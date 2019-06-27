Нацбанк Грузии оценил ущерб от потери российских туристовРЕН ТВ вчера в 06:40

с чего всё началось

В грузинском Нацбанке сообщили, что из-за сокращения потока российских туристов Грузия в этом году может потерять до 300 млн долларов — и это только первые, предварительные расчеты регулятора.

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Политика Туск ответил на слова Путина о либеральной идее Глава Европейского совета Дональд Туск прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что современная либеральная идея окончательно себя изжила.

Политика В Осаке прошла встреча Путина и Трампа В Осаке на полях саммита "Большой двадцатки" завершилась встреча Владимира Путина и Дональда Трампа, она длилась полтора часа.

Происшествия Закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП вступил в силу Закон об ужесточении наказания за ДТП, совершённые в пьяном виде и повлёкшие тяжёлые травмы или гибель людей, вступил в силу в пятницу, 28 июня.

Шоу-бизнес О романе Фадеева и Серябкиной рассказала Елена Темникова Романтические отношения между продюсером и одной из участниц группы «Серебро», по словам Темниковой, негативно сказались на отношениях с другими членами коллектива: - Все это держалось в секрете, потом через это началась дедовщина и шантажи.

Происшествия Кража в подмосковных Химках привела к задержке поездов Сбой в движении поездов произошел на Октябрьской железной дороге из-за кражи оборудования.

Экономика В Новосибирске разблокировали банковские счета Депардье Инспекция ФНС России по Ленинскому району Новосибирска разблокировала операции по банковским счетам зарегистрированного в городе ИП Жерара Депардье, сообщили РИА Новости в УФНС России по региону.

Экономика В России высчитали пользу от повышения пенсионного возраста Повышение пенсионного возраста в России окажет небольшой положительный эффект на ВВП страны, но не сможет сгладить стремительное сокращение трудоспособного населения России.

Политика ДНР и ЛНР передадут Украине четверых военнопленных Передача пленных состоится 28 июня в белорусской столице.

Политика Литва и Грузия передумали покидать сессию ПАСЕ вслед за Украиной Делегации Литвы и Грузии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) заявили, что продолжат работу до конца сессии, несмотря на несогласие с возвращением России полномочий.

Происшествия Четверо руководителей «Рольф» получили уголовное дело По версии следствия, в 2014 году Петров вместе с руководителями «Рольфа», «Рольф Эстейт» и кипрской компании «Панабел Лимитед» подготовил фальшивый договор купли-продажи о приобретении «Рольфом» у «Панабел Лимитед» акций «Рольф Эстейт» по многократно завышенной стоимости — четыре миллиарда рублей.

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Армия и оружие National Interest: Литва активно готовится к войне с Россией Как сообщается в статье National Interest, прежде всего беспокойство у прибалтийской республики вызывают недавняя риторика Кремля, продолжающаяся в последние пять лет модернизация российских вооружённых сил, а также усиление обороноспособности Калининградской области, которая граничит с Литвой на северо-востоке.

Армия и оружие Раскрыты характеристики баллистической ракеты «Сармат» Тактико-технические характеристики новейшей межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» были впервые обнародованы на форуме «Армия-2019».

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Авто В Смоленске продают самодельный спорткар за 5 млн рублей Автомобиль, построенный руками местного мастера Сергея Максименкова по проекту известного автомобильного дизайнера Дмитрия Парфенова, оценили в 5 млн рублей.