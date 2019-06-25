Нацбанк Украины анонсировал эмиссию банкноты 1000 гривенRT на русском 07:32

Как заявил глава Нацбанка Яков Смолий, новую банкноту планируют ввести в обращение с 25 октября. Отмечается, что предыдущий раз на Украине вводили в обращение новый номинал банкноты 13 лет назад. Это была банкнота в 500 гривен.

Политика В Армении суд арестовал экс-президента Кочаряна Апелляционный суд Армении отменил решение об освобождении из-под стражи экс-президента Роберта Кочаряна и арестовал его.

Авто Стало известно, на чем ездят россияне Замыкает тройку лидеров в предпочтениях жителей нашей страны ещё один японский бренд — Nissan, в России насчитывается 2,07 млн автомобилей этого бренда, из которых четверть с правым рулем (526 тыс. шт.).

Шоу-бизнес Скончалась актриса Алла Покровская Актриса театра и кино, вдова Олега Ефремова Алла Покровская умерла в Москве на 82-м году жизни.

Политика Украина отзывает посла при Совете Европы после решения ПАСЕ по России Глава украинского МИД Павел Климкин сообщил в Facebook, что Украина отзывает посла при Совете Европы после резолюции, которая даёт возможность возвращения российской делегации в организацию.

Общество Минпромторг прокомментировал сообщения о расходах на командировки Во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на Transparency International Russia написала, что в 2016-2017 годах Минпромторг потратил на проживание своих сотрудников в зарубежных отелях во время командировок более 19 миллионов рублей, при этом глава ведомства Денис Мантуров часто ночевал в номерах, стоимость которых достигает нескольких сотен тысяч рублей за ночь.

Экономика Золото подорожало до максимума за шесть лет Стоимость драгметалла с немедленной поставкой в ходе торгов в Лондоне в понедельник повысилась на 1,4% - до $1439,21 за унцию.

Происшествия В Москве задержали травившего прохожих газировкой грабителя В Москве задержан мужчина, которого подозревают в серии отравлений горожан с целью грабежа.

Здоровье Каждый пятый екатеринбуржец умирает от рака В 2018 году от онкологических заболеваний умерло 204 человека на 100 000 населения, в 2017-м – 213,7. Смертность от новообразований занимает второе место в городе умирает каждый пятый жителя уральского мегаполиса.

Общество Разный проходной балл для девочек и мальчиков не сочли нарушением 22 мая стало известно, что в пермской гимназии проходной балл для поступающих мальчиков был ниже, чем для девочек — 65,7 против 69,1. В результате в учебное заведение не приняли около 20 девочек.

Политика Чехия не нашла загрязненную нефть в южном участке «Дружбы» В понедельник, 24 июня, вице-премьер и глава Минпромторга Чехии Карел Гавличек заявил, что на южном участке нефтепровода «Дружба» на границе со Словакией зафиксирован очередной повышенный уровень хлорорганики.

Спорт Два российских биатлониста получили дисквалификацию за допинг Российские биатлонисты Александр Печенкин, Александр Чернышов получили по четыре года дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Политика Филарет обвинил ПЦУ в захвате храмов Бывший глава неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет (в миру — Михаил Денисенко) обвинил Православную церковь Украины (ПЦУ) в захвате храмов.

Политика Представитель Украины в ПАСЕ прервал выступавшего на русском серба Представитель Украины в Парламентской ассамблее Европы (ПАСЕ), депутат Верховной рады Алексей Гончаренко прервал выступление серба Александра Шешеля, который говорил о воссоединении Крыма с Россией.

Общество Архангельские власти добились отмены референдума через Верховный суд Напомним, как сообщало ИА REGNUM, жители Архангельской области, протестующие против строительства полигона для московских отходов на станции Шиес неоднократно пытались добиться проведения референдума.

Экономика Курс грузинского лари упал до исторического минимума За день стоимость доллара, по оценке Нацбанка, выросла примерно на 1,4%, а официальный курс лари достиг абсолютного минимума со времен введения этой валюты в 1995 году.

Политика Задержанные украинские катера исчезли в Керчи В России под арестом остаются 24 украинских моряка, задержанных во время инцидента в Керченском проливе, когда корабль ФСБ навалом остановил один из украинских катеров, следующих в территориальных водах России, которые в Киеве не признают.