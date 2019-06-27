Нацбанк Грузии назвал ущерб от потери российских туристовRuposters.ru вчера в 05:55

с чего всё началось

Согласно первым подсчетам, сокращение туристического потока из России за оставшийся период года окажет на экономику влияние примерно до $200-300 млн. Ранее глава грузинской Ассоциации гостиниц и ресторанов Шалва Алавердашвили оценил ущерб приблизительно в 750 млн долларов.

Политика В Осаке началась встреча Путина и Трампа В Осаке на полях саммита "Большой двадцатки" начались переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа.

Политика Путин назвал контрпродуктивными любые попытки разрушить ВТО Президент России Владимир Путин рассказал о недопустимости любых попыток разрушить ВТО.

Экономика Что изменится в жизни россиян с 1 июля С 1 июля вступают в силу правила, которые призваны исключить появление новых обманутых дольщиков.

Кино Вышел дебютный трейлер новых «Ангелов Чарли» Видео наглядно демонстрирует, что зрителям представят трех разных по характеру ангелов Чарли, каждая из которых будет обладать своими талантами и обаянием.

Происшествия Пьяные водители станут пассажирами надолго Если пьяный водитель спровоцировал аварию, в которой пострадал другой гражданин (в том числе пассажир), его здоровью нанесен тяжкий вред, суд вправе назначить наказание в виде тюремного срока от трех до семи лет.

Армия и оружие В России создали «невидимый» для самолетов радар Пассивная радиолокационная станция "Тропа", невидимая для самолётов и дронов-разведчиков, создана в России и успешно прошла испытания, заявил в четверг РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика данной РЛС - "ОКБ-Планета" (входит в концерн РТИ) - Александр Петров.

Транспорт Участок федеральной трассы в Иркутской области перекрыт из-за паводка В Иркутской области в районе города Нижнеудинска перекрыт участок федеральной трассы Р-255 «Сибирь» из-за паводка.

Общество Forbes опубликовал рейтинг лучших вузов России Журнал Forbes опубликовал свежий рейтинг лучших российских вузов.

Общество Директор Алибасова объяснил «спектакль» с отравлением Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин объяснил свои слова о "спектакле" с отравлением продюсера и заявил, что никакого обмана не было.

Политика Инвалид из Тюмени обратился к президенту США Дональду Трампу Тюменский правозащитник, блогер Андрей Романов записал видеообращение, адресованное президенту США Дональду Трампу, с просьбой «принять все необходимые меры по принуждению чиновников Российской Федерации из города Тюмени к исполнению Международных правовых актов, Всеобщей декларации прав человека и Конвенции ООН о правах инвалидов».

Общество Урбанист Илья Варламов зачастил с критикой Челябинска Известный российский урбанист и блогер Илья Варламов вновь выпустил критический ролик о состоянии городской среды Челябинска.

Происшествия В аэропорту «Шереметьево» аварийно сел самолет из Лондона В столичном аэропорту "Шереметьево" аварийно сел самолет компании Air Astana, летевший из Лондона в Нур-Султан.

Политика Туск ответил на слова Путина об изжившей себя либеральной идее Глава Евросовета Дональд Туск прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что современная либеральная идея окончательно себя изжила, сообщается на сайте европейского органа.

Шоу-бизнес В Москве простились с Аллой Покровской Проститься с Покровской пришли председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин, ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, худрук МХТ Сергей Женовач, худрук Театра Пушкина Евгений Писарев, актеры Евгений Миронов, Владимир Машков, режиссер Кирилл Серебренников, актриса Лия Ахеджакова и многие другие.

Политика Порошенко заявил о первом шаге Европы к признанию Крыма российским Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что Европа сделала первый шаг к тому, чтобы признать Крым российским.

Футбол Федор Кудряшов: «В Турции во время матча однажды оглох» Фото Федор Успенский, "СЭ" Кудряшов: гол в редакции "СЭ" Защитник Кудряшов в своей карьере забил три мяча на уровне сборной и клубов элитных лиг – два их них в этом сезоне: один в турецкой лиге (причем в первом же матче за свою новую команду), а второй в составе сборной в ворота Сан-Марино.

Происшествия Полиция выявила миллиардную финансовую пирамиду в Ярославской области "Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Ярославской области задержаны участники межрегиональной организованной группы, подозреваемые в создании финансовой пирамиды", - говорится в сообщении.

Политика Меркель вновь стало плохо на официальной встрече Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.