Экономика

Нацбанк Грузии подсчитал ущерб от потери российских туристовИзвестия 06:22

Сокращение потока туристов из России грозит экономике Грузии потерей до $300 млн в 2019 году. Об этом заявили в грузинском Нацбанке 27 июня.
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Резкое снижение курса национальной валюты Грузии на фоне эскалации конфликта с Россией защищает экономику страны и выполняет роль «впитывающего шок механизма», говорится в заявлении
 Национального банка Грузии.
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