Национальный банк Украины (НБУ) оштрафовал «дочку» Сбербанка на 94,7 млн гривен (более $3,4 млн) за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга. Об этом сообщает агентство УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Нацбанк Украины оштрафовал «дочку» Сбербанка более чем на $3,4 млн

Происшествия Происшествия Число жертв обрушения дома в Магнитогорске увеличилось до 36

Культура Культура В первый день Нового года скончался Крис Кельми 1 января, после празднования Нового года, в своем загородном доме умер певец Крис Кельми, передает канал РЕН ТВ.

Экономика Экономика Кудрин раскрыл реальный уровень роста доходов россиян в 2018 году Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в своем Twitter сообщил, что реальный рост доходов россиян в 2018 году не превышает 0,4 процента.

Спорт Спорт Комиссия WADA призвала признать РУСАДА не соответствующим кодексу Комиссия спортсменов Всемирного антидопингового агентства (WADA) заявила, что ожидает признания Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не соответствующим кодексу организации.

Хоккей Хоккей Канада проиграла Финляндии в ОТ и вылетела с молодёжного ЧМ по хоккею

Экономика Экономика Apple объявила инвесторам о замедлении темпов продаж iPhone Темпы продаж iPhone упали в результате замедления экономического роста в Китае и торговой войны с США.

Происшествия Происшествия В Магнитогорске извлекли из-под завалов тела еще двух погибших В Магнитогорске, где всю новогоднюю ночь ни на минуту не прекращались работы по разбору завалов на месте взрыва бытового газа в жилом доме, спасатели достали из-под обломков стен тела еще двух жертв трагедии.

Происшествия Происшествия «Росбалт»: подозреваемого в шпионаже американца задержали при передаче списка сотрудников засекреченного ведомства Гражданин США Пол Уилан, подозреваемый в шпионаже, был задержан в Москве при получении флеш-карты со списком всех сотрудников одного из засекреченных российских ведомств, передает «Росбалт» со ссылкой на источник в спецслужбах.

Происшествия Происшествия Сухогруз потерял контейнеры с ядовитыми химикатами в Северном море В ночь с 1 на 2 января контейнеровоз MSC Zoe потерял около 270 контейнеров, попав в шторм в Ваттовом море (входит в акваторию Северного моря).

Музыка Музыка Юрий Лоза резко раскритиковал «Голубой огонек» Известный российский и советский исполнитель Юрий Лоза в интервью News.ru резко высказался о новогодних развлекательных программах на телевидении, которые, по его мнению, не понравились российским зрителям.

Энергетика Энергетика На Украине объяснили невозможность снизить цену на газ На Украине невозможно снизить цену на газ из-за существования "Нафтогаза", заявил бывший министр экономики страны Владимир Лановой в эфире телеканала NewsOne.

Гаджеты Гаджеты WhatsApp перестанет работать на некоторых телефонах Мессенджер WhatsApp в ближайшее время перестанет работать на некоторых телефонах, сообщает пресс-служба компании.

Космос Космос Китайский аппарат «Чанъэ-4» совершил посадку на обратной стороне Луны Китайская беспилотная станция "Чанъэ-4" совершила мягкую посадку в районе Южного полюса Луны.

Происшествия Происшествия В ДТП в Подмосковье погибли четыре девушки При столкновении двух автомобилей в Подмосковье погибли четыре девушки. Авария произошла на 43-м километре автотрассы А-108.

Политика Политика Трамп назвал Афганскую войну причиной распада СССР Афганская война — причина распада СССР, сообщил журналистам американский президент Дональд Трамп.

Общество Общество На курорты Таиланда надвигается тропический шторм «Пабук» Туристические райоы на юге Таиланда могут оказаться во власти надвигающегося тропического шторма «Пабук».

Происшествия Происшествия Николай Дроздов попал в больницу с переломом

Космос Космос Зонд New Horizons передал снимки астероида Ultima Thule Как писал News.ru, 1 января космический аппарат News Horizons достиг окраин Солнечной системы и пролетел рядом с астероидом Ultima Thule.

Политика Политика Россия предоставила доступ к задержанному американскому шпиону Москва предоставила консульский доступ к задержанному американцу Полу Уилану, который обвиняется в шпионаже.

Происшествия Происшествия В Ленобласти мужчина погиб при запуске петарды В поселке Бугры Всеволожского района Ленинградской области 30-летний мужчина получил смертельные травмы во время запуска фейерверка.

Происшествия Происшествия Автобус попал в ДТП в Тульской области На федеральной трассе М4 «Дон» в Тульской области автобус Москва — Белгород попал в ДТП.

Космос Космос Корабли «Союз» совершат рекордно длительные полеты к МКС

Авто Авто Tesla отчиталась о рекордном производстве

Хоккей Хоккей Овечкин отказался от участия в Матче звезд НХЛ Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин не примет участия в Матче звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Происшествия Происшествия СК начал проверку после падения рекламного щита в Петербурге Следственные органы организовали доследственную проверку после того, как три человека были госпитализированы из-за упавшего в среду вечером на Невском проспекте в Петербурга рекламного щита, сообщает главное следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу.

Армия и оружие Армия и оружие СМИ узнали о планах США сократить военное присутствие в Афганистане

Хоккей Хоккей Сборная США обыграла чехов и вышла в полуфинал МЧМ-2019 В четвертьфинале американцы со счетом 3:1 обыграли команду Чехии. За США шайбы забросили Ноа Кейтс, Джош Норрис и Саша Хмелевски.