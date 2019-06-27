Нацбанк Грузии подсчитал ущерб от потери российских туристовРИА Новости 08:01

с чего всё началось

Национальный банк Грузии пояснил причины резкого падения курса грузинского лари и отметил, что из-за ожидаемого сокращения турпотока из России экономика страны до конца 2019 года потерпит ущерб до 200-300 миллионов долларов.

Наука Искусственный интеллект превзошел все ожидания Команда исследователей из нескольких институтов США впервые создала систему искусственного интеллекта, который может симулировать вселенную.

Политика В Эстонии призвали приостановить членство страны в ПАСЕ Эстонии следует приостановить членство в Парламентской ассамблее Совета Европы на фоне восстановления полномочий российской делегации, заявил первый заместитель премьер-министра Эстонии, министр внутренних дел Март Хельме.

Происшествия В России убили 16-летнюю мать-одиночку У 16-летней погибшей осталась годовалая дочь, ее подруга также воспитывала ребенка, сообщили в Следственном комитете.

Политика Медведчук встретился с главами ЛНР и ДНР Председатель политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук на встрече в четверг с главами Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником обратился к ним с просьбой передать Киеву четырех удерживаемых в Донбассе граждан Украины.

Политика Меркель вновь стало плохо на официальной встрече Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.

Общество Выплаты на детей с полутора лет повысят с 50 рублей до 10 тысяч В России увеличат пособия по уходу за ребенком с полутора до трех лет. С нынешних 50 рублей выплаты вырастут до 10 тыс.

Футбол Генич: исторически именно Парагвай снимал Бразилию с пробега Спортивный комментатор Константин Генич поделился ожиданиями от четвертьфинального матча Кубка Америки 2019 года между Бразилией и Парагваем, сообщает "Рейтинг Букмекеров".

Политика Кремль не считает нужным корректировать закон об оскорблении власти Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что закон об оскорблении власти и госсимволов не нуждается в изменениях.

Происшествия Акулы убили юную американку на Багамах Три акулы убили 21-летнюю девушку по имени Джордан Линдси на Багамских островах.

Происшествия В салонах автодилера «Рольф» проходят обыски Автодилер "Рольф" заявил, что в его подразделениях в Москве и Петербурге проходят следственные действия.

Шоу-бизнес Бритни Спирс показала фигуру в бикини на Карибах На прошлой неделе 37-летняя певица вместе с мамой отправилась набираться сил на Карибские острова, где Бритни, как обычно, не упустили из виду папарацци.

Политика Евкуров станет заместителем Шойгу Ушедший с поста главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров займет новую должность.

Политика Парламент лишил неприкосновенности экс-президента Киргизии Атамбаева Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков 16 мая подписал закон, позволяющий лишать экс-президентов неприкосновенности и привлекать их к уголовной ответственности после окончания полномочий.

Происшествия Принятого за «воскресшего» Цапка мужчину задержали в Сочи Многие местные жители отметили подозрительное сходство мужчины с умершим в СИЗО главарем ОПГ Сергеем Цапком.

Политика У Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович рассказал, что соратники президента Украины Владимира Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева, передает РЕН ТВ.

Происшествия Умер худрук саратовского ТЮЗа, упавший в оркестровую яму Художественный руководитель Саратовского театра юного зрителя Юрий Ошеров, госпитализированный после падения в оркестровую яму на репетиции, умер.

Происшествия Число пострадавших при катастрофе Ан-24 в Бурятии возросло до 22 Число пострадавших в результате аварийной посадки самолета Ан-24 в Бурятии увеличилось до 22 человек.

Происшествия В Самаре задержали напавших на главу местного Росимущества Следственный комитет сообщил о задержании подозреваемых в ноябрьском нападении на Айвара Кинжабаева, который ранее занимал пост и.о. территориального управления Росимущества по Москве, а ныне возглавляет управление в Самаре.

Происшествия В Дагестане возбудили дела на трех чиновников за превышение полномочий Следственный комитет возбудил три уголовных дела на заместителей главы Дирекции единого государственного заказчика-застройщика Дагестана за то, что превышение ими полномочий повлекло ущерб при строительстве школ на более 241 млн рублей.

Экономика Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Новосибирска вынесла решение о приостановлении операций по счетам индивидуального предпринимателя Жерара Депардье в банке ВТБ, Газпромбанке и КС Банке.

Здоровье 27 амурских детей с гепатитом С пролечат противовирусным препаратом Всего же препарат назначат 27 амурским детям, у которых диагностировали гепатит С. 16 из них в возрасте от 12 до 18 лет пройдут лечение в этом году.

Общество Владимирская чиновница посоветовала россиянкам рожать вместо учебы Заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина посоветовала девочкам предпочесть раннее рождение ребенка получению образования.

Авто Яндекс начнет продавать бортовые компьютеры офлайн «Яндекс» начинает продавать свои бортовые компьютеры в розничных магазинах МТС.

Авто Mazda получит роторный двигатель с турбонаддувом В последние годы Mazda очень открыто заявляла о своем желании вывести на рынок новый спортивный автомобиль с роторным приводом, при этом добавляла, что не сделает этого, пока не разработает двигатель, который будет соответствовать целевым показателям эффективности.