Экономика
На Украине введут в оборот банкноту номиналом 1000 гривенТАСС 06:00
Нацбанк Украины (НБУ) с 25 октября 2019 года вводит в оборот банкноту номиналом 1000 гривен. Об этом сообщается на сайте Нацбанка.
Читать в источнике
Оценить39
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 11:05, Вашингтон
Политика
Украина отзывает посла при Совете Европы после решения ПАСЕ по России
Глава украинского МИД Павел Климкин сообщил в Facebook, что Украина отзывает посла при Совете Европы после резолюции, которая даёт возможность возвращения российской делегации в организацию.
Обновлено в 09:26
Шоу-бизнес
Михаил Ефремов раскрыл причину смерти своей матери Аллы Покровской
Актер Михаил Ефремов назвал причину смерти своей матери Аллы Покровской. Об этом сообщает Daily Storm во вторник, 25 июня.
Обновлено в 08:10
Происшествия
Топ-менеджеры «Аэрофлота» лишились премий из-за сгоревшего SSJ100
Топ-менеджеры «Аэрофлота» не получат премии из-за аварии SSJ100, которая произошла в начале мая в Шереметьево.
Обновлено в 07:24
Общество
ВС РФ рассматривает апелляцию по референдуму из-за свалки в Шиесе
В Москве Верховный суд РФ рассматривает апелляцию по вопросу референдума по свалке в Шиесе Архангельской области, сообщает 25 июня корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 07:57
Футбол
Терехов не полетел с «Динамо» на сбор в Австрию, его отдадут в аренду
Полузащитник московского «Динамо» Антон Терехов не полетел с московской командой на сбор в Австрию.
Обновлено в 08:21
Политика
Российская делегация пропустит выборы генсека ПАСЕ
Ранее сообщалось, что выборы генсека ПАСЕ пройдут завтра утром, а вопрос о подтверждении полномочий российской делегации будет решаться в среду только во второй половине дня.
Обновлено в 10:01
Общество
Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.
Обновлено в 08:59
Транспорт
Акимов допустил заход ВСМ Москва – Санкт-Петербург в Великий Новгород
Высокоскоростная магистраль (ВСМ) Москва–Санкт-Петербург может пройти через Великий Новгород.
Обновлено в 08:32
Здоровье
До конца года диспансеризацию на Дону пройдут 1,6 млн человек
В 2024 году в соответствии с нацпроектом профилактическими обследованиями на Дону будет охвачено почти 2,9 млн человек.
Обновлено в 05:06
Экономика
Курс грузинского лари упал до исторического минимума
За день стоимость доллара, по оценке Нацбанка, выросла примерно на 1,4%, а официальный курс лари достиг абсолютного минимума со времен введения этой валюты в 1995 году.
Обновлено в 09:22
Футбол
«Монако» хочет продать Фабрегаса летом
Как сообщает Get French Football News в «Твиттере» со ссылкой на France Football, монегаски хотят продать 32-летнего футболиста в летнее трансферное окно и разгрузить зарплатную ведомость – оклад испанца составляет внушительные € 600 тыс. в месяц.
Обновлено в 09:29
Шоу-бизнес
У отца Юлии Началовой нашли рак кишечника
Обновлено в 10:57
Баскетбол
Адетокунбо признан MVP регулярного сезона НБА
На торжественном вечере закрытия сезона НБА-2018/19 был назван самый ценный игрок регулярного чемпионата.
Обновлено вчера в 23:21
Общество
Претендующих на надбавку к пенсии селян стало больше
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, расширяющее список профессий работников села, которые смогут получать 25-процентную надбавку к пенсии.
Обновлено в 10:55
Культура
Скончался автомобильный дизайнер Александр Захаров
Сегодня на 70-м году жизни скончался известный художник, дизайнер и иллюстратор Александр Захаров.
Обновлено в 10:16
Авто
В IIHS назвали самые опасные системы помощи водителям
На деле же Tesla Autopilot указывает водителю держать руки на руле и не отвлекаться от дороги, поскольку этот комплекс пока еще не стал полноценным автопилотом.
Обновлено в 02:17
Энергетика
Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливо
Правительство достигло нового соглашения с нефтяниками о заморозке цен на бензин в начале апреля.
Обновлено вчера в 14:51
Общество
Тульский школьник набрал 400 баллов на ЕГЭ
Обновлено вчера в 15:40
Шоу-бизнес
Организатор концерта Аллы Пугачевой в Минске раскрыл детали ее райдера
Организаторы концерта Аллы Пугачевой в Минске поделились подробностями райдера известной артистки.
Обновлено в 10:38
Шоу-бизнес
18-летняя дочь Веры Брежневой показала роскошную фигуру в бикини
Соня Киперман, дочь российской певицы Веры Брежневой, проживающая в США, опубликовала в соцсети «Инстаграм» фотографию, где предстала перед подписчиками в черном бикини.
Обновлено в 03:53
Политика
Российская делегация завтра примет решение по дальнейшей работе в ПАСЕ
Завтра же и будет принято решение о дальнейшей работе делегации, - заявил ее руководитель Петр Толстой.
Обновлено в 09:00
Транспорт
Верховный суд РФ решил лишать прав за грязные номера
Согласно постановлению пленума ВС РФ, штраф за намеренно скрытые номера составит 5 тысяч рублей.
Обновлено в 07:52
Происшествия
Кличко с семьей спасли с горящей яхты в Средиземном море
Обновлено в 04:27
Футбол
«Дерби Каунти» дал разрешение на переговоры между «Челси» и Лэмпардом
Пресс-служба "Дерби Каунти" сообщает, что клуб дал официальное разрешение на переговоры между главным тренером Фрэнком Лэмпардом и "Челси".
Обновлено в 07:16
Политика
Кадыров сделал заявление об отставке Евкурова
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал в инстаграме решение главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова об отставке.
Обновлено в 08:15
Авто
BMW представила концептуальный суперкар Vision M Next
Компания BMW представила на конференции BMW NextGen в Мюнхене гибридный концепт-кар Vision M Next.
Обновлено в 04:59
Шоу-бизнес
Памела Андерсон обвинила Рами в изменах и назвала его чудовищем
Известная актриса и фотомодель Памела Андерсон в своём «инстаграме» рассказала о предательстве со стороны защитника «Марселя» Адиля Рами, с которым она долгое время состояла в отношениях.
Обновлено в 05:53
Политика
Армянский депутат объяснил свой голос против возвращения России в ПАСЕ
Глава комиссии по внешним связям Национального собрания Армении, член правящей фракции «Мой шаг» Рубен Рубинян объяснил, что голосовал «за» возвращение России в ПАСЕ, однако голос засчитали «против» в связи с технической ошибкой.
Обновлено в 07:49