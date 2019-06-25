Экономика
Нацбанк Украины анонсировал эмиссию банкноты 1000 гривенRT на русском 07:32
Национальный банк Украины сообщил о планах ввести новую банкноту номиналом в 1000 гривен. Об этом информирует Интерфакс-Украина. Как заявил глава Нацбанка Яков Смолий, новую банкноту планируют ввести в обращение с 25 октября.
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 15:14, Ашберн
Происшествия
В Москве задержали предполагаемого серийного отравителя
В Москве задержан мужчина, подозреваемый в причастности к серии отравлений и последующих краж в центре столицы.
Обновлено в 14:04
Политика
Названы поддержавшие возвращение России в ПАСЕ страны
Возвращение России ПАСЕ в ночь на вторник приняла резолюцию, позволяющую россиянам участвовать в июньской сессии.
Обновлено в 14:24
Кино
«Мстители: Финал» снова покажут в российских кинотеатрах
Обновлено в 11:19
Шоу-бизнес
Памела Андерсон бросила футболиста Адиля Рами из-за измен
Американская актриса и фотомодель, звезда сериала «Спасатели Малибу» Памела Андерсон бросила своего бойфренда, футболиста французского «Марселя» Адиля Рами.
Обновлено в 08:35
Общество
В Липецке начался выпускной бал
Официальная часть городского выпускного бала «Липецкие зори» началась на Соборной площади.
Обновлено в 13:26
Футбол
«Краснодар» получил отказ от лучшего бомбардира «Сент-Этьена»
В минувшем сезоне Хазри стал лучшим бомбардиром Сент-Этьена, забив 14 мячей в 35 играх за клуб.
Обновлено в 13:56
Армия и оружие
Срок службы в турецкой армии сокращён до полугода
Парламент Турции принял законопроект, согласно которому срок обязательной службы в армии сокращается до шести месяцев.
Обновлено в 11:53
Политика
США потребовали не допускать в ПАСЕ находящихся под санкциями россиян
Парламентская ассамблея Совета Европы не должна позволить, чтобы в состав российской делегации входили россияне, попавшие под санкции США и Евросоюза.
Обновлено в 13:56
Культура
Картину Караваджо сняли с аукциона во Франции и продали иностранцу
Картина "Юдифь и Олоферн", приписываемая знаменитому итальянскому живописцу Караваджо, снята с торгов во Франции и продана частному коллекционеру, сообщает издание Tribune de l'Art со ссылкой на коммюнике аукционного дома Labarbe.
Обновлено в 14:05
Происшествия
Мать десятерых детей умерла от голода в СИЗО
Обновлено в 08:53
Шоу-бизнес
Организаторы последнего концерта Аллы Пугачевой назвали ее райдер
По словам управляющего холдингом Atom Entertainment Group Андрея Алексеева, являющегося организатором масштабного ноябрьского шоу в столице Беларуси, его первое знакомство с Примадонной состоялось около 15 лет назад, когда она согласилась на выступление в Минске.
Обновлено в 07:47
Происшествия
Экс-полковник Захарченко пожаловался, что не может подстричься в СИЗО
Приговоренный за коррупцию к 13 годам колонии бывший оперативник МВД Дмитрий Захарченко пожаловался, что в СИЗО "Лефортово" не может подстричься уже два месяца, ему не дают для этого машинку, рассказал во вторник РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Обновлено в 13:48
Происшествия
Мартин Кочесоко вышел из СИЗО под домашний арест
Мартин Кочесоко вышел из СИЗО под домашний арест Верховный суд Кабардино-Балкарии во вторник перевел активиста черкесской организации «Хабзэ» Мартина Кочесоко из-под стражи под домашний арест.
Обновлено в 14:47
Происшествия
Столкновение двух истребителей в Германии попало на видео
Два немецких истребителя Eurofighter столкнулись во время учебного полета в Германии. Один летчик погиб, пишет РИА Новости.
Обновлено вчера в 19:03
Наука
Просмотр фильмов для взрослых усилил склонность к неэтичному поведению
Специалисты из христианского Университета Бригама Янга (штат Юта, США) провели социальное исследование, в котором изучалось влияние просмотра фильмов категории "для взрослых" на нравственное поведение человека.
Обновлено в 11:03
Происшествия
Башкирский СК проводит проверку после отказа фельдшера оказать помощь
В Башкирии следователи проверяют информацию о том, что в Уфимском районе республики фельдшер отказалась оказывать медицинскую помощь.
Обновлено в 08:55
Футбол
Комличенко может перейти в «Гент»
Как стало известно «Чемпионату», «Гент» вступил в переговоры по трансферу российского нападающего «Млады Болеслав» Николая Комличенко.
Обновлено в 13:45
Происшествия
Бойцы Росгвардии попались на краже в сочинском супермаркете
Несколько флаконов шампуня и дезодоранта стали добычей сотрудников Росгвардии, укравших их из супермаркета в Сочи.
Обновлено в 08:41
Политика
Законопроект о нацистской символике прошел первое чтение
Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий использовать нацистскую символику в учебных целях.
Обновлено в 10:28
Экономика
Сбербанк ввел возможность переводов с кредитных карт
Сбербанк предложил своим клиентам переводить деньги с кредитных карт на дебетовые, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу банка.
Обновлено в 02:25
Общество
Два российских ресторана вошли в двадцатку лучших в мире
Два российских ресторана вошли в двадцатку лучших в рейтинге World’s 50 Best Restaurants 2019, сообщает сайт Eater.com.
Обновлено в 14:53
Происшествия
Найдены следы сбежавшей с миллионами кассирши Хайруллиной
В башкирском городе Салавате нашли машину, на которой, как предполагалось, могла с семьей скрыться Луиза Хайруллина, которая украла более 20 млн рублей из отделения крупного банка.
Обновлено в 09:20
Политика
Опрос: партия «Слуга народа» всё ещё лидирует на выборах в Раду
Украинская партия «Слуга народа» занимает лидирующую позицию среди остальных политсил на выборах в Верховную раду.
Обновлено в 06:54
Культура
Британские СМИ назвали несмешным шоу с анимированным Путиным
Телешоу британского развлекательного телеканала BBC Two «Вечер с Владимиром Путиным», ведущим которого выступает мультипликационный президент России, получилось неудачным и несмешным.
Обновлено в 12:43
Общество
Пособия на детей из малоимущих семей повысят до 10 тысяч рублей
Напомним, изначально с инициативой о повышении пособий для нуждающихся семей с детьми от полутора до трёх лет выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 14:45
Политика
Трамп пригрозил Ирану уничтожением
Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану "огромной силой" вплоть до уничтожения в случае атаки против Соединенных Штатов.
Обновлено в 11:38
Гаджеты
Легендарный Commodore 64 вернётся этой зимой
Компьютер снабжён USB-входом, игры для Commodore 64 можно качать на специализированном сайте, что расширит библиотеку сразу в несколько раз.
Обновлено в 12:50
Происшествия
Кировский депутат ради эксперимента бросил в полицейских муляж гранаты
Известный в Кировской области своими социальными экспериментами 21-летний Николай Дубравин, сын экс-депутат и сам депутат города Слободского, рискует оказаться в колонии после очередного перформанса, в ходе которого он бросил под ноги полицейским муляж гранаты.
Обновлено в 09:49