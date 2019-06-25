На Украине введут в оборот банкноту номиналом 1000 гривенТАСС 06:00

Нацбанк Украины (НБУ) с 25 октября 2019 года вводит в оборот банкноту номиналом 1000 гривен. Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

На Украине введут в оборот банкноту номиналом 1000 гривен

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