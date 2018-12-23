Финансы
Нацбанк Белоруссии принял новые меры по дедолларизации
Нацбанк Белоруссии принял новые меры по дедолларизацииОреанда-Новостивчера в 06:05
Национальный Банк Белоруссии принял ряд новых мер, направленных на снижение зависимости экономики и финансовой системы страны от доллара.
Ореанда-Новостивчера в 06:05
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Дедолларизация Белоруссии продолжается: Нацбанк запретил часть операций в иновалюте
Царьградвчера в 03:46
C 18 декабря расширен перечень разрешенных валютных операций между резидентами
Гарант21 декабря в 03:25
Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 02:06, Ашберн
Финансы
Глава Минфина США провёл переговоры с крупнейшими банками страны
Глава Минфина США Стивен Мнучин провёл переговоры с главными исполнительными директорами шести крупнейших банков страны.
Обновлено вчера в 20:52
Финансы
Рассчитаны курсы валют на время новогодних праздников
Падение рубля в период новогодних праздников, вероятнее всего, будет обусловлено тем, что в этот период Банк России не участвует в рыночных операциях.
Обновлено вчера в 00:50
Финансы
Рубль «обвалила» падающая нефть
Цена нефти смеси Brent рухнула на 2,3% до $53,51 за баррель. Индекс российских гособлигаций RGBI 21 декабря упал на 0,09%.
Обновлено вчера в 23:05
Финансы
Президент России подписал указ, касающийся банков и валюты
По словам замдиректора департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ Ильи Ясинского на рынке очень много незаконных точек обмена валюты, которые принадлежат не уполномоченным банкам, а неустановленным физическим лицам.
Обновлено вчера в 20:05
Финансы
ЦБ заявил о новых ограничениях для выдачи потребительских кредитов
Совет директоров Центробанка принял решение повысить на 30 п.п. надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам, которые банки будут предоставлять после 1 апреля, говорится в сообщении регулятора.
Обновлено 21 декабря в 14:46
Финансы
Свердловская область завершает год с долгом 50 миллиардов рублей
Размер государственного долга Свердловской области по состоянию на 1 декабря составил 49,82 млрд рублей.
Обновлено в 01:05
Финансы
«Промсвязьбанк» в мае получит из банков первый транш кредитов ОПК
"Промсвязьбанк" (ПСБ), опорный банк оборонных предприятий, до мая получит из банков первый транш кредитов, выданных Оборонно-промышленному комплексу (ОПК), заявил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
Обновлено 21 декабря в 08:36
Финансы
«Альфа-Банк» разместил биржевые облигации на 5 млрд рублей
Банк разместил по открытой подписке 5 млн. облигаций серии 002Р-03 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.
Обновлено 21 декабря в 08:00
Финансы
В Минстрое заявили, что не оставят застройщиков наедине с банками
Одной из задач министерства строительства и ЖКХ в рамках перехода долевого строительства жилья на систему эскроу-счета станет задача не оставить российских застройщиков наедине с ЦБ и банками, заявил в пятницу журналистам заместитель главы ведомства Никита Стасишин.
Обновлено 21 декабря в 13:00
Финансы
Выход рубля к отметке 75 не исключён: прогноз на 2019 год
Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря на итоговой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что в целом, по данным МВФ, объемы расчетов в долларах в мире чуть-чуть снизились.
Обновлено 21 декабря в 08:15
Финансы
«Укргазбанк» получил кредит в размере 15 млн евро
Кредит в размере 15 млн евро получил «Укргазбанк» от одного из евросоюзных банков, сообщает 21 декабря «112 Украина».
Обновлено 21 декабря в 16:12
Финансы
Нацбанк: Валовой внешний долг Украины вырос почти на $1 млрд
Уточняется, что благодаря поступлению 1 млрд специальных прав заимствований (около $1,4 млрд. — прим. ред.) от МВФ, резервы Украины выросли до $20 млрд по состоянию на 21 декабря 2018 года.
Обновлено 21 декабря в 18:18
Финансы
Годовая инфляция в Японии замедлилась вопреки ожиданиям
Потребительские цены без учета стоимости свежих продуктов питания — ключевой показатель инфляции, отслеживаемый Банком Японии, — в ноябре 2018 года повысились на 0,9% в годовом сопоставлении после подъема на 1% в октябре.
Обновлено 21 декабря в 01:43
Финансы
ЦБ Мексики повысил ставку до максимума с января 2008 года
20 декабря 2018 года Центробанк Мексики принял решение повысить ставку рефинансирования на 0,25 процентного пункта, до 8,25% годовых, что является максимальным значением с января 2008 года.
Обновлено 21 декабря в 02:25
Финансы
Бумаги компаний РФ закрыли торги в Лондоне в основном снижением
Бумаги российских компаний завершили пятничные торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) в минусе, кроме "Газпром нефти", "Лукойла", "Новатэка" и TCS Group, свидетельствуют данные биржи.
Обновлено 21 декабря в 12:17