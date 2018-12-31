Финансы

Нацбанк Украины оштрафовал «дочку» Сбербанка более чем на $3,4 млн
РБК
вчера в 13:54

Национальный банк Украины (НБУ) оштрафовал «дочку» Сбербанка на 94,7 млн гривен (более $3,4 млн) за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга. Об этом сообщает агентство УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.
РБКвчера в 13:54

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«Дочка» Сбербанка на Украине сочла нерыночным штраф Нацбанка

News.ru04:34

Украинскую «дочку» Сбербанка оштрафовали на 3 млн 400 тысяч долларов

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Интерфаксвчера в 12:12

Украинская «дочка» Сбербанка считает необоснованными обвинения Нацбанка Украины

ТАСС03:56
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Евро торговался на отметке 79,06 руб. — минус 93,25 копейки к уровню предыдущего закрытия, указывает «Интерфакс».
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В первый день Нового года скончался Крис Кельми

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Состояние спасенного в Магнитогорске Вани Фокина улучшилось

Эвакуированный из Магнитогорска в Москву после обрушения подъезда дома 10-месячный Ваня Фокин почувствовал себя лучше.
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Зонд New Horizons передал снимки астероида Ultima Thule

Как писал News.ru, 1 января космический аппарат News Horizons достиг окраин Солнечной системы и пролетел рядом с астероидом Ultima Thule.
Обновлено вчера в 18:18
Хоккей

Брагин прокомментировал победу сборной России над Словакией на МЧМ

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин высказался по поводу победы своих подопечных в четвертьфинальном матче чемпионата мира 2019 с национальной командой Словакии.
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«Росбалт»: У Уилана была флешка с секретными данными

У американца Пола Уилана, арестованного по обвинению в шпионаже, при задержании изъяли флешку с полным списком сотрудников некоего секретного ведомства, сообщает "Росбалт" со ссылкой на источник в российских спецслужбах.
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Комиссия спортсменов WADA призвала лишить РУСАДА статуса

В сообщении комитета спортсменов говорится, что они разочарованы тем, что эксперты WADA не смогли получить в назначенный срок данные из московской лаборатории РУСАДА с допинг-тестами российских спортсменов.
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Политика

Посольство Украины ответило на сюжет CNN с российским Симферополем

Посольство Украины в США заявило, что американский телеканал CNN убрал из своего материала обозначение Симферополя как части России, после обращения украинских дипломатов.
Обновлено в 04:23
Происшествия

Семьи погибших при взрыве в Магнитогорске получат по 1 млн рублей

Семьи погибших при обрушении подъезда дома в Магнитогорске получат по 1 млн рублей материальной помощи, сообщает 3 января пресс-служба губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.
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Экономика

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Темпы продаж iPhone упали в результате замедления экономического роста в Китае и торговой войны с США.
Обновлено вчера в 19:25
Музыка

Юрий Лоза раскритиковал «Голубой огонек»

Известный российский и советский исполнитель Юрий Лоза в интервью News.ru резко высказался о новогодних развлекательных программах на телевидении, которые, по его мнению, не понравились российским зрителям.
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Один из обвиняемых по делу об убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена Арман Кудайбергенов в суде признался в краже зеркал с машины олимпийского призера, однако отрицает свою вину в убийстве спортсмена, передает "РИА Новости".
Обновлено в 03:52
Политика

УПЦ хотят лишить помещения в Киево-Печерской лавре

Украинская православная церковь(УПЦ) может лишиться помещения в Киево-Печерской Лавре и Кременецко-Почаевском государственном историко-архитектурном заповеднике.
Обновлено в 04:01
Политика

Медведев назначил Елену Бойко заместителем министра здравоохранения

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении Елены Бойко заместителем министра здравоохранения РФ, соответствующий документ размещен на сайте кабмина.
Обновлено в 04:51
Хоккей

Малкин вышел на матч НХЛ в коньках со словами о Магнитогорске

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Валерий Брагин: «Дали Кравцову отдохнуть, с ним все нормально»

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин рассказал о состоянии здоровья нападающего Виталия Кравцова, который пропустил концовку второго периода и третью двадцатиминутку матча 1/4 финала МЧМ-2019 со Словакией (8:3). - Дали Кравцову отдохнуть, с ним все нормально, - отметил Брагин.
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Экономика

Кудрин раскрыл реальный уровень роста доходов россиян в 2018 году

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин в своем твиттере сообщил, что реальный рост доходов россиян в 2018 году не превышает 0,4 процента.
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Заседание WADA по РУСАДА может состояться по телефону

Вице-президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Линда Хеллеланд поделилась мнением, что вердикт по ситуации с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) можно вынести в любой момент посредством телефонной конференции, передает "Советский спорт".
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Происшествия

Сухогруз потерял контейнеры с ядовитыми химикатами в Северном море

В ночь с 1 на 2 января контейнеровоз MSC Zoe потерял около 270 контейнеров, попав в шторм в Ваттовом море (входит в акваторию Северного моря).
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Происшествия

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Политика

Бывший северокорейский посол попросил политического убежища в Италии

Экс-посол КНДР в Риме Чо Сон Гиль обратился к властям Италии с просьбой получения убежища и персональной защиты, передает в четверг телеканал YTN со ссылкой на спецслужбы Южной Кореи.
Обновлено в 03:49
Транспорт

В центре Москвы на Новый год и Рождество ограничено движение

В центре Москвы в связи с празднованием Нового года введены ограничения движения транспорта, сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) столицы.
Обновлено 31.12.18 в 09:38
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На западе Москвы потушили пожар в гаражном комплексе

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Гаджеты

WhatsApp перестанет работать на ряде телефонов

На некоторых операционных системах для телефонов мессенджер WhatsApp перестанет работать. Об этом сообщается на официальном сайте компании.
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На курорты Таиланда надвигается тропический шторм «Пабук»

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Двое граждан России выиграли в «Русское лото» по 500 млн рублей

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Транспорт

По Крымскому мосту в 2018 году проехали более 3,5 млн автомобилей

Отмечается, что в декабре среднесуточная интенсивность движения составляла около 7,3 тыс. автомобилей.
Обновлено в 04:52
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Смартфоны Redmi компании Xiaomi станут отдельным брендом

Линейка смартфонов Redmi китайской компании Xiaomi станет отдельным брендом.
Обновлено в 03:40
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