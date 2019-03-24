Экономика
Нацбанк Украины ожидает замедления темпов роста экономики страныREGNUM 01:23
В 2019 году рост экономики Украины замедлится и составит около 2,5%, сказано в комментарии Национального банка Украины (НБУ), опубликованном на сайте банка.
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Нацбанк Украины спрогнозировал замедление роста ВВП в 2019 году до 2,5%
Rambler News Serviceвчера в 11:47
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