Экономика
Нацбанк Украины анонсировал эмиссию банкноты 1000 гривенRT на русском 07:32
Как заявил глава Нацбанка Яков Смолий, новую банкноту планируют ввести в обращение с 25 октября. Отмечается, что предыдущий раз на Украине вводили в обращение новый номинал банкноты 13 лет назад. Это была банкнота в 500 гривен.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 07:49, Вашингтон
Шоу-бизнес
Скончалась актриса Алла Покровская
Обновлено в 07:24
Политика
Кадыров отреагировал на отставку Евкурова
Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя отставку главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, заявил, что только волевой человек способен на принятие поворотных решений в своей судьбе.
Обновлено в 07:20
Экономика
Минэкономики назвало 11 самых проблемных моногородов России
Минэкономики в ответе на запрос РБК перечислило 11 самых проблемных российских моногородов.
Обновлено в 03:31
Политика
Зеленский прокомментировал решение ПАСЕ по России
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал в своем Facebook текущую ситуацию с возвращением российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы.
Обновлено в 05:44
Происшествия
Мосгорсуд приговорил гражданина Польши к 14 годам тюрьмы за шпионаж
Мосгорсуд признал гражданина Польши Мариана Радзаевски виновным по ст. 276 УК РФ (шпионаж).
Обновлено в 05:29
Политика
Россия не будет исполнять решение трибунала ООН по украинским морякам
Полномочия Международного трибунала ООН по морскому праву не распространяются на ситуацию с украинскими моряками, которые были задержаны за незаконное проникновение в территориальные воды России во время провокации в Керченском проливе, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во вторник, 25 июня.
Обновлено в 06:56
Экономика
В России начал исчезать средний класс
Ранее, в апреле, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставил под сомнение результаты исследования «Сбербанк CIB», согласно которым в России сократилось количество людей, причисляющих себя к среднему классу.
Обновлено в 02:33
Культура
Аглая Шиловская попадет в «Ловушку для королевы» на «России»
Премьерный показ сериала "Ловушка для королевы" стартует на телеканале "Россия" 1 июля 2019 года в рубрике "Русская серия".
Обновлено в 05:11
Музыка
Майкл Джексон: почему его именем пугают детей
Майкл Джексон великий Суперзвездой Майкл Джексон стал в раннем возрасте: в 1964-м, когда будущему "королю поп-музыки" было шесть лет, он уже вовсю выступал в состав группы The Jacksons (позднее будет переименована в The Jackson 5), созданной его старшими братьями.
Обновлено в 06:56
Здоровье
В кузбасской больнице использовали просроченные препараты
В клинико-диагностической лаборатории на столах и в холодильниках специалисты обнаружили просроченные препараты, которые применяли в качестве реагентов для проведения анализов.
Обновлено в 01:54
Шоу-бизнес
Организатор концерта Аллы Пугачевой в Минске рассказал о ее райдере
Никаких особых пожеланий Алла Борисовна не выдвигает. Концерт в Минске будет похожим на юбилейный концерт Пугачевой в Москве.
Обновлено в 05:15
Происшествия
Арендованный «Севильей» игрок стал виновником ДТП с летальным исходом
Форвард испанской "Севильи" Хоао Малек стал виновником ДТП в городе Сапопан, Мексика, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 07:41
Технологии
На Южном Урале найден ритуальный комплекс бронзового века
Судя по керамике, мегалиты использовали в течение многих веков: от эпохи Аркаима до конца бронзового века.
Обновлено в 07:13
Экономика
Минфин предложил сократить рассылку бумажных налоговых уведомлений
Министерство финансов РФ для экономии бюджетных средств планирует сократить отправку гражданам налоговых уведомлений и требований об уплате налогов в бумажном виде.
Обновлено вчера в 12:44
Происшествия
Учебный самолет с курсантами совершил жесткую посадку в Оренбуржье
Учебный самолет Diamond DA40 с двумя курсантами летного училища гражданской авиации на борту совершил жесткую посадку в Оренбургской области.
Обновлено в 07:32
Политика
В Роспотребнадзоре заявили об ухудшении качества грузинского вина
В ведомстве утверждают, что в период с 2014 по 2018 годы объем поставляемого в Россию некачественного грузинского вина увеличился в 2,9 раза до 203 тысяч литров.
Обновлено вчера в 09:35
Экономика
Сбербанк запустил переводы с кредитных карт на дебетовые
Клиентам Сбербанка разрешили переводить деньги с кредитных карт на дебетовые, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу банка.
Обновлено в 02:11
Происшествия
В Москве задержали травившего прохожих газировкой грабителя
В Москве задержан мужчина, которого подозревают в серии отравлений горожан с целью грабежа.
Обновлено в 04:17
Происшествия
Кличко с семьей спасли с горящей яхты в Средиземном море
Обновлено в 04:27
Общество
Совфед предложил списывать просроченные долги за ЖКХ как безнадежные
В законопроекте предлагается автоматически признавать долг безнадежным, после вступления в силу первого решения суда о взыскании задолженности, в котором ее часть отнесена к истекшему сроку давности, говорится в заметке.
Обновлено в 07:39
Экономика
Петербуржцы сэкономят 3 миллиарда рублей в год на снижении тарифов
Если бы в Петербурге не оптимизировали тарифы, то рост составил бы 76,93 и 78,26 рубля соответственно.
Обновлено в 07:39
Происшествия
Полковник из дела Ивана Голунова может быть связан с ювелирным заводом
Полковник из дела Ивана Голунова может быть связан с ювелирным заводом, фигурировавшим в деле о незаконном обороте драгметаллов.
Обновлено в 06:00
Общество
Нерестилища осетра на Волге потеряны на 80% — Генпрокуратура
Естественные нерестилища осетра в бассейне реки Волга потеряны на 80%.
Обновлено в 07:39
Происшествия
Гендиректор «Аэрофлота» впервые прокомментировал катастрофу SSJ 100
Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев на годовом собрании акционеров компании, которое проходит сегодня, 25 июня, впервые публично высказался о крушении пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) и расследовании катастрофы.
Обновлено в 05:07
Общество
Вильфанд предупредил о приближении самых жарких дней лета
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал "Российской газете", когда россиян ожидают самые жарки дни лета.
Обновлено в 01:45
Технологии
В работе «Билайна» произошел сбой
Абоненты «Билайна» жалуются, что не получают SMS-сообщения от банков. О проблемах сообщили клиенты «Сбербанка», «Тинькофф банка», ВТБ.
Обновлено в 07:40