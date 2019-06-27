Нацбанк Грузии: «На падение курса лари повлияла информация из России»REGNUM 07:14

с чего всё началось

Падение курса национальной валюты Грузии — лари, которое фиксируется в последний период, обусловлено внутренними и внешними факторами, в том числе данными об ожидаемом уменьшении численности туристов из России.

Армия и оружие НАТО утвердил военно-космическую концепцию Альянса Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что министрами обороны стран-членов альянса была утверждена окончательная военно-космическая концепция.

Политика Зеленский впервые обратился к Путину Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину и призвал его освободить украинских моряков.

Происшествия Пассажир Ан-24 заснял момент крушения самолета в Бурятии В Сети опубликовано видео одного из пассажиров потерпевшего крушение самолета Ан-24 в Бурятии. Лайнер вылетел из Нижнеангарска в Улан-Удэ.

Происшествия СК возбудил дело против основателя «Рольфа» Следственный комитет возбудил уголовное дело о махинациях с валютой против основателя группы компаний "Рольф" Сергея Петрова, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Политика Меркель вновь стало плохо на официальной встрече Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.

Политика Россия выплатит долг перед Советом Европы до ноября Долг России по взносу в Совет Европы будет погашен до начала грузинского председательства в комитете министров (КМСЕ), то есть до ноября 2019 года, сообщил заместитель главы российской делегации в ПАСЕ Леонид Слуцкий.

Общество Выплаты на детей с полутора лет повысят с 50 рублей до 10 тысяч В России увеличат пособия по уходу за ребенком с полутора до трех лет. С нынешних 50 рублей выплаты вырастут до 10 тыс.

Политика Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за России Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной приняли решение покинуть сессию ПАСЕ, соответствующее заявление в фейсбуке опубликовал глава украинской делегации Владимир Арьев.

Происшествия Очередные поиски Янтарной комнаты в Польше закончились провалом Очередной этап поисков Янтарной комнаты, украденной нацистами в годы Великой Отечественной войны из Царского Села в России, завершился неудачей.

Экономика Минэкономразвития предложило ввести контроль за расходами россиян Министерство экономического развития в целях борьбы с теневой экономикой готовит предложения о введении контроля за расходами физических лиц.

Экономика В ПФР рассказали об увеличении пенсий после перерасчета Пенсионный фонд России произвел перерасчет социальной доплаты к пенсии 4,4 миллионам неработающим российским пенсионерам.

Происшествия Полиция задержала трех человек, которые облили фекалиями сборщиков подписи Любови Соболь Утверждается, что задержаны трое безработных. Свои действия они объяснили тем, что поспорили между собой на бутылку спиртного.

Единоборства Штырков покинул UFC после проваленного допинг-теста Напомним, Штырков подписал контракт с UFC 19 марта 2019 года, после чего отправился на допинг-тест, который не выявил в его крови запрещенных веществ, однако, второй допинг-контроль подтвердил наличие в организме россиянина пиктограмма вещества для набора мышечной массы.

Экономика Грузия не станет продавать резервы ради спасения национальной валюты 25 июня курс национальной валюты Грузии — лари — снизился до исторического минимума.

Происшествия Принятого за «воскресшего» Цапка мужчину задержали в Сочи Многие местные жители отметили подозрительное сходство мужчины с умершим в СИЗО главарем ОПГ Сергеем Цапком.

Происшествия Забайкальских школьниц заставили работать официантками в Китае В Забайкальском крае следователи начали проверку по заявлению родителей ученицы детской художественной школы Краснокаменска, вернувшейся из туристической поездки в КНР.

Наука В Крыму нашли останки огромной птицы Останки огромной птицы обнаружили исследователи в Крыму.

Авто В России выпущен юбилейный кроссовер Renault Kaptur С конвейера московского завода Renault сошел 100-тысячный кроссовер Kaptur. Об этом 27 июня сообщает пресс-служба французского бренда.

Армия и оружие Боевики атаковали российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии Боевики атаковали российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии с помощью дронов, нападение отразили средства ПВО.

Общество В Иркутской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в Иркутской области, где, по данным на утро четверга, из-за паводка было подтоплено свыше 700 жилых домов в шести населенных пунктах.

Политика Евросоюз официально продлил санкции против России Направленные против РФ экономические санкции Евросоюза официально продлены на шесть месяцев.

Армия и оружие ФСБ задержала на Ямале контрабандистов оружия с Украины и из Литвы В Новом Уренгое задержано 11 человек по подозрению в контрабанде оружия с Украины и из Литвы, ликвидировано четыре подпольных оружейных мастерских.

Политика У Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович рассказал, что соратники президента Украины Владимира Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева, передает РЕН ТВ.

Общество Forbes составил рейтинг лучших российских вузов Журнал Forbes составил рейтинг 100 лучших вузов России.

Энергетика Цены на бензин в России в январе-мае выросли на 7,9% Средние потребительские цены на бензин в России с 17 по 23 июня 2019 года выросли на 0,1%, или три копейки по сравнению с уровнем неделей ранее и составили 44,43 рубля за 1 л. При этом стоимость литра дизельного топлива не изменилась и составила 46,06 рубля.