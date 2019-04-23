Нацбанк Украины на второй день после выборов укрепил курс гривныРИА Новости 02:50

Нацбанк Украины укрепил курс гривны на второй день после второго тура выборов президента страны, свидетельствуют данные на официальном сайте Нацбанка. Украинский регулятор установил официальный курс доллара на 23 апреля на уровне 26,77 гривны против 26,85 гривны на 22 апреля.

Нацбанк Украины на второй день после выборов укрепил курс гривны

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