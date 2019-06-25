Экономика
Нацбанк Украины анонсировал эмиссию банкноты 1000 гривенRT на русском 07:32
Как заявил глава Нацбанка Яков Смолий, новую банкноту планируют ввести в обращение с 25 октября. Отмечается, что предыдущий раз на Украине вводили в обращение новый номинал банкноты 13 лет назад. Это была банкнота в 500 гривен.
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Политика
В Иллинойсе легализовали марихуану
Американский штат Иллинойс стал 11-м штатом США, где легализовали марихуану, сообщил губернатор штата Джей Роберт Прицкер.
Обновлено в 15:36
Шоу-бизнес
Андрей Аршавин переживает развод в компании привлекательной блондинки
Пару месяцев назад Аршавина заметили в Санкт-Петербурге в компании сразу двух красоток, в этот раз его увидели в одном из питерских заведений в компании привлекательной блондинки.
Обновлено в 06:25
Энергетика
Минэнерго и Минфин договорились о механизме компенсации нефтяникам
Минэнерго и Министерство финансов России согласовали источники компенсации нефтяным компаниям за поставки топлива на внутренний рынок в рамках демпфирующего механизма на 2020 год.
Обновлено в 14:11
Культура
Картину Караваджо сняли с аукциона во Франции и продали иностранцу
Картина "Юдифь и Олоферн", приписываемая знаменитому итальянскому живописцу Караваджо, снята с торгов во Франции и продана частному коллекционеру, сообщает издание Tribune de l'Art со ссылкой на коммюнике аукционного дома Labarbe.
Обновлено в 14:05
Политика
Экс-президента Армении Кочаряна арестовали
Апелляционный суд Армении постановил отменить решение об освобождении бывшего президента Армении Роберта Кочаряна.
Обновлено в 08:18
Происшествия
Найдены следы пропавшей с миллионами рублей кассирши из Башкирии
Полиция обнаружила автомобиль кассирши из башкирского города Салават Луизы Хайруллинной, которая исчезла вместе с семьей после хищения более 20 миллионов рублей.
Обновлено в 16:26
Политика
Названы поддержавшие возвращение России в ПАСЕ страны
Возвращение России ПАСЕ в ночь на вторник приняла резолюцию, позволяющую россиянам участвовать в июньской сессии.
Обновлено в 14:24
Армия и оружие
Россия отвергла обвинения в неизбирательности ударов в Идлибе
Россия категорически отвергает обвинения в неизбирательности ударов по целям в сирийской провинции Идлиб.
Обновлено в 16:12
Происшествия
Полиция назвала число пострадавших от действий московского отравителя
От действий мужчины, подозреваемого в отравлении жителей Москвы газировкой, пострадали не менее 10 человек.
Обновлено в 15:45
Транспорт
Верховный суд разъяснил, как наказывать нарушителей ПДД
Верховный суд разъяснил, как наказывать нарушителей ПДД Пленум Верховного суда принял постановление, разъясняющее нижестоящим судам, как наказывать водителей при нарушениях правил дорожного движения.
Обновлено в 05:20
Гаджеты
Ноутбук Lenovo ThinkBook вышел в России
Компания Lenovo выпустила в России ноутбук ThinkBook, который был представлен в мае этого года.
Обновлено в 15:37
Шоу-бизнес
Скончалась актриса Алла Покровская
Актриса театра и кино, вдова Олега Ефремова Алла Покровская умерла в Москве на 82-м году жизни.
Обновлено в 07:24
Политика
Кремль официально отказался освобождать украинских моряков
В Кремле заявили, что не собираются исполнять требование морского трибунала ООН по освобождению украинских моряков, задержанных в Керченском проливе за нарушение морской границы РФ в ноябре прошлого года.
Обновлено в 12:06
Происшествия
Петербуржец зарезал 18-летнюю возлюбленную и остался ждать полицию
В Санкт-Петербурге расследуется жестокое убийство 18-летней девушки, которое произошло сегодня в одном из жилых домов на Московском проспекте.
Обновлено в 13:02
Политика
Кадыров сделал заявление об отставке Евкурова
Обновлено в 08:15
Политика
Переименование Московского проспекта в проспект Бандеры разделило Киев
Окружной административный суд Киева отменил решение о переименовании Московского проспекта в проспект Степана Бандеры, а также проспект Ватутина в Романа Шухевича.
Обновлено в 16:13
Спорт
Два российских биатлониста получили дисквалификацию за допинг
Российские биатлонисты Александр Печенкин и Александр Чернышов дисквалифицированы на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 13:33
Общество
Пособия на детей из малоимущих семей повысят до 10 тысяч рублей
Напомним, что изначально с инициативой о повышении пособий для нуждающихся семей с детьми от полутора до трёх лет выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 14:45
Авто
Раскрыты все характеристики нового кроссовера Kia Seltos
Напомним, в США и Южной Корее продажи KIA Seltos начнутся до конца 2019 года. До России конкурент «Креты» доберется только в 2020 году.
Обновлено вчера в 09:05
Общество
Росреестр изменил информацию об особняке главы московского ФСБ
Росреестр внес поправки через несколько дней после публикации совместного расследования ряда изданий, в которой говорилось об особняках офицеров ФСБ.
Обновлено в 05:00
Футбол
Хорватский защитник Шарлия примет участие в сборе ЦСКА
В сборе примет участие защитник «Славен Белупо» Звонимир Шарлия. Об этом сообщает официальный твиттер армейцев.
Обновлено в 11:47
Общество
В Петербурге прошел праздник выпускников «Алые паруса»
Кульминацией праздника традиционно стало бриг «Секрет», под алыми парусами вошедший в 22:00 в акваторию Невы в сопровождении салюта, который длился 22 минуты.
Обновлено вчера в 05:00
Политика
Зеленский прокомментировал решение ПАСЕ по России
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал в своем Facebook текущую ситуацию с возвращением российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы.
Обновлено в 05:44
Общество
Россиянин Кононенко установил рекорд суммарного пребывания на МКС
Кононенко вместе с канадцем Давидом Сен-Жаком и американкой Энн Макклейн приземлились в Казахстане в спускаемом аппарате корабля "Союз МС-11" после семимесячного пребывания на МКС.
Обновлено в 14:00
Футбол
Появилось фото домашней формы «Зенита» на следующий сезон
Сайт Footy Headlines опубликовал фотографии домашней формы санкт-петербургского «Зенита» на следующий сезон.
Обновлено в 15:25
Шоу-бизнес
У отца Началовой рак кишечника, сообщили на Первом канале
У отца Юлии Началовой был обнаружен рак кишечника.
Обновлено в 13:36
Политика
В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне
Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие.
Обновлено в 11:23
Происшествия
В Петербурге задержали мужчину за публикацию в соцсети «ВКонтакте»
Чиков обратил внимание на то, что мужчину, отбывшего наказание за свой поступок в виде двух лет колонии, на этот раз задержали за публикацию, которая была сделана раньше тех, за которые его судили.
Обновлено в 09:02
Экономика
IKEA запустит сервис аренды мебели в России в следующем году
IKEA планирует запустить в России сервис по сдаче мебели в аренду в 2020 г. Об этом журналистам сообщил гендиректор розничной сети IKEA в России Понтус Эрнтелл, передает «Интерфакс».
Обновлено в 12:50