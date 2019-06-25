Экономика

Нацбанк Украины анонсировал эмиссию банкноты 1000 гривенRT на русском 07:32

Национальный банк Украины сообщил о планах ввести новую банкноту номиналом в 1000 гривен. Об этом информирует Интерфакс-Украина. Как заявил глава Нацбанка Яков Смолий, новую банкноту планируют ввести в обращение с 25 октября.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Нацбанк Украины выпустит купюру в тысячу гривен

Телеканал 360°11:25

На Украине анонсировали выпуск банкноты с лауреатом Сталинской премии

РБК11:20

На Украине введут в оборот банкноту номиналом 1000 гривен

ТАСС06:00

На Украине появится новая купюра

Газета.Ru08:59

На Украине появятся новые деньги

Lenta.ru08:23

Нацбанк Украины анонсировал эмиссию банкноты 1000 гривен

RT на русском07:32

Украину высмеяли за размещение Вернадского на новой купюре

Взгляд.ру07:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 19:51, Ашберн
Авто

Рассекречен двигатель нового Ford Bronco

Обновлено в 12:22
Театры

Скандал в Доронинском МХАТе дошел до Кремля

В МХАТ имени Горького отреагировали на претензии о качестве спектаклей, высказанные в открытом обращении артистов и зрителей к президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 09:58
Политика

Трамп задумался о выходе из договора о безопасности с Японией

Обновлено в 04:55
Политика

Украина отзывает посла при Совете Европы из-за решения ПАСЕ по России

Киев отзывает своего посла при Совете Европы для консультаций - такое решение было принято в связи с крайним недовольством Украины из-за решения СЕ восстановить Россию в Парламентской ассамблее.
Обновлено в 12:00
Транспорт

Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера

«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. руб. или даже лишить прав», — передаёт издание.
Обновлено в 18:14
Шоу-бизнес

У отца Началовой рак кишечника, сообщили на Первом канале

У отца Юлии Началовой был обнаружен рак кишечника.
Обновлено в 13:36
Шоу-бизнес

Дана Борисова призвала спасать от алкоголизма Марину Хлебникову

Телеведущая Дана Борисова призвала спасать певицу Марину Хлебникову после того, как увидела её в шоу «Привет, Андрей!», посвящённом продюсеру Бари Алибасову.
Обновлено в 10:14
Общество

Ростов признали самым агрессивным городом России

Обновлено в 03:59
Кино

Вин Дизель объявил о начале съемок «Форсажа 9»

Вин Дизель объявил в Instagram о начале съемок девятой части франшизы «Фоорсаж».
Обновлено в 05:45
Общество

Мускулистая ворона напугала пользователей соцсетей

Пользователи предположили, что перед ними гибрид вороны и гориллы.
Обновлено вчера в 14:18
Финансы

Минфин посчитал стоимость социальных инициатив из послания Путина

В отличие от национальных проектов социальные инициативы президента — реальные меры, деньги на которые предусмотрят в федеральном бюджете, пояснила РБК руководитель направления фискальной политики Экономической экспертной группы Александра Суслина.
Обновлено в 17:00
Политика

Суд в Киеве отменил присвоение двум проспектам имен Бандеры и Шухевича

Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о присвоении двум проспектам имен Степана Бандеры и Романа Шухевича, пишет УНИАН со ссылкой на адвоката Дмитрия Биловчука.
Обновлено в 17:39
Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Горшков» с КР «Калибр» на борту прибыл на Кубу

На борту российского фрегата «Адмирал Горшков» в качестве вооружения – 16 крылатых ракет, подлётное время которых от порта Гаваны до побережья Флориды составляет всего несколько минут.
Обновлено вчера в 23:19
Политика

США отвергли обвинения в создании помех для доставки гумпомощи в Рукбан

В документе говорилось, что США затягивают расформирование лагеря беженцев Рукбан и "вместо действенных шагов по спасению жителей пытаются объяснить бедственное положение сирийских граждан, якобы имеющимися препятствиями в доставке гуманитарной помощи в лагерь".
Обновлено в 18:12
Экономика

Европа признала Россию лидером по отказу от доллара США

В 2018 году Россия стала одним из основных драйверов дедолларизации.
Обновлено в 18:36
Здоровье

Человек-дерево из Бангладеш просит ампутировать ему руки

Обновлено в 06:59
Общество

Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.
Обновлено в 08:59
Энергетика

Правительство перестанет сдерживать цены на бензин

В 2018 году Федеральная антимонопольная служба, миниэнерго и нефтяные компании согласились: Не повышать цены на бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо.
Обновлено в 01:57
Армия и оружие

Шойгу открыл военный форум «Армия-2019» в Подмосковье

На мероприятие прибыли делегации из 120 стран. Форум открыли министр обороны Сергей Шойгу и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Обновлено в 11:21
Армия и оружие

В ЛНР заявили об отступлении Украины с позиций в Донбассе

Обновлено в 16:52
Происшествия

Медсестра избила и привязала к кровати ребенка в Москве

Обновлено в 11:31
Здоровье

Каждый пятый екатеринбуржец умирает от рака

В 2018 году от онкологических заболеваний умерло 204 человека на 100 000 населения, в 2017-м – 213,7. Смертность от новообразований занимает второе место в городе умирает каждый пятый жителя уральского мегаполиса.
Обновлено в 06:58
Политика

В России приготовились запретить грузинское вино

Доля грузинских вин в ассортименте крупных российских торговых сетей — Auchan, X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») и «Ленты» — составляет от пяти до девяти процентов.
Обновлено в 18:33
Происшествия

Следствие ищет возможных соучастников московского отравителя

Следствие устанавливает все эпизоды и ищет возможных соучастников московского отравителя, который предлагал жертвам выпить напиток, и когда им становилось плохо – грабил, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Обновлено в 15:20
Футбол

Нападающий «Витесса»: «Никто не любит такие тренировки Слуцкого»

Нападающий "Витесса" Томас Бейтинк рассказал о работе с Леонидом Слуцким при подготовке к новому сезону.
Обновлено в 17:17
Общество

«Ну что, мы вас всех уже избили?» Что на самом деле происходит в Грузии и как изменилось отношение к туристам из России

Пока федеральные каналы нагнетают обстановку и ищут американский след в грузинском протесте, «Новая» поговорила с местными жителями, чтобы узнать, на самом ли деле в Грузию стало опасно ехать.
Обновлено в 12:47
Политика

В США компании поставляют Huawei процессоры вопреки запрету

Уточняется, что в числе компаний, продолжающих поставлять свои комплектующие Huawei, произведенные за пределами США, такие корпорации, как Intel, Micron Technology и другие.
Обновлено в 19:16
Космос

Нештатная ситуация произошла при спуске «Союза» с орбиты

Обновлено в 00:32
Шоу-бизнес

Скончалась актриса Алла Покровская

Актриса театра и кино, вдова Олега Ефремова Алла Покровская умерла в Москве на 82-м году жизни.
Обновлено в 07:24
Происшествия

В Испании ссора детей спровоцировала массовые беспорядки

Восьмилетний мальчик ударил ровесницу. За девочку вступились её мать и отец и набросились на родителей обидчика.
Обновлено в 11:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Вернадский Владимир Иванович
Российский учёный
Украинский, российский и советский учёный-естествоиспытатель, мыслитель и общественный деятель конца XIX века и первой половины XX века. Академик Императорской Санкт-Петербургской академии наук; один из основателей и первый президент Украинской академии наук. Создатель научных школ и науки биогеохимии. Один из представителей русского космизма. Лауреат Сталинской премии I степени.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное