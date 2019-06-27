Нацбанк Грузии: «На падение курса лари повлияла информация из России»Газета.Ru вчера в 09:51

с чего всё началось

Нацбанк Грузии отказался поддерживать курс лари за счет продажи валютных резервов. Резкое снижение курса валюты выполняет роль "впитывающего шок механизма", сообщили в регуляторе. При этом сокращение турпотока с Россией может стоить Тбилиси около $300 млн.

Происшествия В аэропорту «Шереметьево» аварийно сел самолет из Лондона В столичном аэропорту "Шереметьево" аварийно сел самолет компании Air Astana, летевший из Лондона в Нур-Султан.

Политика Туск ответил на слова Путина об изжившей себя либеральной идее Глава Евросовета Дональд Туск прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что современная либеральная идея окончательно себя изжила, сообщается на сайте европейского органа.

Политика Путин прилетел в Осаку на саммит G20 Российский лидер Владимир Путин прибыл в японскую Осаку на саммит «Большой двадцатки».

Происшествия Ошибка экипажа стала причиной крушения Ан-148 «Саратовских авиалиний» Ошибочные действия экипажа стали причиной крушения пассажирского самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье в феврале прошлого года.

Футбол Федор Кудряшов: «В Турции во время матча однажды оглох» Фото Федор Успенский, "СЭ" Кудряшов: гол в редакции "СЭ" Защитник Кудряшов в своей карьере забил три мяча на уровне сборной и клубов элитных лиг – два их них в этом сезоне: один в турецкой лиге (причем в первом же матче за свою новую команду), а второй в составе сборной в ворота Сан-Марино.

Происшествия ФСБ проводит обыски в офисах автодилера «Рольф» Крупнейший в России автодилер «Рольф» заявил, что в его подразделениях в Москве и Петербурге проводят обыски силовики и оперативники.

Происшествия В России ДТП с участием пьяных водителей приравняли к убийству С 28 июня в России ужесточили наказание для водителей, которые в момент ДТП находились в состоянии алкогольного опьянения.

Космос Экипаж МКС успешно вернулся на Землю Во вторник, 25 июня, в Казахстане совершил посадку спускаемый аппарат пилотируемого корабля «Союз МС-11».

Транспорт Главную федеральную трассу в Иркутской области перекрыли из-за паводка В Иркутской области в районе города Нижнеудинска перекрыт участок федеральной трассы Р-255 «Сибирь» из-за паводка, сообщается на сайте дорожного управления «Прибайкалье».

Гаджеты Huawei назвал смартфоны Honor, которые обновятся до Android 10 Q Ранее инсайдеры раскрыли список смартфонов Huawei, которые обновятся до десятой версии Android. В него вошли два десятка моделей.

Армия и оружие СМИ рассказали о подготовке Литвы к войне с Россией По мнению, аналитиков издания, в случае войны Литва займет оборонительную позицию и будет ждать помощи НАТО.

Недвижимость Жители Дальнего Востока получат ипотеку под два процента годовых Ставка по кредиту не превысит двух процентов годовых, а получить ссуду можно будет как на покупку, так и на строительство и ремонт жилья.

Политика Путин: история с отравлением Скрипалей не стоит и пяти копеек Напомним, скандальное «дело Скрипалей» началось 4 марта 2018 года, когда в Солсбери, по данным английских спецслужб, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Кино Бари Алибасов появится в фильме «Брат-3» Идущий на поправку продюсер Бари Алибасов сыграет роль в фильме "Брат-3", срежиссированом шоуменом Стасом Барецким.

Экономика Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Новосибирска вынесла решение о приостановлении операций по счетам индивидуального предпринимателя Жерара Депардье в банке ВТБ, Газпромбанке и КС Банке.

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Общество В Башкирии грядет аномально жаркая погода В предстоящие выходные в Башкирии ожидается аномальная жара.

Политика Климкин ответил на критику Зеленскому Министерство иностранных дел Украины имело право не согласовывать с президентом ответ на ноту РФ по арестованным украинским морякам, заявил глава МИД Украины Павел Климкин.

Экономика ПФР пересчитал доплаты к пенсиям Пенсии малообеспеченных пенсионеров выросли на 523 рублей, констатировали после перерасчета в Пенсионном фонде России.

Армия и оружие Экипажи Су-34 и МиГ-31 привлекли к внезапной проверке боеготовности В ходе внезапной проверки боеготовности в Центральном военном округе экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 совместно с истребителями-перехватчиками МиГ-31 отработают отражение группового ракетного авиаудара, сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Общество В Сети появилось видео косаток после выпуска в Охотское море В Сети появилось видео, снятое после выпуска в Охотское море косаток и белух, спасенных из так называемой "китовой тюрьмы".