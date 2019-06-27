Экономика
Нацбанк Грузии подсчитал ущерб от потери российских туристовРИА Новости 08:01
Национальный банк Грузии пояснил причины резкого падения курса грузинского лари и отметил, что из-за ожидаемого сокращения турпотока из России экономика страны до конца 2019 года потерпит ущерб до 200-300 миллионов долларов.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 08:27, Вашингтон
Наука
Искусственный интеллект превзошел все ожидания
Команда исследователей из нескольких институтов США впервые создала систему искусственного интеллекта, который может симулировать вселенную.
Обновлено в 06:00
Политика
В Эстонии призвали приостановить членство страны в ПАСЕ
Эстонии следует приостановить членство в Парламентской ассамблее Совета Европы на фоне восстановления полномочий российской делегации, заявил первый заместитель премьер-министра Эстонии, министр внутренних дел Март Хельме.
Обновлено в 06:37
Происшествия
В России убили 16-летнюю мать-одиночку
У 16-летней погибшей осталась годовалая дочь, ее подруга также воспитывала ребенка, сообщили в Следственном комитете.
Обновлено в 07:26
Политика
Медведчук встретился с главами ЛНР и ДНР
Председатель политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук на встрече в четверг с главами Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником обратился к ним с просьбой передать Киеву четырех удерживаемых в Донбассе граждан Украины.
Обновлено в 08:10
Политика
Меркель вновь стало плохо на официальной встрече
Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
Обновлено в 04:09
Общество
Выплаты на детей с полутора лет повысят с 50 рублей до 10 тысяч
В России увеличат пособия по уходу за ребенком с полутора до трех лет. С нынешних 50 рублей выплаты вырастут до 10 тыс.
Обновлено 25 июня в 09:43
Футбол
Генич: исторически именно Парагвай снимал Бразилию с пробега
Спортивный комментатор Константин Генич поделился ожиданиями от четвертьфинального матча Кубка Америки 2019 года между Бразилией и Парагваем, сообщает "Рейтинг Букмекеров".
Обновлено в 02:55
Политика
Кремль не считает нужным корректировать закон об оскорблении власти
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что закон об оскорблении власти и госсимволов не нуждается в изменениях.
Обновлено в 07:57
Происшествия
Акулы убили юную американку на Багамах
Три акулы убили 21-летнюю девушку по имени Джордан Линдси на Багамских островах.
Обновлено в 06:46
Происшествия
В салонах автодилера «Рольф» проходят обыски
Автодилер "Рольф" заявил, что в его подразделениях в Москве и Петербурге проходят следственные действия.
Обновлено в 06:40
Шоу-бизнес
Бритни Спирс показала фигуру в бикини на Карибах
На прошлой неделе 37-летняя певица вместе с мамой отправилась набираться сил на Карибские острова, где Бритни, как обычно, не упустили из виду папарацци.
Обновлено вчера в 09:58
Политика
Евкуров станет заместителем Шойгу
Ушедший с поста главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров займет новую должность.
Обновлено в 03:22
Политика
Парламент лишил неприкосновенности экс-президента Киргизии Атамбаева
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков 16 мая подписал закон, позволяющий лишать экс-президентов неприкосновенности и привлекать их к уголовной ответственности после окончания полномочий.
Обновлено в 04:26
Происшествия
Принятого за «воскресшего» Цапка мужчину задержали в Сочи
Многие местные жители отметили подозрительное сходство мужчины с умершим в СИЗО главарем ОПГ Сергеем Цапком.
Обновлено в 06:46
Кино
Умер актер из «Зачарованных» Билли Драго
Обновлено в 00:41
Политика
У Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева
Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович рассказал, что соратники президента Украины Владимира Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 01:29
Происшествия
Умер худрук саратовского ТЮЗа, упавший в оркестровую яму
Художественный руководитель Саратовского театра юного зрителя Юрий Ошеров, госпитализированный после падения в оркестровую яму на репетиции, умер.
Обновлено в 03:36
Футбол
Варга: «Лимит — бесполезная вещь. Надо поднимать зарплаты детским тренерам»
Инфраструктура уже есть, теперь надо поднимать зарплаты.
Обновлено в 07:19
Происшествия
Число пострадавших при катастрофе Ан-24 в Бурятии возросло до 22
Число пострадавших в результате аварийной посадки самолета Ан-24 в Бурятии увеличилось до 22 человек.
Обновлено в 02:40
Происшествия
В Самаре задержали напавших на главу местного Росимущества
Следственный комитет сообщил о задержании подозреваемых в ноябрьском нападении на Айвара Кинжабаева, который ранее занимал пост и.о. территориального управления Росимущества по Москве, а ныне возглавляет управление в Самаре.
Обновлено в 07:38
Происшествия
В Дагестане возбудили дела на трех чиновников за превышение полномочий
Следственный комитет возбудил три уголовных дела на заместителей главы Дирекции единого государственного заказчика-застройщика Дагестана за то, что превышение ими полномочий повлекло ущерб при строительстве школ на более 241 млн рублей.
Обновлено в 07:30
Происшествия
В столице Туниса прогремели два взрыва
Обновлено в 08:23
Экономика
Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье
Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Новосибирска вынесла решение о приостановлении операций по счетам индивидуального предпринимателя Жерара Депардье в банке ВТБ, Газпромбанке и КС Банке.
Обновлено в 04:11
Здоровье
27 амурских детей с гепатитом С пролечат противовирусным препаратом
Всего же препарат назначат 27 амурским детям, у которых диагностировали гепатит С. 16 из них в возрасте от 12 до 18 лет пройдут лечение в этом году.
Обновлено вчера в 06:15
Происшествия
Дело возбуждено после гибели двух десантников в Крыму
Обновлено в 06:09
Общество
Владимирская чиновница посоветовала россиянкам рожать вместо учебы
Заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина посоветовала девочкам предпочесть раннее рождение ребенка получению образования.
Обновлено вчера в 10:06
Авто
Яндекс начнет продавать бортовые компьютеры офлайн
«Яндекс» начинает продавать свои бортовые компьютеры в розничных магазинах МТС.
Обновлено в 01:49
Авто
Mazda получит роторный двигатель с турбонаддувом
В последние годы Mazda очень открыто заявляла о своем желании вывести на рынок новый спортивный автомобиль с роторным приводом, при этом добавляла, что не сделает этого, пока не разработает двигатель, который будет соответствовать целевым показателям эффективности.
Обновлено вчера в 05:43
Гаджеты
Обновление прошивки MIUI выводит из строя смартфоны Xiaomi Mi 9 SE
Владельцы смартфонов Xiaomi Mi 9 SE начали жаловаться на то, что обновление прошивки MIUI 10.3.1.0 выводит из строя устройства.
Обновлено вчера в 12:18