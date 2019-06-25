На Украине анонсировали выпуск банкноты с лауреатом Сталинской премииРБК 11:20

На лицевой стороне новой банкноты появится портрет Владимира Вернадского — уроженца Санкт-Петербурга, первого президента Украинской академии наук (1918–1921), философа, ученого-естествоиспытателя, основателя биогеохимии и лауреата Сталинской премии I степени «за многолетние выдающиеся работы в области науки и техники» за 1942 год.

На Украине анонсировали выпуск банкноты с лауреатом Сталинской премии

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