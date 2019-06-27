Экономика

Нацбанк Грузии: «На падение курса лари повлияла информация из России»REGNUM 07:14

Падение курса национальной валюты Грузии — лари, которое фиксируется в последний период, обусловлено внутренними и внешними факторами, в том числе данными об ожидаемом уменьшении численности туристов из России.
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«На данном этапе трудно делать точные прогнозы, однако, согласно первым подсчётам, сокращение туристического потока из России за оставшийся период года окажет на экономику влияние приблизительно до $200—300 млн», — говорится
 в сообщении на сайте Нацбанка Грузии.
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