Финансы

Нацбанк Украины оштрафовал «дочку» Сбербанка более чем на $3,4 млн
РБК
13:54

Национальный банк Украины (НБУ) оштрафовал «дочку» Сбербанка на 94,7 млн гривен (более $3,4 млн) за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга. Об этом сообщает агентство УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.
РБК13:54

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Нацбанк Украины оштрафовал «дочку» Сбербанка более чем на $3,4 млн

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Финансы

Нацбанк Украины оштрафовал «дочку» Сбербанка более чем на $3,4 млн

Национальный банк Украины (НБУ) оштрафовал «дочку» Сбербанка на 94,7 млн гривен (более $3,4 млн) за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга.
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