Нацбанк Грузии: «На падение курса лари повлияла информация из России»REGNUM 07:14

с чего всё началось

Падение курса национальной валюты Грузии — лари, которое фиксируется в последний период, обусловлено внутренними и внешними факторами, в том числе данными об ожидаемом уменьшении численности туристов из России.

Шоу-бизнес 53-летняя Ирина Салтыкова заявила, что никогда не делала уколы красоты Ирина Салтыкова Салтыкова добавила, что не прибегает к уколам красоты — популярному средству для борьбы со старением среди многих знаменитостей.

Шоу-бизнес Ани Лорак продемонстрировала фигуру в купальнике с глубоким декольте В соцсети 26 июня артистка опубликовала пикантный снимок в откровенном черном купальнике с глубоким декольте.

Культура Кикабидзе пообещал спеть в Москве после примирения с Грузией Актер, певец и режиссер Вахтанг Кикабидзе пообещал дать концерт в Москве, если Россия и Грузия помирятся.

Политика Мэр Нью-Йорка перед бастующими рабочими процитировал слова Че Гевары Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио во время выступления перед рабочими, протестующими в аэропорту Майами американского штата Флорида, заявил, что по ошибке процитировал слова кубинского революционера Эрнеста Че Гевары.

Политика Команда Зеленского предложила перенести столицу Украины из Киева Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович рассказал, что команда Владимира Зеленского предложила перенести столицу Украины из Киева.

Политика Путин прибыл в Осаку на саммит G20 Российский лидер Владимир Путин прибыл в Осаку, где пройдёт саммит G20. Об этом информирует РИА Новости.

Происшествия Ошибка экипажа стала причиной крушения Ан-148 «Саратовских авиалиний» Ошибочные действия экипажа стали причиной крушения пассажирского самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье в феврале прошлого года.

Финансы Россия и Китай отказались от расчетов в долларах Межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах — рублях и юанях — заключили Россия и Китай.

Транспорт В Иркутске перекрыли участок федеральной трассы из-за паводка «В связи с резким подъёмом воды в реке Уда и протоке Застрянка на участке от 1370-го и 1371-го километров автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» Новосибирск —Кемерово — Красноярск — Иркутск (Иркутская область, г. Нижнеудинск) организован перерыв в движении всего автотранспорта», — говорится в сообщении.

Политика Путин считает, что либеральная идея изжила себя Либеральная идея устарела, поскольку вступила в конфликт с интересами подавляющего большинства населения, заявил президент Владимир Путин в интервью газете Financial Times.

Авто В Россию возвращаются автомобили Ravon Любопытно, что в качестве сборочной площадки в документе по-прежнему указан завод АО GM Uzbekistan в узбекском городе Асака, хотя ранее сообщалось, что Ravon R3 могут поставлять в Россию из Казахстана, с местного предприятия «СарыаркаАвтоПром».

Экономика ПФР пересчитал доплаты к пенсиям Пенсии малообеспеченных пенсионеров выросли на 523 рублей, констатировали после перерасчета в Пенсионном фонде России.

Космос Петербургское «ЛОМО» поможет передать энергию с помощью лазера в космосе Петербургское АО «ЛОМО» совместно с ведущим предприятием космической техники РКК «Энергия» разрабатывает систему передачи энергии в космосе.

Общество Выпущенных из «китовой тюрьмы» косаток заметили у Шантарских островов Косатки, выпущенные из приморской «китовой тюрьмы», были замечены в районе Шантарских островов, где животные когда-то были пойманы.

Кино Критики высказались о фильме «Человек-паук: Вдали от дома» 3 июля в США и 4 июля в России в прокат выходит фантастический приключенческий боевик Sony/Columbia/Marvel «Человек-паук: Вдали от дома» (Spider-Man: Far from Home).

Авто «Калашников» показал новый «Иж» Компания показала городскую модификацию электромотоцикла "Иж Пульсар". В основе разработки данной модели - версия мотоцикла для Минобороны.

Экономика Что изменится в жизни россиян с 1 июля С 1 июля вступают в силу правила, которые призваны исключить появление новых обманутых дольщиков.

Политика Кремль призвал прекратить массово штрафовать за оскорбление власти Администрация президента проконсультировала МВД о порядке применения закона об оскорблении власти в интернете.

Наука Ученые определили число жертв Тунгусского метеорита Если бы Тунгусский метеорит вошел в атмосферу над крупным городом, то количество жертв могло исчисляться тысячами.