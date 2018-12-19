Экономика

Нацбанк Украины отозвал лицензию у «дочки» ВТБ
RT на русском
07:59

В конце ноября Нацбанк Украины признал «дочку» ВТБ неплатёжеспособной. В сентябре суд арестовал акции украинских «дочек» ВТБ, Сбербанка и Проминвестбанка. ВТБ назвал это решение узакониванием попытки рейдерского захвата.
RT на русском07:59

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Нацбанк Украины отозвал лицензию у «дочки» ВТБ

RT на русском07:59

Нацбанк Украины отозвал лицензию у «дочки» ВТБ

РБК06:46

Нацбанк Украины принял решение о ликвидации украинской «дочки» ВТБ

Интерфакс04:51

Нацбанк Украины принял решение о ликвидации «дочки» ВТБ Банка

ТАСС04:22

Нацбанк Украины ликвидирует «дочку» ВТБ

Ведомости03:41

Украинский ВТБ ликвидируют

News.ru01:32

Украинский ВТБ не достался никому

Коммерсантъвчера в 17:27
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 09:28, Ашберн
Экономика

Реальные доходы россиян в ноябре снизились на 2,9%

Реальные располагаемые доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, пересчитанные с учетом инфляции) в ноябре 2018 года, по предварительным данным Росстата, снизились на 2,9% по сравнению с октябрем текущего года.
Обновлено в 08:32
Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро в ожидании решения ФРС по ставке

Доллар США и евро немного снижаются на Московской бирже в среду утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине в ожидании решения ФРС США по ставке и в условиях умеренного отскока котировок нефти после обвала по итогам предыдущих торгов.
Обновлено в 02:23
Финансы

Минфин не смог разместить ОФЗ на 10 млрд рублей

Инвесторам предлагались ОФЗ-ПД в объеме 10 млрд рублей с погашением 28 февраля 2024 года.
Обновлено в 06:38
Финансы

МВФ одобрил новый кредит для Украины

Ранее президент Украины Петр Поршенко написал в своем твиттере, что МВФ одобрил финансовую помощь Украине в размере $3,9 млрд на 14 месяцев.
Обновлено вчера в 17:19
Экономика

СП Saipem и Renaissance получило контракт на проект «Арктик СПГ-2»

Совместное предприятие итальянской компании Saipem и турецкой Renaissance получило контракт на строительство «Арктик СПГ-2» на €2,2 млрд.
Обновлено в 04:13
Экономика

Италия пришла к соглашению с ЕС по бюджету

Италия заключила соглашение с комиссией Европейского союза (ЕС) по бюджету на 2019 год, передает Reuters.
Обновлено вчера в 14:05
Экономика

Госдума приняла закон о снижении неустойки по потребительским кредитам

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон, ограничивающий сумму процентов и неустоек, начисляемых по потребительским кредитам.
Обновлено в 08:45
Экономика

Visa решила запустить переводы с карты на карту по номеру телефона

Международная платежная система Visa запускает сервис, который позволит переводить деньги с карты на карту по номеру мобильного телефона получателя.
Обновлено в 01:14
Энергетика

Саудовский министр объяснил обвал цен на рынке нефти

Наблюдаемое падение цен на нефть объясняется временными факторами и с начала 2019 г. благодаря сделке ОПЕК+ по снижению добычи рынок стабилизируется, заявил журналистам министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех.
Обновлено в 08:13
Энергетика

Правительство отказалось верить в рост цен из-за бензина

Вице-премьер Дмитрий Козак не намерен верить на слово сообщениям о том, что со следующего года цены на продукты пойдут вверх вслед за ростом цен на бензин для логистических и транспортных компаний.
Обновлено вчера в 12:15
Экономика

НБУ подал иск в суд Женевы против Коломойского почти на $240 млн

Национальный банк Украины (НБУ) подал иск в суд Женевы против бывшего руководителя Приватбанка Игоря Коломойского на сумму 6,64 млрд гривен (около $240 млн).
Обновлено в 07:45
Экономика

«Bitcoin подорожает до $50 тысяч». Как изменится цена монеты в будущем

Фундаментальные характеристики цифровых денег не изменились из-за колебания их стоимости, а волатильность биткоина объясняется тем, что на рынке преобладают розничные инвесторы, сказал Богарт.
Обновлено в 09:25
Экономика

Туроператоры оценили подорожание поездок для россиян в 2019 году

Цена туристических путевок для россиян в 2019 году вырастет на 10–30%, заявила «РИА Новости» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Обновлено в 03:51
Экономика

Госдума приняла закон о системе мониторинга маркированных товаров

Закон, направленный на создание информационной системы мониторинга подлежащих маркировке товаров, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 19 декабря.
Обновлено в 05:11
Финансы

Российский рынок акций завершает год в неплохом плюсе

Несмотря на волатильность нефтяных цен, санкционную историю, российский рынок акций завершает год в неплохом плюсе (более 10% роста по индексу МосБиржи).
Обновлено в 09:00
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