Экономика

Нацбанк Украины анонсировал эмиссию банкноты 1000 гривенRT на русском 07:32

Как заявил глава Нацбанка Яков Смолий, новую банкноту планируют ввести в обращение с 25 октября. Отмечается, что предыдущий раз на Украине вводили в обращение новый номинал банкноты 13 лет назад. Это была банкнота в 500 гривен.
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Украинский, российский и советский учёный-естествоиспытатель, мыслитель и общественный деятель конца XIX века и первой половины XX века. Академик Императорской Санкт-Петербургской академии наук; один из основателей и первый президент Украинской академии наук. Создатель научных школ и науки биогеохимии. Один из представителей русского космизма. Лауреат Сталинской премии I степени.
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