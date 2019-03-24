Нацбанк Украины ожидает замедления темпов роста экономики страныREGNUM 01:23

В 2019 году рост экономики Украины замедлится и составит около 2,5%, сказано в комментарии Национального банка Украины (НБУ), опубликованном на сайте банка.

Происшествия Сбежавший экс-совладелец «Зимней вишни» задержан в Польше На территории Польши задержан Вячеслав Вишневский, бывший совладелец кемеровского торгового центра "Зимняя вишня".

Игры Названы системные требования для запуска эксклюзивов PlayStation на ПК Как сообщалось ранее, на GDC 2019 было объявлено о портировании на персональные компьютеры эксклюзивных игр PlayStation.

Политика Принц Чарльз впервые прибыл на Кубу Ранее британский 70-летний принц Чарльз показался на пляже в трусах, чем немало удивил публику, однако продемонстрировал довольно "впечатляющую" фигуру.

Политика Рогозин допустил достройку Восточного компаниями Ротенберга и Тимченко Кто претендует на достройку Восточного На встрече с журналистами глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин перечислил компании, которые ведомство рассматривает в качестве возможных застройщиков второй очереди космодрома Восточный после разрыва контракта с предыдущим подрядчиком ПСО "Казань".

Происшествия На американской военной базе в Японии прогремел взрыв Неизвестный устроил взрыв на американской базе "Кэмп Фостер" на Окинаве, сообщил телеканал NHK.

Интернет Telegram разрешил полностью удалять переписку у себя и собеседника Пользователи Telegram получили возможность удалять все сообщения, когда-либо оправленные в частных беседах (private), сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

Политика Новый караван мигрантов начал движение по Мексике к США Караван мигрантов из стран Центральной Америки начал движение от границы Мексики с Гватемалой к США, сообщил портал Noticias24.

Политика Гуайдо призвал венесуэльцев приготовиться к захвату власти в стране 21 марта Хуан Гуайдо заявил, что его сторонники готовятся к проведению операции «Свобода», которая завершится захватом власти в стране.

Футбол Белорусский игрок эмоционально ушел на замену в матче отбора Евро-2020 Полузащитник сборной Белоруссии Александр Глеб эмоционально ушел на замену в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против Северной Ирландии, передает "Советский спорт".

Политика Эрдоган предложил сменить статус собора Святой Софии на мечеть Президент Турции Тайип Эрдоган выступил с предложением сменить статус собора Святой Софии в Стамбуле на мечеть.

Экономика Минэк предложил объединить экологические платежи в один фонд Экологические платежи могут объединить в новом фонде, что может стать альтернативой переносу обязательных платежей за вред окружающей среде в Налоговый кодекс.

Происшествия BMW X6 за 8,5 млн угнали у безработного жителя Москвы В московскую полицию обратился безработный мужчина с заявлением о краже автомобиля BMW X6 M. Как сообщает РЕН ТВ, преступление было совершено 24 марта на Люблинской улице на юго-востоке столицы.

Космос Ученые объяснили возникновение во Вселенной белых дыр Ученые заявили, что во Вселенной имеются загадочные объекты, так называемые белые дыры, они возникают из переродившихся черных дыр.

Происшествия Петербуржец попал в больницу с ожогами после ремонта в ванной Вечером 24 марта из квартиры дома 9 по улице Ушинского в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе доставили 34-летнего неработающего мужчину с ожогами различных частей тела, сообщает АН «Оперативное прикрытие».

Политика Президент Сербии заявил о нежелании вступать в НАТО Сербия не желает вступать в НАТО и намерена твердо придерживаться политики военного нейтралитета.

Происшествия Запущенная из сектора Газа ракета попала в жилой дом в Израиле Снаряд попал в жилой дом в одном из населенных пунктов к северу от Тель-Авива, сообщает ТАСС со ссылкой на полицию.

Общество Минобрнауки планирует увеличить число бюджетных мест в вузах Министерство науки и высшего образования России планирует увеличить количество бюджетных мест в вузах в 2019 году, сообщает RT.

Спорт Разведчик объяснил исход матча Спасского и Фишера в 1972 году Ветеран Службы внешней разведки России Георгий Санников объяснил исход матча российского гроссмейстера Бориса Спасского и американского шахматиста Бобби Фишера в 1972 году, передает РИА "Новости".

Политика Киселёв рассказал о призыве Путина Киселев, рассказывая о выступлении Владимира Путина на заседании коллегии Генеральной прокуратуры, интерпретировал слова президента как призыв «выдавливать из себя маленького Сталина» — реже сажать, реже использовать содержание под стражей как меру пресечения.

Общество Импорт детского питания в России оказался под угрозой Перебои могут возникнуть с импортными продуктами лечебного и детского питания в России.

Экономика В Тверской области можно получить миллион рублей на открытие туристического объекта В регионе стартует конкурс на предоставление субсидий для малого и среднего бизнеса на открытие новых объектов турпритяжения.