Экономика

Нацбанк Грузии назвал ущерб от потери российских туристовRuposters.ru вчера в 05:55

Согласно первым подсчетам, сокращение туристического потока из России за оставшийся период года окажет на экономику влияние примерно до $200-300 млн. Ранее глава грузинской Ассоциации гостиниц и ресторанов Шалва Алавердашвили оценил ущерб приблизительно в 750 млн долларов.
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«На данном этапе трудно делать точные прогнозы, однако, согласно первым подсчётам, сокращение туристического потока из России за оставшийся период года окажет на экономику влияние приблизительно до $200—300 млн», — говорится
 в сообщении на сайте Нацбанка Грузии.
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