Нацбанк Украины анонсировал эмиссию банкноты 1000 гривенRT на русском 07:32

Как заявил глава Нацбанка Яков Смолий, новую банкноту планируют ввести в обращение с 25 октября. Отмечается, что предыдущий раз на Украине вводили в обращение новый номинал банкноты 13 лет назад. Это была банкнота в 500 гривен.

Общество Вильфанд предупредил о приближении самых жарких дней лета Самые жаркие дни в средней полосе России ожидаются в конце июля и начале августа.

Политика Лидера партии Саакашвили обвиняют в организации столкновений в Тбилиси В организации беспорядков обвиняют лидера бывшей партии власти "Единое национальное движение" Никанора Мелия.

Общество В Кронштадт отплыл воссозданный корабль «Полтава» Из Петербурга в Кронштадт направился корабль, который является точной копией исторического парусника «Полтава».

Экономика ФАС заблокировала покупку Brunswick Rail ФАС отклонила ходатайство Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) о покупке железнодорожного оператора Brunswick Rail, объявила служба.

Происшествия На отравителя газировкой в Москве завели уголовное дело Полиция Москвы возбудила уголовное дело в отношении 26-летнего жителя Кабардино-Балкарии, который обвиняется в нескольких отравлениях прохожих в центре столицы.

Происшествия Топ-менеджмент «Аэрофлота» лишился премий после катастрофы SSJ 100 Гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев на годовом собрании акционеров компании сообщил, что из-за авиакатастрофы пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) топ-менеджмент "Аэрофлота" не получит премий, передает корреспондент "Ъ".

Политика Россия может вернуться в ПАСЕ во вторник В ночь на вторник на летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) была принята резолюция, которая включает поправку в регламент ассамблеи об ограничении санкционного механизма ПАСЕ, сообщается в материале на странице организации в соцсети Twitter.

Экономика Глава «Интер РАО» продал свою долю в компании Генеральный директор, председатель правления "Интер РАО" Борис Ковальчук продал свою долю в генерирующей компании, следует из материалов "Интер РАО".

Шоу-бизнес Скончалась актриса Алла Покровская Актриса театра и кино, вдова Олега Ефремова Алла Покровская умерла в Москве на 82-м году жизни.

Экономика Российским чиновникам поднимут оклады и пенсии Увеличение оклада чиновников произойдет за счет средств, сэкономленных за счет запланированного на ближайшие годы сокращения госаппарата (на 5-10%) без сокращения фондов оплаты труда госслужащих, пишет "Коммерсантъ".

Общество ВС РФ рассматривает апелляцию по референдуму из-за свалки в Шиесе Ранее Собрание депутатов Архангельской области отказало в проведении референдума по свалке в Шиесе, но Архангельский областной суд в апреле признал решение необоснованным.

Общество В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол авто В Госдуму РФ от фракции ЛДПР поступил законопроект об отмене штрафов за тонировку стекол автомобилей.

Авто Renault готовит премьеру нового субкомпактного кросса Представители французской компании считают, что новый кроссовер будет способен повторить успех хэтчбека Renault Kwid, который стал одним из самых продаваемых автомобилей в Индии.

Наука В Якутии учёные нашли обработанный древним человеком бивень мамонта Российские ученые-палеонтологи обнаружили на территории Якутии (Республика Саха) обработанный древним человеком бивень мамонта.

Общество Минпромторг прокомментировал сообщения о расходах на командировки Во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на Transparency International Russia написала, что в 2016-2017 годах Минпромторг потратил на проживание своих сотрудников в зарубежных отелях во время командировок более 19 миллионов рублей, при этом глава ведомства Денис Мантуров часто ночевал в номерах, стоимость которых достигает нескольких сотен тысяч рублей за ночь.

Армия и оружие Названа причина экстренного отступления украинских военных от ЛНР Украинские силовики покидают позиции у линии соприкосновения с самопровозглашенной ЛНР из-за проблем с личным составом и плохих бытовых условий, передает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Стал известен райдер Аллы Пугачевой Юбилейное шоу Аллы Пугачевой оказалось не последним крупным концертом певицы: Примадонна собралась с сольником в Минск.

Происшествия Подросток едва не погиб из-за оставленного заряжаться на ночь планшета В Великобритании подросток чуть не погиб из-за того, что оставил планшет на зарядку на ночь, сообщает Manchester Evening News.

Спорт Брейк-данс включили в программу Олимпийских игр в Париже Брейк-данс официально включили в программу Олимпийских игр (ОИ) 2024 года в Париже. Об этом во вторник, 25 июня, пишет ТАСС.

Политика Украина запретила ввоз еще двух книг из России Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины (Госкомтелерадио) запретил ввоз на территорию страны еще двух книг из России, усмотрев в них "признаки пропаганды", сообщила в вторник пресс-служба ведомства.

Экономика Бибикова рассказала о новом порядке индексации пенсий С января 2019 года в России введён новый порядок индексации пенсий.

Политика В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие.

Политика Матвиенко раскритиковала главу Минвостокразвития Россиянам не хватает информации о том, что происходит на Дальнем Востоке, какие преференции они могут получить при переезде, и это упущение Минвостокразвития, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.