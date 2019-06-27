Нацбанк Грузии оценил ущерб от потери российских туристовРЕН ТВ вчера в 06:40

с чего всё началось

В грузинском Нацбанке сообщили, что из-за сокращения потока российских туристов Грузия в этом году может потерять до 300 млн долларов — и это только первые, предварительные расчеты регулятора.

Происшествия Специалисты в Генуе приступили к сносу остатков моста Моранди Специалисты-подрывники планируют снести то, что осталось от моста Моранди в итальянском городе Генуя, почти через год после того, как сооружение рухнуло.

Происшествия Жидкость в коленном суставе нашли у Кокорина Адвокат Александра Кокорина Татьяна Стукалова сообщила о состоянии здоровья Александра Кокорина, находящегося в колонии.

Политика Зеленский впервые обратился к Путину Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину и призвал его освободить украинских моряков.

Транспорт Дорогу к аэропорту Шереметьево затопило Дорога в московский аэропорт Шереметьево оказалась затоплена из-за длительных дождей.

Происшествия Уголовное дело возбудили в отношении «Рольфа» Уголовное дело возбудили в отношении компании "Рольф" за "перевод денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов", сообщает BFM.ru.

Экономика Россия заняла четвертое место по дешевизне мобильного интернета Россия поднялась с восьмого на четвертое место в рейтинге стран с самым дешевым мобильным интернетом после Ирана, Казахстана и Египта, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на данные Content Review.

Гаджеты Western Digital и Toshiba несут убытки Появилась весьма интересная информация о заводах компаний Western Digital и Toshiba, которые приостановили свою деятельность в связи с отключением электричества.

Происшествия В Москве задержан сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Руслан Шаведдинов Как написала в Твиттере пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, полицейские поджидали его возле подъезда.

Общество Capital Group достроит долгострой Sky House в центре Москвы Capital Group завершит строительство крупного жилого комплекса в центре Москвы Sky House на Мытной улице, дом 40-44, говорится в пресс-релизе Москомстройинвеста.

Интернет Разработчики «раздевающего» приложения закрыли проект Создатели приложения DeepNude, которое «раздевает» девушек на фотографиях, объявили о закрытии проекта.

Происшествия Завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы в Уфе Сотрудники следственного комитета Башкирии рассказали о завершении расследования уголовного дела о групповом изнасиловании дознавательницы в уфимском отделе полиции.

Происшествия В Казани автомобиль протаранил стену нового зоопарка В Казани в стену одного из зданий нового зоопарка «Река Замбези» на полной скорости влетел Mercedes.

Авто Новый пикап JAC T6 появится в России в сентябре Новый китайский пикап JAC T6 появится в России 1 сентября 2019 года.

Общество В Уфе проходит V Всемирный курултай башкир V Всемирный курултай башкир, открывающийся сегодня в Уфе, собрал представителей башкирского народа со всего мира — более 500 делегатов, избранных народом, в том числе посланцев США, Швейцарии, Голландии, Монако, Израиля и еще 21 страны.

Политика Кудрин обещал взять под контроль KPI руководителей госкомпаний Счетная палата возьмет под контроль вопрос о ключевых показателях эффективности (KPI) топ-менеджеров государственных корпораций и госкомпаний, пообещал руководитель ведомства Алексей Кудрин.

Армия и оружие В ДНР мирный житель получил ранение в результате обстрела ВСУ 53-летний мужчина получил осколочное ранение мягких тканей Мирный житель получил ранение на окраине Донецка в результате обстрела со стороны украинских силовиков, сообщает РИА Новости.

Происшествия Закон об ужесточении наказания за ДТП в нетрезвом виде вступил в силу Согласно изменениям, если пьяный водитель спровоцировал аварию и причинил другому человеку тяжкий вред здоровью, ему может грозить от трех до семи лет лишения свободы (ранее максимальный срок наказания составлял четыре года).

Политика В МИД Грузии ответили на вопрос о гарантиях безопасности россиянам Замглавы МИД Грузии Александр Хвтисиашвили отказался давать юридические гарантии безопасности россиянам в Грузии, считая, что они уже есть.

Наука Австралийские кошки убили более миллиарда млекопитающих за год Австралийские ученые во главе с Бреттом Мерфи (Brett P. Murphy) из университета Чарльза Дарвина в 2017 году подсчитали, что ежегодно кошки убивают 377 миллионов птиц, то есть примерно по миллиону в день.

Экономика «Газпром» выплатит за 2018 год максимальные для госкомпаний дивиденды Объем дивидендных выплат "Газпрома", которые предлагается направить в федеральный бюджет по итогам работы в 2018 году, - максимальный среди всех компаний с государственным участием, заявил глава компании Алексей Миллер в ходе годового собрания акционеров.

Политика Встреча лидеров России, Индии и Китая началась в Осаке Мероприятие с участием президента РФ Владимира Путина, индийского премьер-министра Нарендры Моди и председателя КНР Си Цзиньпина стартовала в рамках саммита "Большой двадцатки" в Осаке.

Политика Самые яркие цитаты Путина из интервью Financial Times Накануне поездки в Японию на саммит G20, который сегодня проходит в Осаке, президент России Владимир Путин дал интервью изданию Financial Times.