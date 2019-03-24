Экономика

Нацбанк Украины ожидает замедления темпов роста экономики страныREGNUM 01:23

В 2019 году рост экономики Украины замедлится и составит около 2,5%, сказано в комментарии Национального банка Украины (НБУ), опубликованном на сайте банка.
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НБУ спрогнозировал замедление роста экономики Украины

Газета.Ruвчера в 09:55

Нацбанк назвал причину замедления роста экономики на Украине

РБКвчера в 15:24

Нацбанк Украины спрогнозировал замедление роста ВВП в 2019 году до 2,5%

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Экономический рост на Украине замедлится до 2,5%

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Темпы экономического роста Южной Кореи в 2019 г. упадут на 0,3% — эксперты

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Кризис подождет. Какие сюрпризы готовит инвестору мировая экономика

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Минфин снизил прогноз экономического роста Литвы

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Спорт

Тутберидзе впервые заговорила об уходе Медведевой

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Происшествия

Сбежавший экс-совладелец «Зимней вишни» задержан в Польше

На территории Польши задержан Вячеслав Вишневский, бывший совладелец кемеровского торгового центра "Зимняя вишня".
Обновлено в 01:12
Игры

Названы системные требования для запуска эксклюзивов PlayStation на ПК

Как сообщалось ранее, на GDC 2019 было объявлено о портировании на персональные компьютеры эксклюзивных игр PlayStation.
Обновлено 22 марта в 08:02
Политика

Принц Чарльз впервые прибыл на Кубу

Ранее британский 70-летний принц Чарльз показался на пляже в трусах, чем немало удивил публику, однако продемонстрировал довольно "впечатляющую" фигуру.
Обновлено в 00:58
Экономика

Присоединение Крыма обошлось каждому россиянину в 10 тысяч рублей

Обновлено вчера в 23:36
Политика

Рогозин допустил достройку Восточного компаниями Ротенберга и Тимченко

Кто претендует на достройку Восточного На встрече с журналистами глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин перечислил компании, которые ведомство рассматривает в качестве возможных застройщиков второй очереди космодрома Восточный после разрыва контракта с предыдущим подрядчиком ПСО "Казань".
Обновлено в 02:00
Происшествия

На американской военной базе в Японии прогремел взрыв

Неизвестный устроил взрыв на американской базе "Кэмп Фостер" на Окинаве, сообщил телеканал NHK.
Обновлено вчера в 23:47
Интернет

Telegram разрешил полностью удалять переписку у себя и собеседника

Пользователи Telegram получили возможность удалять все сообщения, когда-либо оправленные в частных беседах (private), сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.
Обновлено вчера в 20:17
Политика

Новый караван мигрантов начал движение по Мексике к США

Караван мигрантов из стран Центральной Америки начал движение от границы Мексики с Гватемалой к США, сообщил портал Noticias24.
Обновлено вчера в 20:46
Космос

В Млечном Пути нашли гигантскую космическую «пушку»

Обновлено в 00:25
Политика

Гуайдо призвал венесуэльцев приготовиться к захвату власти в стране

21 марта Хуан Гуайдо заявил, что его сторонники готовятся к проведению операции «Свобода», которая завершится захватом власти в стране.
Обновлено в 00:18
Футбол

Белорусский игрок эмоционально ушел на замену в матче отбора Евро-2020

Полузащитник сборной Белоруссии Александр Глеб эмоционально ушел на замену в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против Северной Ирландии, передает "Советский спорт".
Обновлено в 01:40
Баскетбол

Невероятный бросок с центра площадки принес «Шарлотт» победу над «Торонто»

Обновлено вчера в 20:29
Политика

Эрдоган предложил сменить статус собора Святой Софии на мечеть

Президент Турции Тайип Эрдоган выступил с предложением сменить статус собора Святой Софии в Стамбуле на мечеть.
Обновлено вчера в 22:51
Экономика

Минэк предложил объединить экологические платежи в один фонд

Экологические платежи могут объединить в новом фонде, что может стать альтернативой переносу обязательных платежей за вред окружающей среде в Налоговый кодекс.
Обновлено вчера в 18:40
Происшествия

BMW X6 за 8,5 млн угнали у безработного жителя Москвы

В московскую полицию обратился безработный мужчина с заявлением о краже автомобиля BMW X6 M. Как сообщает РЕН ТВ, преступление было совершено 24 марта на Люблинской улице на юго-востоке столицы.
Обновлено в 01:57
Космос

Ученые объяснили возникновение во Вселенной белых дыр

Ученые заявили, что во Вселенной имеются загадочные объекты, так называемые белые дыры, они возникают из переродившихся черных дыр.
Обновлено вчера в 04:18
Армия и оружие

Мантуров рассказал о переговорах России и Индонезии по лайнеру МС-21

Россия ведет переговоры с Индонезией о покупке пассажирских лайнеров МС-21.
Обновлено в 00:22
Происшествия

Петербуржец попал в больницу с ожогами после ремонта в ванной

Вечером 24 марта из квартиры дома 9 по улице Ушинского в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе доставили 34-летнего неработающего мужчину с ожогами различных частей тела, сообщает АН «Оперативное прикрытие».
Обновлено в 01:44
Политика

Президент Сербии заявил о нежелании вступать в НАТО

Сербия не желает вступать в НАТО и намерена твердо придерживаться политики военного нейтралитета.
Обновлено вчера в 19:18
Политика

Турция не станет слушать США в вопросе покупки С-400, заявил Эрдоган

Обновлено вчера в 23:49
Происшествия

Запущенная из сектора Газа ракета попала в жилой дом в Израиле

Снаряд попал в жилой дом в одном из населенных пунктов к северу от Тель-Авива, сообщает ТАСС со ссылкой на полицию.
Обновлено в 00:16
Общество

Минобрнауки планирует увеличить число бюджетных мест в вузах

Министерство науки и высшего образования России планирует увеличить количество бюджетных мест в вузах в 2019 году, сообщает RT.
Обновлено в 01:57
Армия и оружие

National Interest сравнил преимущества Су-57 и F-35

National Interest представил сравнительный анализ российского истребителя Су-57 и американского F-35.
Обновлено вчера в 07:15
Спорт

Разведчик объяснил исход матча Спасского и Фишера в 1972 году

Ветеран Службы внешней разведки России Георгий Санников объяснил исход матча российского гроссмейстера Бориса Спасского и американского шахматиста Бобби Фишера в 1972 году, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:32
Политика

Киселёв рассказал о призыве Путина

Киселев, рассказывая о выступлении Владимира Путина на заседании коллегии Генеральной прокуратуры, интерпретировал слова президента как призыв «выдавливать из себя маленького Сталина» — реже сажать, реже использовать содержание под стражей как меру пресечения.
Обновлено в 01:28
Общество

Импорт детского питания в России оказался под угрозой

Перебои могут возникнуть с импортными продуктами лечебного и детского питания в России.
Обновлено в 01:59
Экономика

В Тверской области можно получить миллион рублей на открытие туристического объекта

В регионе стартует конкурс на предоставление субсидий для малого и среднего бизнеса на открытие новых объектов турпритяжения.
Обновлено в 00:30
Политика

Газета The Sun призвала Терезу Мэй покинуть пост премьер-министра

Газета The Sun призвала премьер-министра Великобритании Терезу Мэй покинуть свой пост.
Обновлено вчера в 23:12
Здоровье

В Госдуме предложили запретить в России продукты с трансжирами

В письме Милонов напомнил, что борьба за здоровый образ жизни и повышение ее качества и продолжительности – приоритетная национальная цель развития, заявленная Президентом России.
Обновлено вчера в 19:35
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