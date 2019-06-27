Нацбанк Грузии: «На падение курса лари повлияла информация из России»REGNUM 07:14

с чего всё началось

Падение курса национальной валюты Грузии — лари, которое фиксируется в последний период, обусловлено внутренними и внешними факторами, в том числе данными об ожидаемом уменьшении численности туристов из России.

Общество Развитие Сергиева Посада до международного уровня оценили в ₽140 млрд Мэр Сергиева Посада Михаил Токарев оценил стоимость благоустройства города и находящейся в нем одной из главных православных святынь — Троице-Сергиевой лавры, которую власти запланировали вывести на международный уровень таких религиозных центров, как, например, Ватикан для католиков, в 120 – 140 млрд руб. Об этом он рассказал газете "Ведомости".

Интернет Появилось «раздевающее» женщин на фото приложение Неизвестный программист создал приложение DeepNude, которое умеет «раздевать» людей. Правда, пока оно работает только на женских фото.

Авто Яндекс начнет продавать бортовые компьютеры офлайн «Яндекс» начинает продавать свои бортовые компьютеры в розничных магазинах МТС.

Общество Мантуров объяснил выбор люксовых номеров в командировках Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров прокомментировал выбор дорогостоящих номеров в командировках.

Происшествия В России убили 16-летнюю мать-одиночку У 16-летней погибшей осталась годовалая дочь, ее подруга также воспитывала ребенка, сообщили в Следственном комитете.

Происшествия Открыт проход к предполагаемой Янтарной комнате Сотрудники музея Второй мировой войны открыли люк в лесу в районе польского поселения Мамерки, в котором может находиться украденная нацистами Янтарная комната.

Музыка Участнику конкурса имени Чайковского разложили ноты в обратном порядке Председатель жюри по специальности "Фортепиано" пианист Денис Мацуев предложил Ань Тяньсю переиграть свою программу, однако участник отказался.

Авто В России выпущен юбилейный кроссовер Renault Kaptur С конвейера московского завода Renault сошел 100-тысячный кроссовер Kaptur. Об этом 27 июня сообщает пресс-служба французского бренда.

Шоу-бизнес Мария Погребняк опровергла слухи о рукоприкладстве мужа Многие считают, что Погребняк очень заботливый муж и отец. По их мнению, он никогда бы не поднял руку на свою супругу.

Религия РПЦ уточнила свою позицию по абортам Русская православная церковь (РПЦ) выступает не за законодательный запрет абортов, а за выведение их из системы обязательного медицинского страхования (ОМС).

Политика Медведчук встретился с главами ЛНР и ДНР Председатель политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук на встрече в четверг с главами Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником обратился к ним с просьбой передать Киеву четырех удерживаемых в Донбассе граждан Украины.

Общество Девушку оштрафовали за танец на фоне «Кургана Бессмертия» в Брянске Советский районный суд Брянска оштрафовал жительницу города на 30 тыс. рублей за неуважение к обществу.

Армия и оружие ФСБ задержала на Ямале контрабандистов оружия с Украины и из Литвы В Новом Уренгое задержано 11 человек по подозрению в контрабанде оружия с Украины и из Литвы, ликвидировано четыре подпольных оружейных мастерских.

Шоу-бизнес Анна Седокова перестала скрывать появившийся целлюлит На снимках певицы в Instagram внимательные пользователи соцсети разглядели у нее целлюлит.

Происшествия Основатель «Рольфа» прокомментировал обыски в компании Сотрудники Следственного комитета в четверг, 27 июня, пришли с обысками в офисы «Рольфа» в Москве и Санкт-Петербурге.

Политика Совет ЕС продлил экономические санкции в отношении России Совет ЕС продлил антироссийские экономические санкции, срок которых истекает 31 июля 2019 года.

Общество Первая жена Задорнова отсудила у «Первого канала» миллионы Велта Задорнова, первая жена сатирика Михаила Задорнова, отсудила 3,75 миллиона рублей у "Первого канала", который пять раз показал в эфире концерты ее покойного супруга.

Политика Парламент лишил неприкосновенности экс-президента Киргизии Атамбаева Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков 16 мая подписал закон, позволяющий лишать экс-президентов неприкосновенности и привлекать их к уголовной ответственности после окончания полномочий.

Шоу-бизнес В МХТ простились с актрисой Аллой Покровской Актер Михаил Ефремов, сын актрисы, принимал соболезнования присутствовавших. Кортеж с телом Покровской по традиции проводили аплодисментами.

Общество Forbes составил рейтинг лучших российских вузов Журнал Forbes составил рейтинг 100 лучших вузов России.

Происшествия Приговор сотрудникам УФСИН по Хакасии вступил в силу Верховный суд Хакасии утвердил приговор трем сотрудникам единого помещения камерного типа (ЕПКТ) в исправительной колонии №33, признанных виновными в издевательствах над заключенными.