинать военную операцию против Ирана, говорится в официальном заявлении одного из инициаторов поправки демократа Ро Ханны.
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия

Экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина этапировали в колонию

Обновлено в 01:42
Армия и оружие

В Афганистане погибли двое американских военнослужащих

Обновлено в 01:05
Энергетика

Правительство решило не сдерживать цены на бензин

Правительство России не будет продлевать соглашение с нефтяными компаниями, которое ограничивало рост цен на бензин.
Обновлено вчера в 04:04
Шоу-бизнес

У отца Юлии Началовой обнаружили рак

Отец Юлии Началовой признался, что тогда все было как во сне, потому что они были невменяемы после смерти дочери.
Обновлено вчера в 14:12
Общество

В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол авто

В Госдуму РФ от фракции ЛДПР поступил законопроект об отмене штрафов за тонировку стекол автомобилей.
Обновлено 24 июня в 00:22
Шоу-бизнес

Скончалась актриса Алла Покровская

Актриса театра и кино, вдова Олега Ефремова Алла Покровская умерла в Москве на 82-м году жизни.
Обновлено вчера в 07:24
Происшествия

К пыткам испытывают противоречивые чувства

Еще 39% россиян считают, что бороться с пытками не стоит, так как это может негативным образом повлиять на раскрываемость преступлений.
Обновлено в 01:38
Игры

В Steam стартовала летняя распродажа

25 июня в сервисе Steam началась летняя распродажа. Она продлится до 9 июля, 20:00 мск.
Обновлено вчера в 14:24
Авто

Названы самые популярные у москвичей машины каршеринга

Самой популярной маркой автомобилей в экономсегменте московского каршеринга является Volkswagen Polo.
Обновлено вчера в 12:00
Общество

Пособия на детей из малоимущих семей повысят до 10 тысяч рублей

Напомним, что изначально с инициативой о повышении пособий для нуждающихся семей с детьми от полутора до трёх лет выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 14:45
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле

Как уточнил "Российской газете" заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко, выше нормы температура ожидается на большей части Северо-Западного округа и на севере Приволжского округа.
Обновлено вчера в 21:00
Здоровье

Тюменские хирурги удалили 15-килограммовую опухоль мужчине

Обновлено в 01:35
Общество

Как американские мошенники зарабатывают на «русских хакерах»

Напомним, само понятие «русские хакеры» стало популярно в США в 2016 году, когда спецслужбы США предъявили России обвинение во взломе компьютеров Национального комитета Демократической партии США.
Обновлено в 01:44
Общество

На месте ракетного завода в Москве построят гигантский деловой центр

Позднее стороны договорились о совместном развитии территории.
Обновлено вчера в 17:37
Политика

В США нашли способ обойти запрет Трампа на торговлю с Huawei

Американские IT-компании нашли способ обойти указ президента США Дональда Трампа о запрете на сотрудничество с китайской компанией Huawei.
Обновлено в 01:55
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Вернадский Владимир Иванович
Российский учёный
Украинский, российский и советский учёный-естествоиспытатель, мыслитель и общественный деятель конца XIX века и первой половины XX века. Академик Императорской Санкт-Петербургской академии наук; один из основателей и первый президент Украинской академии наук. Создатель научных школ и науки биогеохимии. Один из представителей русского космизма. Лауреат Сталинской премии I степени.
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