Нацбанк Грузии: «На падение курса лари повлияла информация из России»Газета.Ru 09:51

с чего всё началось

Нацбанк Грузии отказался поддерживать курс лари за счет продажи валютных резервов. Резкое снижение курса валюты выполняет роль "впитывающего шок механизма", сообщили в регуляторе. При этом сокращение турпотока с Россией может стоить Тбилиси около $300 млн.

Политика Медведчук встретился с главами ДНР и ЛНР в Минске Встреча главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и глав Донецкой и Луганской Народных Республик Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником состоялась 27 июня в Минске.

Политика Россия выплатит долг перед Советом Европы до ноября Долг России по взносу в Совет Европы будет погашен до начала грузинского председательства в комитете министров (КМСЕ), то есть до ноября 2019 года, сообщил заместитель главы российской делегации в ПАСЕ Леонид Слуцкий.

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Политика Зеленский попросил Путина «вернуть украинских моряков» Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой вернуть удерживаемых в России украинских моряков.

Футбол Руни забил гол со своей половины поля Бывший футболист сборной Англии Уэйн Руни забил мяч со своей половины поля.

Экономика Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье Представитель Депардье Юрий Мосман заявил, что частичное ограничение расходных операций по счетам согласно ст. 76 Налогового кодекса — «стандартная и штатная ситуация любого налогоплательщика».

Экономика Минэкономразвития предложило ввести контроль за расходами россиян Министерство экономического развития в целях борьбы с теневой экономикой готовит предложения о введении контроля за расходами физических лиц.

Происшествия Возбуждено дело против основателя «Рольфа» Следственный комитет России (СКР) возбудил в отношении основателя группы компаний «Рольф» Сергея Петрова и нескольких ее руководителей уголовное дело о махинациях с валютой.

Шоу-бизнес Водонаева и Косинус официально разводятся Алена Водонаева разводится со своим мужем — музыкантом Алексеем Косинусом, брак с которым не продлился и 2 лет.

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Общество Населенные пункты Иркутской области затопило из-за сильных дождей Из-за сильных дождей уровень воды в реках поднялся в среднем на два метра. Затоплены целые улицы городов и деревень.

Происшествия Полиция отчиталась о задержании людей, которые облили фекалиями сборщиков подписей за выдвижение Любови Соболь Три молодых и неработающих человека в возрасте от 20 до 26 лет свои действия объяснили тем, что поспорили между собой, кто обольет волонтера разведенным лошадиным навозом.

Шоу-бизнес В МХТ простились с актрисой Аллой Покровской Актер Михаил Ефремов, сын актрисы, принимал соболезнования присутствовавших. Кортеж с телом Покровской по традиции проводили аплодисментами.

Транспорт За грязные номера начнут лишать водительских прав Как сообщает «Коммерсант», если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, суд может оштрафовать его на сумму до пяти тыс. рублей или даже лишить прав.

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Происшествия Принятого за «воскресшего» Цапка мужчину задержали в Сочи Многие местные жители отметили подозрительное сходство мужчины с умершим в СИЗО главарем ОПГ Сергеем Цапком.

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Шоу-бизнес В Казани юная пациентка хосписа умерла после встречи с Алсу В хосписе в Казани умерла 14-летняя пациентка. Это произошло через две недели после ее встречи со знаменитой певицей Алсу.

Армия и оружие Минобороны заказало подлодки «Ясень-М» и истребители Су-57 Министерство обороны России в рамках форума «Армия-2019» заключило госконтракты на поставку истребителей Су-57 и многоцелевых атомных подлодок «Ясень-М».