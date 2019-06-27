Нацбанк Грузии: «На падение курса лари повлияла информация из России»REGNUM 07:14

с чего всё началось

Падение курса национальной валюты Грузии — лари, которое фиксируется в последний период, обусловлено внутренними и внешними факторами, в том числе данными об ожидаемом уменьшении численности туристов из России.

Происшествия Уголовное дело возбудили в отношении «Рольфа» Уголовное дело возбудили в отношении компании "Рольф" за "перевод денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов", сообщает BFM.ru.

Политика Путин ответил на вопрос о преемнике Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о преемнике в интервью британской газете Financial Times.

Технологии «Яндекс» сообщил о попытке взлома сервисов компании Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на свои источники, что западная разведка в 2018 году взломала серверы компании, чтобы следить за пользователями сервисов "Яндекса".

Происшествия В Москве арестовали еще одного грабившего людей отравителя Суд в Москве арестовал мужчину, обвиняемого в отравлении попутчика в подмосковном электропоезде Подсолнечная–Москва, в результате чего тот скончался.

Общество Населенные пункты Иркутской области затопило из-за сильных дождей Из-за сильных дождей уровень воды в реках поднялся в среднем на два метра. Затоплены целые улицы городов и деревень.

Происшествия В МАК назвали причины крушения Ан-148 в Подмосковье в 2018 году Причиной крушения пассажирского самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний" 12 февраля 2018 года стали ошибочные действия экипажа, говорится в итоговом отчете Межгосударственного авиационного комитета.

Происшествия Полиция задержала обливших навозом сборщиков подписей за Соболь Полиция задержала троих мужчин, обливших в Москве навозом сборщиков подписей в поддержку юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь, участвующую в выборах в Мосгордуму.

Политика Литва и Грузия передумали покидать сессию ПАСЕ вслед за Украиной Делегации Литвы и Грузии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) заявили, что продолжат работу до конца сессии, несмотря на несогласие с возвращением России полномочий.

Политика Онищенко назвал Меркель «очень трудным пациентом» Бывший главный санитарный врач России и ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко раскритиковал врачей, которые работают с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Авто «Калашников» показал обновленный электромобиль Концерн «Калашников» презентовал обновленный электромобиль «ОВУМ» на международном военно-техническом форуме «Армия-2019».

Происшествия Площадь пожара на складе на востоке Москвы достигла 2 тыс. кв. м Ранее в ведомстве ТАСС сообщили, что площадь пожара увеличилась до 3 тыс. кв. м. "По уточненным данным, на Ярославском шоссе происходит горение в складских помещениях на площади около 2 тыс. кв. м. На месте работают пожарно-спасательные подразделения по третьему номеру сложности", - сказал собеседник агентства.

Политика Команда Зеленского предложила перенести столицу Украины из Киева Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович рассказал, что команда Владимира Зеленского предложила перенести столицу Украины из Киева.

Космос Впервые определен источник отдельного быстрого радиовсплеска Астрономам удалось определить галактику, в которой находился источник быстрого радиовсплеска FRB 180924.

Наука Ученые пронаблюдали движение атомов в 4D Команда исследователей с коллегами и с атомарным разрешением наблюдала нуклеацию в 4D (Это когда 3D-процесс растягивается еще и на координату времени).

Музыка Альбом Леди Гага и Брэдли Купера стал самым продаваемым в мире Альбом-саундтрек Леди Гага и Брэдли Купера к фильму «Звезда родилась» разошёлся тиражом в 6 млн экземпляров и стал дважды платиновым на территории США.

Культура Кикабидзе пообещал спеть в Москве после примирения с Грузией Актер, певец и режиссер Вахтанг Кикабидзе пообещал дать концерт в Москве, если Россия и Грузия помирятся.

Транспорт Александр Беглов открыл движение по Усть-Ижорскому шоссе в Колпино Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов открыл рабочее движение по Усть-Ижорскому шоссе, ставшему продолжением Софийской улицы.

Политика Зеленский обвинил депутатов Рады в решении ПАСЕ по России Зеленский напомнил, что именно украинский парламент провалил решение по назначению на пост руководителя дипведомства кандидатуру предложенного им Вадима Пристайко.

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Футбол «Краснодар» выиграл у ЦСКА на турнире в Австрии Накануне "Ростов" выиграл у московского "Спартака", а во втором матче "Краснодар" был сильнее другого столичного клуба ЦСКА – 1:0. Единственный гола забил Мартынович.

Армия и оружие Американское командование следит за фрегатом «Адмирал Горшков» на Кубе Командование вооруженных сил (ВС) Соединенных Штатов отслеживает перемещения и действия отряда российских кораблей во главе с фрегатом «Адмирал Горшков», которые зашли в порт Гаваны на Кубе.

Здоровье Бесплатная медпомощь, о которой вы не знали: эксперты рассказали о главных правилах, как качественно лечиться по полису ОМС Андрей Максимов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по территориальному развития и местному самоуправлению: - Система обязательного медицинского страхования позволяет пациенту выбирать медицинскую организацию и получать квалифицированную медпомощь.

Армия и оружие В Израиле обвинили Россию в сбоях работы GPS Израильская государственная армейская радиостанция «Галей ЦАХАЛ» обвинила Россию в перебоях приема сигналов GPS в международном аэропорту имени Бен-Гуриона.