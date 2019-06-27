Экономика
Нацбанк Грузии: «На падение курса лари повлияла информация из России»Газета.Ru 09:51
Нацбанк Грузии отказался поддерживать курс лари за счет продажи валютных резервов. Резкое снижение курса валюты выполняет роль "впитывающего шок механизма", сообщили в регуляторе. При этом сокращение турпотока с Россией может стоить Тбилиси около $300 млн.
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