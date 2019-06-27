Экономика
Нацбанк Грузии назвал ущерб от потери российских туристовRuposters.ru вчера в 05:55
Согласно первым подсчетам, сокращение туристического потока из России за оставшийся период года окажет на экономику влияние примерно до $200-300 млн. Ранее глава грузинской Ассоциации гостиниц и ресторанов Шалва Алавердашвили оценил ущерб приблизительно в 750 млн долларов.
Читать в источнике
Оценить96
с чего всё началось
«На данном этапе трудно делать точные прогнозы, однако, согласно первым подсчётам, сокращение туристического потока из России за оставшийся период года окажет на экономику влияние приблизительно до $200—300 млн», — говорится в сообщении на сайте Нацбанка Грузии.RT на русскомвчера в 05:41
Подробнее о событии
Показать все источники
По кому в первую очередь ударит охлаждение отношений между РФ и Грузией — репортаж
Пятый канал26 июня в 13:50
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 01:32, Вашингтон
Общество
Ликование выпущенных из «китовой тюрьмы» косаток попало на видео
Обновлено вчера в 20:45
Наука
Кофе помогает бороться с диабетом и ожирением
Обновлено 26 июня в 10:45
Политика
В Осаке началась встреча Путина и Трампа
В Осаке на полях саммита "Большой двадцатки" начались переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа.
Обновлено в 01:25
Игры
Новый конкурс Steam ударил по инди-разработчикам
Обновлено в 01:13
Происшествия
Каракурт укусил пенсионерку в московской квартире
Обновлено вчера в 23:50
Политика
Путин назвал контрпродуктивными любые попытки разрушить ВТО
Президент России Владимир Путин рассказал о недопустимости любых попыток разрушить ВТО.
Обновлено вчера в 23:25
Экономика
Что изменится в жизни россиян с 1 июля
С 1 июля вступают в силу правила, которые призваны исключить появление новых обманутых дольщиков.
Обновлено вчера в 17:02
Кино
Вышел дебютный трейлер новых «Ангелов Чарли»
Видео наглядно демонстрирует, что зрителям представят трех разных по характеру ангелов Чарли, каждая из которых будет обладать своими талантами и обаянием.
Обновлено вчера в 09:35
Происшествия
Петербуржец напал с мачете на охранника из-за места на парковке
Вечером 27 июня в Петербурге произошел конфликт из-за нехватки парковочного места.
Обновлено вчера в 23:50
Происшествия
Пьяные водители станут пассажирами надолго
Если пьяный водитель спровоцировал аварию, в которой пострадал другой гражданин (в том числе пассажир), его здоровью нанесен тяжкий вред, суд вправе назначить наказание в виде тюремного срока от трех до семи лет.
Обновлено вчера в 13:11
Армия и оружие
В России создали «невидимый» для самолетов радар
Пассивная радиолокационная станция "Тропа", невидимая для самолётов и дронов-разведчиков, создана в России и успешно прошла испытания, заявил в четверг РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика данной РЛС - "ОКБ-Планета" (входит в концерн РТИ) - Александр Петров.
Обновлено в 01:16
Транспорт
Участок федеральной трассы в Иркутской области перекрыт из-за паводка
В Иркутской области в районе города Нижнеудинска перекрыт участок федеральной трассы Р-255 «Сибирь» из-за паводка.
Обновлено вчера в 22:55
Общество
Forbes опубликовал рейтинг лучших вузов России
Журнал Forbes опубликовал свежий рейтинг лучших российских вузов.
Обновлено вчера в 04:24
Общество
Директор Алибасова объяснил «спектакль» с отравлением
Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин объяснил свои слова о "спектакле" с отравлением продюсера и заявил, что никакого обмана не было.
Обновлено вчера в 11:36
Политика
Инвалид из Тюмени обратился к президенту США Дональду Трампу
Тюменский правозащитник, блогер Андрей Романов записал видеообращение, адресованное президенту США Дональду Трампу, с просьбой «принять все необходимые меры по принуждению чиновников Российской Федерации из города Тюмени к исполнению Международных правовых актов, Всеобщей декларации прав человека и Конвенции ООН о правах инвалидов».
Обновлено вчера в 09:04
Футбол
Дмитрий Сычев: «Давно не чувствовал огненной атмосферы стадиона, спасибо за кайф от футбола»
Атмосфера на стадионе была просто огненной, давно я такого не чувствовал, Болельщикам отдельный респект, — отметил Сычев.
Обновлено вчера в 23:59
Общество
Урбанист Илья Варламов зачастил с критикой Челябинска
Известный российский урбанист и блогер Илья Варламов вновь выпустил критический ролик о состоянии городской среды Челябинска.
Обновлено вчера в 22:37
Происшествия
В аэропорту «Шереметьево» аварийно сел самолет из Лондона
В столичном аэропорту "Шереметьево" аварийно сел самолет компании Air Astana, летевший из Лондона в Нур-Султан.
Обновлено вчера в 23:42
Политика
Туск ответил на слова Путина об изжившей себя либеральной идее
Глава Евросовета Дональд Туск прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что современная либеральная идея окончательно себя изжила, сообщается на сайте европейского органа.
Обновлено вчера в 22:38
Шоу-бизнес
В Москве простились с Аллой Покровской
Проститься с Покровской пришли председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин, ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, худрук МХТ Сергей Женовач, худрук Театра Пушкина Евгений Писарев, актеры Евгений Миронов, Владимир Машков, режиссер Кирилл Серебренников, актриса Лия Ахеджакова и многие другие.
Обновлено вчера в 06:03
Политика
Порошенко заявил о первом шаге Европы к признанию Крыма российским
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что Европа сделала первый шаг к тому, чтобы признать Крым российским.
Обновлено вчера в 23:52
Футбол
Федор Кудряшов: «В Турции во время матча однажды оглох»
Фото Федор Успенский, "СЭ" Кудряшов: гол в редакции "СЭ" Защитник Кудряшов в своей карьере забил три мяча на уровне сборной и клубов элитных лиг – два их них в этом сезоне: один в турецкой лиге (причем в первом же матче за свою новую команду), а второй в составе сборной в ворота Сан-Марино.
Обновлено вчера в 17:10
Происшествия
Полиция выявила миллиардную финансовую пирамиду в Ярославской области
"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Ярославской области задержаны участники межрегиональной организованной группы, подозреваемые в создании финансовой пирамиды", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 23:38
Политика
В США одобрили введение санкций против «Северного потока-2»
Санкции планируется ввести против нескольких судов, которые занимаются строительством «Северного потока-2» и «Турецкий поток».
Обновлено вчера в 12:43
Политика
Меркель вновь стало плохо на официальной встрече
Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
Обновлено вчера в 04:09
Армия и оружие
Армия России поддерживает сирийский народ в самую трудную минуту
Россия оказывает поддержку сирийскому народу с самого начала военного конфликта.
Обновлено вчера в 21:53
Футбол
Испания крупно обыграла Францию и вышла в финал молодежного ЧЕ
Сборная Испании крупно обыграла команду Франции в рамках полуфинала молодежного чемпионата Европы.
Обновлено вчера в 17:01