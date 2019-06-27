Нацбанк Грузии оценил потери от сокращения турпотока из РФПолит.ру вчера в 07:38

с чего всё началось

Сокращение туристического потока из России в Грузию в 2019 году может стоить ей до 300 млн долларов. Соответствующий прогноз, как передает агентство «Интерфакс», представил Национальный банк Грузии.

Нацбанк Грузии оценил потери от сокращения турпотока из РФ

Спорт Российские баскетболистки с поражения стартовали на чемпионате Европы Сегодня, 27 июня, стартовал финальный турнир чемпионата Европы по баскетболу среди женских команд.

Авто В Смоленске продают самодельный спорткар за 5 млн рублей Автомобиль, построенный руками местного мастера Сергея Максименкова по проекту известного автомобильного дизайнера Дмитрия Парфенова, оценили в 5 млн рублей.

Политика Орешкин заявил об отсутствии у стран G20 единой позиции о ВТО Первое пленарное заседание саммита G20 в Осаке не принесло больших сюрпризов, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Общество В Иркутской области паводок подтопил более 2 тыс. жилых домов В Иркутской области из-за обильных осадков и подъема уровня воды в реках затопило 2392 жилых домов.

Политика Самые яркие цитаты Путина из интервью Financial Times Накануне поездки в Японию на саммит G20, который сегодня проходит в Осаке, президент России Владимир Путин дал интервью изданию Financial Times.

Политика Журналисты отказались оставлять Путина и Трампа наедине Журналисты отказывались уходить со встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая проходит на полях саммита G20 в Осаке, передает РИА "Новости".

Происшествия В районе Химок произошел сбой в движении поездов Движение поездов нарушено в районе станции «Сходня» в городе Химки.

Политика Порошенко назвал «первый шаг» для признания Крыма российским в Европе Бывший украинский лидер Пётр Порошенко написал на своей странице в Facebook, что возвращение России в ПАСЕ — это первый шаг «для того, чтобы россияне начали добиваться признания незаконной аннексии Крыма и оккупации Донбасса».

Происшествия Задержан первый фигурант уголовного дела «Рольфа» В компании заявили, что постановление, на основании которого идут обыски, не относится напрямую к работе дилерских центров, а основатель «Рольфа» Сергей Петров связал мероприятия с уголовным делом 2014 года.

Шоу-бизнес Дана Борисова высказалась о смерти Юлии Началовой Телеведущая Дана Борисова решила откровенно высказаться о смерти певицы Юлии Началовой.

Происшествия Полиция выявила миллиардную финансовую пирамиду в Ярославской области "Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Ярославской области задержаны участники межрегиональной организованной группы, подозреваемые в создании финансовой пирамиды", - говорится в сообщении.

Экономика Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Новосибирска вынесла решение о приостановлении операций по счетам индивидуального предпринимателя Жерара Депардье в банке ВТБ, Газпромбанке и КС Банке.

Происшествия В России ужесточили наказания за «пьяные» ДТП В России ужесточили наказание для пьяных водителей, по вине которых погибли или пострадали люди в ДТП.

Армия и оружие «Невидимый» для самолетов радар создали в России Гендиректор предприятия-разработчика "ОКБ-Планета" Александр Петров заявил, что в России создана пассивная радиолокационная станция "Тропа", которая является "невидимой" для самолетов и дронов-разведчиков.

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Политика Кремль призвал прекратить массово штрафовать за оскорбление власти Администрация президента проконсультировала МВД о порядке применения закона об оскорблении власти в интернете.

Политика Глава Минобороны Латвии удивился, что в Брюсселе можно смотреть RT Глава Минобороны Латвии Артис Пабрикс в ходе международного форума в Брюсселе возмутился тем, что в его гостинице можно было смотреть телеканал RT.

Происшествия В Бурятии при посадке разбился пассажирский Ан-24 В четверг при посадке в Нижнеангарске (Бурятия) потерпел крушение самолет Ан-24 авиаперевозчика «Ангара».

Единоборства Иван Штырков расторг контракт с UFC из-за положительной допинг-пробы Первый тест, взятый сразу после подписания контракта с UFC, не показал в организме Штыркова запрещенных препаратов, но результат был атипичным.

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Экономика В России высчитали пользу от повышения пенсионного возраста Повышение пенсионного возраста в России окажет небольшой положительный эффект на ВВП страны, но не сможет сгладить стремительное сокращение трудоспособного населения России.

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