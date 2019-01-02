Финансы

Нацбанк Украины оштрафовал «дочку» Сбербанка более чем на $3,4 млн
РБК
вчера в 13:54

Национальный банк Украины (НБУ) оштрафовал «дочку» Сбербанка на 94,7 млн гривен (более $3,4 млн) за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга. Об этом сообщает агентство УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.
РБКвчера в 13:54

Подробнее о событии

Нацбанк Украины оштрафовал «дочку» Сбербанка более чем на $3,4 млн

РБКвчера в 13:54

Нацбанк Украины обвинил «дочку» Сбербанка в отмывании доходов

Коммерсантъвчера в 13:00

Нацбанк Украины обвинил «дочку» Сбербанка в отмывании доходов и оштрафовал на $3 млн

ТАССвчера в 11:33

Украинскую «дочку» Сбербанка оштрафовали почти на $3,5 млн

Интерфаксвчера в 12:12

НБУ обвинил «дочку» Сбербанка в отмывании доходов

News.ruвчера в 11:50

Нацбанк Украины оштрафовал «дочку» Сбербанка на $3 млн за отмывание доходов

Ведомостивчера в 12:47

Украинскую «дочку» Сбербанка оштрафовали на 3 млн 400 тысяч долларов

Говорит Москвавчера в 11:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 00:57, Ашберн
Космос

Китайский аппарат «Чанъэ-4» совершил посадку на обратной стороне Луны

Обновлено вчера в 23:23
Культура

В первый день Нового года скончался Крис Кельми

1 января, после празднования Нового года, в своем загородном доме умер певец Крис Кельми, передает канал РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 13:03
Хоккей

Канада проиграла Финляндии в ОТ и вылетела с молодежного ЧМ по хоккею

Обновлено в 00:08
Происшествия

Число погибших в Магнитогорске достигло 37 человек

Из-под завалов дома в Магнитогорске извлечено 43 человека. Из них 37 – погибших, в том числе шесть детей.
Обновлено вчера в 23:37
Гаджеты

WhatsApp прекратит работать на некоторых смартфонах

Мессенджер WhatsApp с 1 января перестал поддерживать операционную систему (ОС) Nokia S40, разработка которой продолжалась до 2014 года.
Обновлено вчера в 03:27
Происшествия

Автобус попал в ДТП в Тульской области

На федеральной трассе М4 «Дон» в Тульской области автобус Москва — Белгород попал в ДТП.
Обновлено вчера в 21:29
Происшествия

Сухогруз потерял контейнеры с ядовитыми химикатами в Северном море

В ночь с 1 на 2 января контейнеровоз MSC Zoe потерял около 270 контейнеров, попав в шторм в Ваттовом море (входит в акваторию Северного моря).
Обновлено вчера в 12:05
Энергетика

На Украине объяснили невозможность снизить цену на газ

На Украине невозможно снизить цену на газ из-за существования "Нафтогаза", заявил бывший министр экономики страны Владимир Лановой в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 17:47
Экономика

Apple сократила прогноз по выручке из-за падения продаж iPhone в Китае

Письмо Тима Кука привело к падению акций компании на 8,5% (до $146,83 за бумагу), однако к закрытию торгов Apple отыграла падение ($157,9). По словам главного аналитика JonesTrading Майкла О'Рурка, которого цитирует агентство, известие о понижении прогноза по выручке Apple станет сигналом для инвесторов, что торговая война между Китаем и США — реальная проблема.
Обновлено вчера в 18:49
Происшествия

В Магнитогорске опознали 22 погибших при обрушении дома

Опознаны 22 человека, погибших при взрыве газа в жилом доме в Магнитогорске. Среди них — трое детей, сообщает ГУ МЧС по Челябинской области.
Обновлено вчера в 23:49
Музыка

Юрий Лоза раскритиковал «Голубой огонек»

Советский и российский исполнитель Юрий Лоза подверг критике новогодние развлекательные программы на телевидении, которые, по его мнению, уже «набили оскомину» зрителю.
Обновлено в 00:44
Происшествия

Николай Дроздов попал в больницу с переломом

Обновлено вчера в 14:54
Экономика

Кудрин раскрыл реальный уровень роста доходов россиян в 2018 году

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в своем Twitter сообщил, что реальный рост доходов россиян в 2018 году не превышает 0,4 процента.
Обновлено вчера в 22:03
Происшествия

Подозреваемый в шпионаже гражданин США был задержан со списком засекреченных сотрудников одного из ведомств

Брат задержанного утверждает, что Уилан прилетел в Москву на свадьбу друга.
Обновлено вчера в 20:17
Политика

Посольство Украины ответило на материал CNN с российским Симферополем

Посольство Украины в США прокомментировало вышедший на сайте телеканала CNN новогодний материал, в котором Симферополь обозначен как часть России.
Обновлено вчера в 06:12
Хоккей

Сборная России забросила четыре шайбы за 320 секунд на МЧМ по хоккею

Хоккеисты сборной России в четвертьфинале молодёжного чемпионата мира с национальной командой Словакии забросили четыре шайбы за 320 секунд.
Обновлено вчера в 23:11
Происшествия

Тело 11 погибшего извлекли из-под завалов дома в Магнитогорске

Тело 11 погибшего извлекли из-под завалов обрушившегося дома в Магнитогорске.
Обновлено вчера в 00:00
Спорт

Комиссия WADA призвала признать РУСАДА не соответствующим кодексу

Комиссия спортсменов Всемирного антидопингового агентства (WADA) заявила, что ожидает признания Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не соответствующим кодексу организации.
Обновлено вчера в 21:52
Происшествия

В Приморье поймали тигра, кравшего собак у пограничников

В Приморском крае специалисты отловили тигра, повадившегося в питомник пограничных служебных собак.
Обновлено вчера в 21:32
Происшествия

О состоянии спасенного в Магнитогорске малыша рассказал Рошаль

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль прокомментировал состояние ребенка, спасенного из-под завалов дома в Магнитогорске.
Обновлено в 00:22
Происшествия

Угроза обрушения конструкций дома в Магнитогорске сохраняется

Обновлено вчера в 23:31
Хоккей

Евгений Малкин выразил поддержку пострадавшим в Магнитогорске

Обновлено вчера в 23:40
Хоккей

Швеция сенсационно проиграла Швейцарии в четвертьфинале МЧМ по хоккею

Обновлено вчера в 22:10
Происшествия

В ДТП в Подмосковье погибли четыре девушки

При столкновении двух автомобилей в Подмосковье погибли четыре девушки. Авария произошла на 43-м километре автотрассы А-108.
Обновлено вчера в 19:21
Общество

ФСБ разработала систему защиты храмов от терактов

ФСБ разработала проект постановления правительства, который устанавливает требования к защите религиозных объектов от террористической угрозы.
Обновлено вчера в 09:35
Общество

Двое россиян выиграли по 500 млн рублей в «Русское лото»

Обновлено вчера в 05:32
Политика

Трамп назвал войну в Афганистане причиной распада СССР

Президент США Дональд Трамп назвал войну в Афганистане причиной распада СССР.
Обновлено вчера в 15:22
Происшествия

Полицейские в Киеве избили авиаконструктора «Антонова»

В Киеве полицейские избили 81-летнего авиаконструктора компании «Антонов» Виктора Ковальского, который является одним из создателей Ан-74 и знаменитой «Мрии».
Обновлено в 00:27
Космос

Зонд New Horizons достиг астероида Ultima Thule за Плутоном

Ultima Thule стал самым удаленным объектом Солнечной системы, до которого добиралась автоматическая космическая станция.
Обновлено 01 января в 10:19
Происшествия

Число жертв обрушения жилого дома в Магнитогорске возросло до 33

Напомним, подъезд жилого десятиэтажного дома в Магнитогорске по улице К. Маркса обрушился после взрыва газа в одной из квартир ранним утром 31 декабря.
Обновлено вчера в 15:53
Главное