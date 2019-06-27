Экономика
Нацбанк Грузии оценил потери от сокращения турпотока из РФПолит.ру вчера в 07:38
Сокращение туристического потока из России в Грузию в 2019 году может стоить ей до 300 млн долларов. Соответствующий прогноз, как передает агентство «Интерфакс», представил Национальный банк Грузии.
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с чего всё началось
Резкое снижение курса национальной валюты Грузии на фоне эскалации конфликта с Россией защищает экономику страны и выполняет роль «впитывающего шок механизма», говорится в заявлении Национального банка Грузии.РБКвчера в 06:00
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По кому в первую очередь ударит охлаждение отношений между РФ и Грузией — репортаж
Пятый канал26 июня в 13:50
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Не успели оформить ГБО? У вас остался ровно год!
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В Евпатории Центр дальней космической связи будет реконструирован к 2030 году. В том числе и радиотелескоп РТ-70.
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