Экономика
Нацбанк Казахстана намерен снизить уровень инфляции до 3-5%Московский Комсомолец 00:51
О планах понизить уровень инфляции до 3-5% с 2022 года рассказали в Нацбанке Казахстана во вторник. По словам главы регулятора Ерболата Досаева, казахстанский ЦБ намерен поддерживать реальную базовую ставку на уровне 3-3,5%.
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В Нацбанке Казахстана рассказали, как будут повышать предсказуемость курса тенге
Вестник Кавказа04:21
Нацбанк Казахстана будет поддерживать уровень базовой ставки на 3,0-3,5% выше инфляции
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