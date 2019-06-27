Нацбанк Грузии оценил ущерб от потери российских туристовРЕН ТВ вчера в 06:40

с чего всё началось

В грузинском Нацбанке сообщили, что из-за сокращения потока российских туристов Грузия в этом году может потерять до 300 млн долларов — и это только первые, предварительные расчеты регулятора.

Происшествия Закон об ужесточении наказания за ДТП в нетрезвом виде вступил в силу Согласно изменениям, если пьяный водитель спровоцировал аварию и причинил другому человеку тяжкий вред здоровью, ему может грозить от трех до семи лет лишения свободы (ранее максимальный срок наказания составлял четыре года).

Политика Трамп в шутку попросил Путина не вмешиваться в выборы Президент США Дональд Трамп в ходе двухсторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным в шутку попросил его не вмешиваться в выборы.

Происшествия Задержан первый фигурант дела «Рольфа» Ранее было известно, что СК РФ возбудил уголовное дело по факту незаконного вывода средств из компании по подложным документам против основателя автодилерского холдинга "Рольф" Сергея Петрова и ряда других руководителей.

Политика Меркель вновь стало плохо на официальной встрече Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.

Транспорт ГИБДД усилила контроль на Крымском мосту из-за увеличения трафика ГИБДД усилила контроль на Крымском мосту из-за случаев серьезного превышения скоростного режима и увеличения автомобильного трафика.

Недвижимость Коллекторы назвали заначку золотым правилом ипотечников Заначка дает возможность заемщикам вернуться к платежам без потери жилья в случае возникновения финансовых трудностей, отметил вице-президент НАПКА.

Происшествия В России ликвидировали межрегиональную финансовую пирамиду Сотрудники МВД совместно с подразделением из Ярославской области задержали организаторов финансовой пирамиды, ущерб от которой оценивают больше чем в 1 млрд руб. Об этом сообщается на сайте МВД.

Политика Туск ответил на слова Путина о либеральной идее Глава Европейского совета Дональд Туск прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что современная либеральная идея окончательно себя изжила.

Происшествия РЖД устраняет сбой в движении поездов на Ленинградском направлении На Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) из-за хищения кабеля были задержаны 26 поездов дальнего следования и три «Сапсана», сообщает 28 июня пресс-служба ОЖД.

Политика Захарова рассказала о «новом слове» в украинской дипломатии Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, комментируя отказ украинской делегации идти на ежегодный прием у генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда, рассказала о «новом слове» в украинской дипломатии.

Армия и оружие National Interest: Литва активно готовится к войне с Россией Как сообщается в статье National Interest, прежде всего беспокойство у прибалтийской республики вызывают недавняя риторика Кремля, продолжающаяся в последние пять лет модернизация российских вооружённых сил, а также усиление обороноспособности Калининградской области, которая граничит с Литвой на северо-востоке.

Политика Зеленский устроил флешмоб и запретил депутатам в нем участвовать Кроме того президент заявил, что народные депутаты Украины могут не принимать участие в придуманной им акции, потому что все и так знают, какая у них любимая статья.

Интернет Разработано приложение, «раздевающее» девушек на фото На прошлой неделе в Сети появилось новое приложение DeepNude, которое «раздевает» женщин.

Армия и оружие Турция нанесла удар по позициям в Сирии Турция нанесла удар по позициям в Сирии, с которых велся обстрел наблюдательного пункта в Идлибе, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на министерство нацобороны.

Политика Скабеева высмеяла отказ Литвы и Грузии покидать ПАСЕ вслед за Украиной Телеведущая Ольга Скабеева иронично отреагировала на отказ делегаций Литвы и Грузии покидать ПАСЕ вслед за Украиной.

Финансы Россия заняла у иностранцев ₽220 млрд за месяц. Это новый рекорд За весь месяц иностранцы потратили на российские гособлигации ₽220 млрд. Это абсолютный рекорд за всю историю долгового рынка России.

Общество Шарапова похвасталась своим домом Известная российская теннисистка Мароия Шарапова похвасталась своим жилищем. Об этом сообщает Спорт-экспресс.

Шоу-бизнес Облачившаяся в красный купальник Настасья Самбурская спародировала Памелу Андресон в сериале «Спасатели Малибу» Настасья Самбурская продемонстрировала подтянутую фигуру Напряженная ситуация не лучшим образом сказалась на психологическом состоянии Настасьи, которая и без того отличается весьма взрывным характером.

Общество В соцсетях появилось видео косаток после выпуска из «китовой тюрьмы» В Сети появилось видео с реакцией белух из приморской «китовой тюрьмы», выпущенных накануне в Охотское море.

Происшествия Число фигурантов по делу о загрязнении в «Дружбе» увеличилось до 13 В уголовном деле, возбуждённом по факту загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба», появились три новых фигуранта.

Политика Перенести столицу Украины из Киева предлагает команда Зеленского По словам депутата от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» в администрации президента Украины предлагают перенести столицу страны из Киева в другой город.