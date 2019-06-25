Экономика

Нацбанк Украины анонсировал эмиссию банкноты 1000 гривенRT на русском 07:32

Как заявил глава Нацбанка Яков Смолий, новую банкноту планируют ввести в обращение с 25 октября. Отмечается, что предыдущий раз на Украине вводили в обращение новый номинал банкноты 13 лет назад. Это была банкнота в 500 гривен.
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На Украине анонсировали выпуск банкноты с лауреатом Сталинской премии

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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 13:40, Вашингтон
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В ночь на вторник на летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) была принята резолюция, которая включает поправку в регламент ассамблеи об ограничении санкционного механизма ПАСЕ, сообщается в материале на странице организации в соцсети Twitter.
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Генеральный директор, председатель правления "Интер РАО" Борис Ковальчук продал свою долю в генерирующей компании, следует из материалов "Интер РАО".
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Скончалась актриса Алла Покровская

Актриса театра и кино, вдова Олега Ефремова Алла Покровская умерла в Москве на 82-м году жизни.
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Общество

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Renault готовит премьеру нового субкомпактного кросса

Представители французской компании считают, что новый кроссовер будет способен повторить успех хэтчбека Renault Kwid, который стал одним из самых продаваемых автомобилей в Индии.
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Наука

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Российские ученые-палеонтологи обнаружили на территории Якутии (Республика Саха) обработанный древним человеком бивень мамонта.
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Во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на Transparency International Russia написала, что в 2016-2017 годах Минпромторг потратил на проживание своих сотрудников в зарубежных отелях во время командировок более 19 миллионов рублей, при этом глава ведомства Денис Мантуров часто ночевал в номерах, стоимость которых достигает нескольких сотен тысяч рублей за ночь.
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Армия и оружие

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Брейк-данс включили в программу Олимпийских игр в Париже

Брейк-данс официально включили в программу Олимпийских игр (ОИ) 2024 года в Париже. Об этом во вторник, 25 июня, пишет ТАСС.
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Российский учёный
Украинский, российский и советский учёный-естествоиспытатель, мыслитель и общественный деятель конца XIX века и первой половины XX века. Академик Императорской Санкт-Петербургской академии наук; один из основателей и первый президент Украинской академии наук. Создатель научных школ и науки биогеохимии. Один из представителей русского космизма. Лауреат Сталинской премии I степени.
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