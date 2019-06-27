Нацбанк Грузии подсчитал ущерб от потери российских туристовИзвестия 06:22

с чего всё началось

Сокращение потока туристов из России грозит экономике Грузии потерей до $300 млн в 2019 году. Об этом заявили в грузинском Нацбанке 27 июня.

Путешествия Экс-дочка «Натали Турс» New Travelers прекращает деятельность С 4 сентября 2018 года работающие под брендом «Натали Турс» туроператоры приостановили деятельность.

Происшествия Пожар на месте крушения Ан-24 в Бурятии полностью потушен Сотрудники МЧС полностью ликвидировали пожар, охвативший 200 квадратных метров, на месте крушения самолета Ан-24 в Бурятии.

Политика Медведчук встретился с главами ДНР и ЛНР В Минске началась встреча главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука с главами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.

Авто Mitsubishi возродит Lancer Evolution Компания Mitsubishi возродит «заряженную» модель Lancer Evolution, сообщает Autocar.

Общество Госдума приняла закон об упрощении доступа инвалидов к инфраструктуре Законопроектом вносятся изменения в положения КоАП РФ, регулирующие привлечение к административной ответственности за уклонение от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг.

Общество Forbes составил рейтинг лучших вузов России Журнал Forbes подготовил свой новый рейтинг российских высших учебных заведений, в котором попытался оценить не только качество российского образования, но и выяснить, какие университеты выпускают специалистов с предпринимательским потенциалом, которые могли бы в будущем пополнить список Forbes.

Происшествия Суд арестовал отравителя пассажиров в подмосковных электричках Суд арестовал мужчину, который обвиняется в отравлении человека в подмосковной электричке Подсолнечная — Москва.

Транспорт Чаще всего номера на парковках прячут владельцы премиальных авто Чаще всего на платных парковках номерные знаки автомобилей пытаются спрятать владельцы премиальных машин.

Музыка Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников «25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.

Футбол Утвержден новый лимит легионеров Министр спорта РФ Павел Колобков считает, что новый формат лимита на легионеров в Российской Премьер-лиге положительно скажется на конкуренции между российскими и зарубежными футболистами.

Политика Сессию ПАСЕ покинули делегации пяти стран В знак протеста против возвращения России в ПАСЕ июньскую сессию Ассамблеи покидают делегации пяти стран, передает корреспондент ИА REGNUM 26 июня.

Происшествия В салонах автодилера «Рольф» проходят обыски Автодилер "Рольф" заявил, что в его подразделениях в Москве и Петербурге проходят следственные действия.

Политика Меркель вновь стало плохо на официальной встрече Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.

Политика МИД РФ направил ноту на тему освобождения украинских моряков Москва направила Киеву ноту, в которой указывается, что уголовный процесс в отношении 24 украинских моряков, задержанных за нарушение госграницы РФ в Керченском проливе, продолжается.

Политика Конгресс США одобрил санкции против «Северного потока – 2» Комитет по иностранным делам палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов единогласно одобрил введение санкций против строящихся российских проектов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Общество Выплаты на детей с полутора лет повысят с 50 рублей до 10 тысяч В России увеличат пособия по уходу за ребенком с полутора до трех лет. С нынешних 50 рублей выплаты вырастут до 10 тыс.

Шоу-бизнес В МХТ простились с актрисой Аллой Покровской Актрису похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. О кончине Аллы Покровской стало известно во вторник, 25 июня, ей был 81 год.

Политика Как проспектам Бандеры и Шухевича вернули советские названия Закон о декоммунизации, принятый в 2015 году, включает в себя обязательное переименование топографических объектов, названных в честь советских государственных деятелей.

Политика В Кремле следят за правоприменением закона об оскорблении государства В Кремле внимательно наблюдают за исполнением закона об оскорблении государства и общества.

Религия РПЦ уточнила свою позицию по абортам Церковь не выступает за законодательный запрет абортов. Официальная позиция Церкви - вывод абортов из ОМС.

Экономика МТС направит 17 млрд рублей на промежуточные дивиденды МТС может направить на промежуточные дивиденды за I полугодие 2019 года 17 млрд рублей, заявил на годовом собрании акционеров вице-президент по финансам и инвестициям, слияниям и поглощениям Андрей Каменский.