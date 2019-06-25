Экономика

Нацбанк Украины анонсировал эмиссию банкноты 1000 гривенRT на русском 07:32

Как заявил глава Нацбанка Яков Смолий, новую банкноту планируют ввести в обращение с 25 октября. Отмечается, что предыдущий раз на Украине вводили в обращение новый номинал банкноты 13 лет назад. Это была банкнота в 500 гривен.
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Украину высмеяли за размещение Вернадского на новой купюре

Взгляд.ру07:12

На Украине появится новая купюра

Газета.Ru08:59

На Украине введут в оборот банкноту номиналом 1000 гривен

ТАСС06:00

Нацбанк Украины разработал банкноту в 1000 гривен

Московский Комсомолец07:41

Нацбанк Украины анонсировал эмиссию банкноты 1000 гривен

RT на русском07:32

На Украине появятся новые деньги

Lenta.ru08:23

На Украине выведут из обращения монеты в одну, две и пять копеек

Интерфакс05:55
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Гаджеты

Apple выпустила публичную бета-версию iOS 13 и iPad OS

В бета-версиях iOS 13 и iPadOS появилось большое количество новых функций, а также темная тема. iPadOS теперь больше имеет сходства с операционной системой macOS.
Обновлено в 02:52
Происшествия

В Челябинске 59-летнюю женщину обвинили в оправдании терроризма

В отношении 59-летней жительницы Челябинска завели уголовное дело за публичное оправдание терроризма. Об этом сегодня, 25 июня сообщил Znak.
Обновлено в 08:01
Спорт

Два российских биатлониста получили дисквалификацию за допинг

Российские биатлонисты Александр Печенкин, Александр Чернышов получили по четыре года дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 06:15
Происшествия

Убивший пациентку в Воронеже лучевой аппарат работал нелегально 14 лет

Выяснилось, что чешский гамма-терапевтический аппарат Teragam K-01 работал нелегально на протяжении 14 лет.
Обновлено в 09:23
Политика

Зеленский отреагировал на возвращение России в ПАСЕ

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил делегацию страны в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) за то, что она мужественно боролась до конца при попытке не допустить восстановления полномочий России.
Обновлено в 05:25
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл потратили более $3 млн на ремонт дома

Как отмечается, 2,4 млн фунтов были взяты из ежегодного пособия королевской семьи, которое финансируется налогоплательщиками Великобритании.
Обновлено вчера в 19:09
Авто

Кроссовер Geely Boyue Pro показал, каким станет Atlas

На российском рынке паркетник Geely Atlas появился чуть больше года, но в Китае эта модель под местным именем Geely Boyue продается уже почти четыре года.
Обновлено в 03:24
Энергетика

Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливо

Правительство достигло нового соглашения с нефтяниками о заморозке цен на бензин в начале апреля.
Обновлено вчера в 14:51
Политика

В Кремле не собирались запрещать россиянам ездить в Грузию

Власти не собираются запрещать россиянам поездки в Грузию, а прямое авиасообщение между странами было остановлено для сокращения туристического потока, чтобы обеспечить безопасность граждан.
Обновлено в 07:06
Происшествия

Кличко с семьей спасли с горящей яхты в Средиземном море

На борту загоревшейся в Средиземном море яхты находились девять человек, никто не пострадал.
Обновлено в 04:27
Общество

Разный проходной балл для девочек и мальчиков не сочли нарушением

22 мая стало известно, что в пермской гимназии проходной балл для поступающих мальчиков был ниже, чем для девочек — 65,7 против 69,1. В результате в учебное заведение не приняли около 20 девочек.
Обновлено в 07:29
Авто

Fiat 500 в мае вошел в пятерку европейских бестселлеров

Компактный хэтчбек Fiat 500 по итогам мая вошел в ТОП-5 европейских бестселлеров.
Обновлено в 05:34
Политика

Нацгвардия Украины расследует появление песни Газманова на выпускном

Ранее украинские СМИ сообщили, что выпускники Академии национальной гвардии в Харькове танцевали под российскую песню "Офицеры" в исполнении Газманова, который находится в черных списках украинского Минкульта.
Обновлено в 08:56
Финансы

Курс грузинской валюты упал до исторического минимума

Курс грузинского лари за последние дни достиг минимального значения за всю историю его существования.
Обновлено в 09:10
Политика

Министр экономики Грузии назвала потерю россиян шоком для турсектора

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава, встретившаяся с проводящими в Кобулети акцию протеста владельцами малых и средних гостиниц, признала, что прекращение потока туристов из России стало «серьезным шоком» для туристического сектора.
Обновлено в 08:25
Транспорт

Верховный суд объяснил автомобилистам новые правила лишения прав

Верховный суд разработал новую инструкцию, которая разъясняет нижестоящим судам, в каком случае водителей следует лишать прав управления транспортным средством.
Обновлено вчера в 09:05
Авто

BMW презентовала концептуальный суперкар Vision M Next

Немецкая автомобильная компания BMW показала гибридную новинку — спортивный автомобиль Vision M Next.
Обновлено в 08:52
Наука

Обнаружен огромный запас пресной воды под Атлантическим океаном

Обновлено вчера в 22:17
Политика

Киев ответил на условие РФ по транзиту газа

Ранее сообщалось, что в России назвали условие сохранения транзита газа через Украину.
Обновлено вчера в 18:06
Политика

Кадыров сделал заявление об отставке Евкурова

Обновлено в 08:15
Футбол

«Спартак» вслед за «Зенитом» отправился на сбор в Австрию

Отмечается, что команда Олега Кононова пробудут на сборе до 4 июля, а во время сбора московский клуб примет участие в Кубке Париматч Премьер, встречи которого будут проходить в городе Пеллау.
Обновлено вчера в 04:25
Происшествия

Известного дзюдоиста застрелили в Тольятти

Чемпион Самарской области по дзюдо Евгений Кушнир погиб от выстрела в голову во время уличной драки в Тольятти, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на "Регион Опlіпе".
Обновлено вчера в 18:07
Шоу-бизнес

Умерла актриса Алла Покровская, мать Михаила Ефремова

"Алла Борисовна Покровская скончалась сегодня", - сказал представитель театра. Причина смерти артистки не названа.
Обновлено в 07:50
Экономика

Петербуржцы сэкономят 3 миллиарда рублей в год на снижении тарифов

Если бы в Петербурге не оптимизировали тарифы, то рост составил бы 76,93 и 78,26 рубля соответственно.
Обновлено в 07:39
Происшествия

В Краснодаре мужчина угнал машину, чтобы укрыть собаку от дождя

Обновлено в 06:57
Общество

На Урале после «прямой линии» Путина устранили сбои с вывозом ТКО

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 июня на «прямую линию» с Владимиром Путиным поступил сигнал о том, что в этом городе отмечаются сбои с вывозом ТКО.
Обновлено вчера в 15:05
Политика

Тимошенко заявила о конце «нормандского формата»

Европейские страны, поддержавшие идею возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы, своим решением показали, что «нормандский формат» прекращает своё существование.
Обновлено в 08:20
Шоу-бизнес

Памела Андерсон рассталась с Адилем Рами из-за его измен

Американская актриса Памела Андерсон рассказала о том, почему решила расстаться с футболистом Адилем Рами.
Обновлено в 06:07
Общество

Новым мэром Липецка стала Евгения Уваркина

Обновлено в 06:00
Здоровье

Внешние признаки могут указать на онкологию

Еще из признаков — бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин, — пояснила Землянухина.
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Украинский, российский и советский учёный-естествоиспытатель, мыслитель и общественный деятель конца XIX века и первой половины XX века. Академик Императорской Санкт-Петербургской академии наук; один из основателей и первый президент Украинской академии наук. Создатель научных школ и науки биогеохимии. Один из представителей русского космизма. Лауреат Сталинской премии I степени.
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