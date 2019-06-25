Экономика
Нацбанк Украины анонсировал эмиссию банкноты 1000 гривенRT на русском 07:32
Как заявил глава Нацбанка Яков Смолий, новую банкноту планируют ввести в обращение с 25 октября. Отмечается, что предыдущий раз на Украине вводили в обращение новый номинал банкноты 13 лет назад. Это была банкнота в 500 гривен.
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Apple выпустила публичную бета-версию iOS 13 и iPad OS
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Правительство достигло нового соглашения с нефтяниками о заморозке цен на бензин в начале апреля.
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Общество
Разный проходной балл для девочек и мальчиков не сочли нарушением
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Компактный хэтчбек Fiat 500 по итогам мая вошел в ТОП-5 европейских бестселлеров.
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Нацгвардия Украины расследует появление песни Газманова на выпускном
Ранее украинские СМИ сообщили, что выпускники Академии национальной гвардии в Харькове танцевали под российскую песню "Офицеры" в исполнении Газманова, который находится в черных списках украинского Минкульта.
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Курс грузинской валюты упал до исторического минимума
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Министр экономики Грузии назвала потерю россиян шоком для турсектора
Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава, встретившаяся с проводящими в Кобулети акцию протеста владельцами малых и средних гостиниц, признала, что прекращение потока туристов из России стало «серьезным шоком» для туристического сектора.
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Верховный суд объяснил автомобилистам новые правила лишения прав
Верховный суд разработал новую инструкцию, которая разъясняет нижестоящим судам, в каком случае водителей следует лишать прав управления транспортным средством.
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Авто
BMW презентовала концептуальный суперкар Vision M Next
Немецкая автомобильная компания BMW показала гибридную новинку — спортивный автомобиль Vision M Next.
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Обнаружен огромный запас пресной воды под Атлантическим океаном
Обновлено вчера в 22:17
Политика
Киев ответил на условие РФ по транзиту газа
Ранее сообщалось, что в России назвали условие сохранения транзита газа через Украину.
Обновлено вчера в 18:06
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Кадыров сделал заявление об отставке Евкурова
Обновлено в 08:15
Футбол
«Спартак» вслед за «Зенитом» отправился на сбор в Австрию
Отмечается, что команда Олега Кононова пробудут на сборе до 4 июля, а во время сбора московский клуб примет участие в Кубке Париматч Премьер, встречи которого будут проходить в городе Пеллау.
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Умерла актриса Алла Покровская, мать Михаила Ефремова
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 июня на «прямую линию» с Владимиром Путиным поступил сигнал о том, что в этом городе отмечаются сбои с вывозом ТКО.
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Политика
Тимошенко заявила о конце «нормандского формата»
Европейские страны, поддержавшие идею возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы, своим решением показали, что «нормандский формат» прекращает своё существование.
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Памела Андерсон рассталась с Адилем Рами из-за его измен
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Новым мэром Липецка стала Евгения Уваркина
Обновлено в 06:00
Здоровье
Внешние признаки могут указать на онкологию
Еще из признаков — бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин, — пояснила Землянухина.
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