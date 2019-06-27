Нацбанк Грузии оценил ущерб экономике от снижения турпотока из РоссииRT на русском 05:41

с чего всё началось

Национальный банк Грузии сообщил, что из-за ожидаемого сокращения турпотока из России в связи с отменой авиасообщения экономика страны до конца 2019 года потеряет до $200—300 млн.

Нацбанк Грузии оценил ущерб экономике от снижения турпотока из России

Происшествия В салонах автодилера «Рольф» проходят обыски Автодилер "Рольф" заявил, что в его подразделениях в Москве и Петербурге проходят следственные действия.

Политика Украинскую делегацию в ПАСЕ нецензурно обругали Поведение украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) вызвало негативную реакцию у делегатов из других стран, рассказал 26 июня лидер движения русских украинцев «Парус» Юрий Кот.

Политика Меркель вновь стало плохо на официальной встрече Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.

Политика США и Китай прервут торговую войну Соединенные Штаты не будут вводить дополнительные пошлины на китайские товары в преддверии встречи американского президента Дональда Трампа и главы КНР Си Цзиньпина на полях саммита G20, который пройдет на этих выходных в японской Осаке.

Политика В туалетах британского парламента обнаружили следы кокаина Больше всего следов наркотика нашли в туалете, расположенном напротив бара, доступ в который есть только у высокопоставленных чиновников, журналистов парламентского пула, самих законодателей и гостей парламентских мероприятий.

Происшествия Принятого за «воскресшего» Цапка мужчину задержали в Сочи «Находящийся в федеральном розыске 32-летний Виталий Никифоров задержан 27 июня на территории Адлерского района Сочи», — рассказал журналистам «РИА Новости» представитель прокуратуры Краснодарского края.

Общество Украинцев выкинули из греческого отеля из-за флагов Туристов с Украины попросили покинуть греческий отель после вывешивания национальных флагов.

Происшествия В Твери задержали вероятного отравителя людей в московских электричках В Тверской области задержали мужчину, подозреваемого в отравлении пассажира электрички, сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК Елена Марковская.

Политика Парламент лишил неприкосновенности экс-президента Киргизии Атамбаева Парламент Киргизии лишил неприкосновенности бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева.

Экономика Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Новосибирска вынесла решение о приостановлении операций по счетам индивидуального предпринимателя Жерара Депардье в банке ВТБ, Газпромбанке и КС Банке.

Гаджеты Honor объявил об обновлении своих смартфонов до Android Q Представители бренда Honor официально подтвердили информацию о грядущем обновлении смартфонов до Android Q. Также появился официальный список устройств, которые получат апдейт.

Экономика Принят закон о доступе иностранных юрлиц к российскому аналогу SWIFT Госдума приняла в окончательном, третьем чтении закон, который позволяет иностранным юридическим лицам подключаться к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) ЦБ РФ.

Культура Курентзис обвинил власти Пермского края в своем уходе Художественный руководитель Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис оставил прощальное письмо, в котором обвинил краевые власти в непонимании.

Шоу-бизнес В МХТ простились с актрисой Аллой Покровской Актрису похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. О кончине Аллы Покровской стало известно во вторник, 25 июня, ей был 81 год.

Музыка Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников «25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.

Политика Медведчук встретился с главами ДНР и ЛНР В Минске началась встреча главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука с главами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.

Авто «Калашников» показал новый электромобиль «Овум» На выставке «Армия-2019» концерн «Калашников» показал новую модель электромобиля «Овум».

Политика В Кремле следят за правоприменением закона об оскорблении государства В Кремле внимательно наблюдают за исполнением закона об оскорблении государства и общества.

Путешествия Стали известны самые дешевые туры на море в середине лета Эксперты проанализировали минимальную стоимость путевок на 10 дней по самым популярным направлениям с вылетом в середине июля и составили рейтинг самых дешевых.