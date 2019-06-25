Нацбанк Украины анонсировал эмиссию банкноты 1000 гривенRT на русском 07:32

Национальный банк Украины сообщил о планах ввести новую банкноту номиналом в 1000 гривен. Об этом информирует Интерфакс-Украина. Как заявил глава Нацбанка Яков Смолий, новую банкноту планируют ввести в обращение с 25 октября.

Театры Скандал в Доронинском МХАТе дошел до Кремля В МХАТ имени Горького отреагировали на претензии о качестве спектаклей, высказанные в открытом обращении артистов и зрителей к президенту России Владимиру Путину.

Политика Украина отзывает посла при Совете Европы из-за решения ПАСЕ по России Киев отзывает своего посла при Совете Европы для консультаций - такое решение было принято в связи с крайним недовольством Украины из-за решения СЕ восстановить Россию в Парламентской ассамблее.

Транспорт Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера «Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. руб. или даже лишить прав», — передаёт издание.

Шоу-бизнес Дана Борисова призвала спасать от алкоголизма Марину Хлебникову Телеведущая Дана Борисова призвала спасать певицу Марину Хлебникову после того, как увидела её в шоу «Привет, Андрей!», посвящённом продюсеру Бари Алибасову.

Кино Вин Дизель объявил о начале съемок «Форсажа 9» Вин Дизель объявил в Instagram о начале съемок девятой части франшизы «Фоорсаж».

Общество Мускулистая ворона напугала пользователей соцсетей Пользователи предположили, что перед ними гибрид вороны и гориллы.

Финансы Минфин посчитал стоимость социальных инициатив из послания Путина В отличие от национальных проектов социальные инициативы президента — реальные меры, деньги на которые предусмотрят в федеральном бюджете, пояснила РБК руководитель направления фискальной политики Экономической экспертной группы Александра Суслина.

Политика Суд в Киеве отменил присвоение двум проспектам имен Бандеры и Шухевича Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о присвоении двум проспектам имен Степана Бандеры и Романа Шухевича, пишет УНИАН со ссылкой на адвоката Дмитрия Биловчука.

Армия и оружие Фрегат «Адмирал Горшков» с КР «Калибр» на борту прибыл на Кубу На борту российского фрегата «Адмирал Горшков» в качестве вооружения – 16 крылатых ракет, подлётное время которых от порта Гаваны до побережья Флориды составляет всего несколько минут.

Политика США отвергли обвинения в создании помех для доставки гумпомощи в Рукбан В документе говорилось, что США затягивают расформирование лагеря беженцев Рукбан и "вместо действенных шагов по спасению жителей пытаются объяснить бедственное положение сирийских граждан, якобы имеющимися препятствиями в доставке гуманитарной помощи в лагерь".

Экономика Европа признала Россию лидером по отказу от доллара США В 2018 году Россия стала одним из основных драйверов дедолларизации.

Общество Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.

Энергетика Правительство перестанет сдерживать цены на бензин В 2018 году Федеральная антимонопольная служба, миниэнерго и нефтяные компании согласились: Не повышать цены на бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо.

Армия и оружие Шойгу открыл военный форум «Армия-2019» в Подмосковье На мероприятие прибыли делегации из 120 стран. Форум открыли министр обороны Сергей Шойгу и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Здоровье Каждый пятый екатеринбуржец умирает от рака В 2018 году от онкологических заболеваний умерло 204 человека на 100 000 населения, в 2017-м – 213,7. Смертность от новообразований занимает второе место в городе умирает каждый пятый жителя уральского мегаполиса.

Политика В России приготовились запретить грузинское вино Доля грузинских вин в ассортименте крупных российских торговых сетей — Auchan, X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») и «Ленты» — составляет от пяти до девяти процентов.

Происшествия Следствие ищет возможных соучастников московского отравителя Следствие устанавливает все эпизоды и ищет возможных соучастников московского отравителя, который предлагал жертвам выпить напиток, и когда им становилось плохо – грабил, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Футбол Нападающий «Витесса»: «Никто не любит такие тренировки Слуцкого» Нападающий "Витесса" Томас Бейтинк рассказал о работе с Леонидом Слуцким при подготовке к новому сезону.

Политика В США компании поставляют Huawei процессоры вопреки запрету Уточняется, что в числе компаний, продолжающих поставлять свои комплектующие Huawei, произведенные за пределами США, такие корпорации, как Intel, Micron Technology и другие.

Шоу-бизнес Скончалась актриса Алла Покровская Актриса театра и кино, вдова Олега Ефремова Алла Покровская умерла в Москве на 82-м году жизни.