Экономика
Нацбанк Грузии: «На падение курса лари повлияла информация из России»REGNUM 07:14
Падение курса национальной валюты Грузии — лари, которое фиксируется в последний период, обусловлено внутренними и внешними факторами, в том числе данными об ожидаемом уменьшении численности туристов из России.
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с чего всё началось
«На данном этапе трудно делать точные прогнозы, однако, согласно первым подсчётам, сокращение туристического потока из России за оставшийся период года окажет на экономику влияние приблизительно до $200—300 млн», — говорится в сообщении на сайте Нацбанка Грузии.RT на русском05:41
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