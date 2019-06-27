Экономика
Нацбанк Грузии оценил ущерб от потери российских туристовРЕН ТВ вчера в 06:40
В грузинском Нацбанке сообщили, что из-за сокращения потока российских туристов Грузия в этом году может потерять до 300 млн долларов — и это только первые, предварительные расчеты регулятора.
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с чего всё началось
«На данном этапе трудно делать точные прогнозы, однако, согласно первым подсчётам, сокращение туристического потока из России за оставшийся период года окажет на экономику влияние приблизительно до $200—300 млн», — говорится в сообщении на сайте Нацбанка Грузии.RT на русскомвчера в 05:41
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 05:42, Вашингтон
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