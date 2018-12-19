с чего всё началось

В конце ноября НБУ признал «ВТБ банк» неплатежеспособным. До этого банк был отнесен к категории проблемных из-за снижения ликвидности и ухудшения финансового состояния. ВТБ подчеркивал, что работа его «дочек» на Украине парализована решениями украинских судов об аресте акций и активов.

Финансы Финансы ФРС США повысила базовую процентную ставку Федеральная резервная система (ФРС) США, которая выполняет функции центрального банка страны, повысила по итогам заседания 18–19 декабря базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до 2,25–2,5%. Об этом 19 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на заявление финансового регулятора.

Экономика Экономика Реальные доходы россиян в ноябре снизились на 2,9% Реальные располагаемые доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, пересчитанные с учетом инфляции) в ноябре 2018 года, по предварительным данным Росстата, снизились на 2,9% по сравнению с октябрем текущего года.

Экономика Экономика Пенсионные накопления разрешат инвестировать в IPO и ЖКХ-проекты Банк России разрешит негосударственным пенсионным фондам (НПФ) инвестировать пенсионные накопления россиян в IPO (первичные публичные размещения) крупных компаний и в не имеющие рейтинга концессионные облигации проектов в сфере тепло- и водоснабжения городов.

Экономика Экономика СП Saipem и Renaissance получило контракт на проект «Арктик СПГ-2» Совместное предприятие итальянской компании Saipem и турецкой Renaissance получило контракт на строительство «Арктик СПГ-2» на €2,2 млрд.

Экономика Экономика ЦБ спрогнозировал подорожание товаров в 2019 году Вклад повышенных акцизов в инфляцию может составить 0,3-0,4 процентных пункта, подсчитали в Центробанке.

Экономика Экономика Контракт из-под земли: как арбитраж разрешил спор о рекламе в метро Компания пообещала перечислить ГУП в течение десяти лет 22,7 млрд руб. В "Трейд Компани" при этом не скрывали, что действуют в интересах автохолдинга "Гема", чья структура "Авто Селл" уже продавала рекламу в московской подземке.

Экономика Экономика Годовая инфляция превысила цель Центробанка в 4% На прошлой неделе министр экономического развития Максим Орешкин признал, что инфляция в 2018 г. превысит официальный прогноз Минэкономразвития в 3,4%. При этом она уложится в таргет Центробанка и составит 3,9-4%, считает Орешкин.

Экономика Экономика Доля компаний-однодневок в России уменьшилась вдвое в 2018 году Доля компаний с признаками однодневок в России в 2018 году снизилась с 12,1% до 5,6%, заявил журналистам глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин.

Экономика Экономика Помощник Путина предупредил об угрозе невыполнения майских указов Задачи, поставленные в майском указе президента Владимира Путина, могут быть не выполнены, указал в своем письме вице-премьеру Максиму Акимову помощник главы государства Андрей Белоусов.

Экономика Экономика Аналитики спрогнозировали рост числа абонентов виртуальных операторов В целом по итогам 2018 года компания прогнозирует рост числа абонентов виртуальных операторов на 18%, тогда как абонентская база всего мобильного рынка останется на уровне прошлого года.

Экономика Экономика Промсвязьбанк требует с экс-собственников 208 млрд рублей Промсвязьбанк требует от своих бывших акционеров признания недействительными сделок с ценными бумагами банка, совершенных 14 декабря 2017 года — за день до введения в банк временной администрации.

Экономика Экономика Visa запускает сервис переводов с карты на карту по номеру телефона Visa запускает сервис, который позволит переводить деньги с карты на карту, зная лишь телефонный номер получателя средств.

Экономика Экономика МВФ одобрил кредит Украине на сумму $3,9 млрд Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) утвердил выделение Украине $3,9 млрд кредитной помощи в рамках 14-месячной программы поддержки экономической политики (соглашения «стендбай», SBA).

Экономика Экономика Reuters: BP продает американские активы на $3 млрд Британская нефтегазовая корпорация BP начала продажу некоторых своих североамериканских активов на $3 млрд, об этом в среду, 19 декабря, сообщило Reuters со ссылкой на источники.