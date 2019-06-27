Экономика
Нацбанк Грузии: «На падение курса лари повлияла информация из России»REGNUM 07:14
Падение курса национальной валюты Грузии — лари, которое фиксируется в последний период, обусловлено внутренними и внешними факторами, в том числе данными об ожидаемом уменьшении численности туристов из России.
Читать в источнике
Оценить95
с чего всё началось
«На данном этапе трудно делать точные прогнозы, однако, согласно первым подсчётам, сокращение туристического потока из России за оставшийся период года окажет на экономику влияние приблизительно до $200—300 млн», — говорится в сообщении на сайте Нацбанка Грузии.RT на русском05:41
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 15:57, Вашингтон
Происшествия
Уголовное дело возбудили в отношении «Рольфа»
Уголовное дело возбудили в отношении компании "Рольф" за "перевод денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов", сообщает BFM.ru.
Обновлено в 08:19
Футбол
СМИ: «Вильярреал» продаст Черышева в «Валенсию» за €5 млн
Обновлено в 15:21
Политика
Путин ответил на вопрос о преемнике
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о преемнике в интервью британской газете Financial Times.
Обновлено в 14:36
Технологии
«Яндекс» сообщил о попытке взлома сервисов компании
Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на свои источники, что западная разведка в 2018 году взломала серверы компании, чтобы следить за пользователями сервисов "Яндекса".
Обновлено в 15:13
Происшествия
В Москве арестовали еще одного грабившего людей отравителя
Суд в Москве арестовал мужчину, обвиняемого в отравлении попутчика в подмосковном электропоезде Подсолнечная–Москва, в результате чего тот скончался.
Обновлено в 05:25
Общество
Населенные пункты Иркутской области затопило из-за сильных дождей
Из-за сильных дождей уровень воды в реках поднялся в среднем на два метра. Затоплены целые улицы городов и деревень.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия
В МАК назвали причины крушения Ан-148 в Подмосковье в 2018 году
Причиной крушения пассажирского самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний" 12 февраля 2018 года стали ошибочные действия экипажа, говорится в итоговом отчете Межгосударственного авиационного комитета.
Обновлено в 14:55
Происшествия
Полиция задержала обливших навозом сборщиков подписей за Соболь
Полиция задержала троих мужчин, обливших в Москве навозом сборщиков подписей в поддержку юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь, участвующую в выборах в Мосгордуму.
Обновлено в 12:23
Политика
Литва и Грузия передумали покидать сессию ПАСЕ вслед за Украиной
Делегации Литвы и Грузии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) заявили, что продолжат работу до конца сессии, несмотря на несогласие с возвращением России полномочий.
Обновлено в 12:32
Политика
Онищенко назвал Меркель «очень трудным пациентом»
Бывший главный санитарный врач России и ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко раскритиковал врачей, которые работают с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Обновлено в 09:04
Авто
«Калашников» показал обновленный электромобиль
Концерн «Калашников» презентовал обновленный электромобиль «ОВУМ» на международном военно-техническом форуме «Армия-2019».
Обновлено в 07:53
Происшествия
Площадь пожара на складе на востоке Москвы достигла 2 тыс. кв. м
Ранее в ведомстве ТАСС сообщили, что площадь пожара увеличилась до 3 тыс. кв. м. "По уточненным данным, на Ярославском шоссе происходит горение в складских помещениях на площади около 2 тыс. кв. м. На месте работают пожарно-спасательные подразделения по третьему номеру сложности", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 15:33
Политика
Команда Зеленского предложила перенести столицу Украины из Киева
Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович рассказал, что команда Владимира Зеленского предложила перенести столицу Украины из Киева.
Обновлено в 06:42
Космос
Впервые определен источник отдельного быстрого радиовсплеска
Астрономам удалось определить галактику, в которой находился источник быстрого радиовсплеска FRB 180924.
Обновлено в 15:14
Наука
Ученые пронаблюдали движение атомов в 4D
Команда исследователей с коллегами и с атомарным разрешением наблюдала нуклеацию в 4D (Это когда 3D-процесс растягивается еще и на координату времени).
Обновлено в 13:47
Музыка
Альбом Леди Гага и Брэдли Купера стал самым продаваемым в мире
Альбом-саундтрек Леди Гага и Брэдли Купера к фильму «Звезда родилась» разошёлся тиражом в 6 млн экземпляров и стал дважды платиновым на территории США.
Обновлено вчера в 13:35
Культура
Кикабидзе пообещал спеть в Москве после примирения с Грузией
Актер, певец и режиссер Вахтанг Кикабидзе пообещал дать концерт в Москве, если Россия и Грузия помирятся.
Обновлено в 14:03
Спорт
Россиянки уступили Бельгии в первом матче Евробаскета-2019
Обновлено в 14:14
Автоспорт
Гасли не обеспокоен разговорами о своей замене в «Ред Булл»
Обновлено в 08:37
Транспорт
Александр Беглов открыл движение по Усть-Ижорскому шоссе в Колпино
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов открыл рабочее движение по Усть-Ижорскому шоссе, ставшему продолжением Софийской улицы.
Обновлено в 13:26
Политика
Зеленский обвинил депутатов Рады в решении ПАСЕ по России
Зеленский напомнил, что именно украинский парламент провалил решение по назначению на пост руководителя дипведомства кандидатуру предложенного им Вадима Пристайко.
Обновлено в 11:23
Футбол
Усманов пожертвовал тульскому «Арсеналу» 600 миллионов рублей
Российский бизнесмен Алишер Усманов пожертвовал тульскому «Арсеналу» 600 миллионов рублей. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Обновлено в 13:24
Политика
Абхазия закрыла границу с Грузией
В Абхазии вводится временное ограничение на пересечение государственной границы с Грузией, сообщается на сайте Службы государственной безопасности (СГБ) республики.
Обновлено в 14:20
Футбол
«Краснодар» выиграл у ЦСКА на турнире в Австрии
Накануне "Ростов" выиграл у московского "Спартака", а во втором матче "Краснодар" был сильнее другого столичного клуба ЦСКА – 1:0. Единственный гола забил Мартынович.
Обновлено в 14:30
Армия и оружие
Американское командование следит за фрегатом «Адмирал Горшков» на Кубе
Командование вооруженных сил (ВС) Соединенных Штатов отслеживает перемещения и действия отряда российских кораблей во главе с фрегатом «Адмирал Горшков», которые зашли в порт Гаваны на Кубе.
Обновлено в 02:25
Здоровье
Бесплатная медпомощь, о которой вы не знали: эксперты рассказали о главных правилах, как качественно лечиться по полису ОМС
Андрей Максимов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по территориальному развития и местному самоуправлению: - Система обязательного медицинского страхования позволяет пациенту выбирать медицинскую организацию и получать квалифицированную медпомощь.
Обновлено в 10:15
Армия и оружие
В Израиле обвинили Россию в сбоях работы GPS
Израильская государственная армейская радиостанция «Галей ЦАХАЛ» обвинила Россию в перебоях приема сигналов GPS в международном аэропорту имени Бен-Гуриона.
Обновлено в 06:22
Армия и оружие
Российских журналистов обстреляли в Донецке
Трое российских журналистов попали под обстрел со стороны украинских военных на окраине Донецка.
Обновлено в 15:48