Экономика
Нацбанк Грузии подсчитал ущерб от потери российских туристовИзвестия 06:22
Сокращение потока туристов из России грозит экономике Грузии потерей до $300 млн в 2019 году. Об этом заявили в грузинском Нацбанке 27 июня.
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Путешествия
Экс-дочка «Натали Турс» New Travelers прекращает деятельность
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Суд арестовал мужчину, который обвиняется в отравлении человека в подмосковной электричке Подсолнечная — Москва.
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Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников
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Футбол
Утвержден новый лимит легионеров
Министр спорта РФ Павел Колобков считает, что новый формат лимита на легионеров в Российской Премьер-лиге положительно скажется на конкуренции между российскими и зарубежными футболистами.
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Общество
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Происшествия
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Политика
Сессию ПАСЕ покинули делегации пяти стран
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Происшествия
В салонах автодилера «Рольф» проходят обыски
Автодилер "Рольф" заявил, что в его подразделениях в Москве и Петербурге проходят следственные действия.
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Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
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Политика
МИД РФ направил ноту на тему освобождения украинских моряков
Москва направила Киеву ноту, в которой указывается, что уголовный процесс в отношении 24 украинских моряков, задержанных за нарушение госграницы РФ в Керченском проливе, продолжается.
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Общество
Выплаты на детей с полутора лет повысят с 50 рублей до 10 тысяч
В России увеличат пособия по уходу за ребенком с полутора до трех лет. С нынешних 50 рублей выплаты вырастут до 10 тыс.
Обновлено 25 июня в 09:43
Шоу-бизнес
В МХТ простились с актрисой Аллой Покровской
Актрису похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. О кончине Аллы Покровской стало известно во вторник, 25 июня, ей был 81 год.
Обновлено в 06:03
Политика
Как проспектам Бандеры и Шухевича вернули советские названия
Закон о декоммунизации, принятый в 2015 году, включает в себя обязательное переименование топографических объектов, названных в честь советских государственных деятелей.
Обновлено вчера в 06:15
Политика
В Кремле следят за правоприменением закона об оскорблении государства
В Кремле внимательно наблюдают за исполнением закона об оскорблении государства и общества.
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Экономика
МТС направит 17 млрд рублей на промежуточные дивиденды
МТС может направить на промежуточные дивиденды за I полугодие 2019 года 17 млрд рублей, заявил на годовом собрании акционеров вице-президент по финансам и инвестициям, слияниям и поглощениям Андрей Каменский.
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Первых косаток и белух из «китовой тюрьмы» выпустили на волю
Доставленные в Хабаровский край из «китовой тюрьмы» в Приморье две косатки и шесть белух выпущены в Охотское море, сообщил в четверг, 27 июня, Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).
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Происшествия
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Обновлено в 06:09
Общество
Массовый велофестиваль пройдет в Коломне 20 июля
Велофестиваль пройдет в Коломне 20 июля.
Обновлено в 06:50
Наука
Катинон и псилоцибин помогли грибам-паразитам изменить поведение цикад
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