Национальный Банк Белоруссии принял ряд новых мер, направленных на снижение зависимости экономики и финансовой системы страны от доллара.

Финансы Финансы Глава Минфина США провёл переговоры с крупнейшими банками страны Глава Минфина США Стивен Мнучин провёл переговоры с главными исполнительными директорами шести крупнейших банков страны.

Финансы Финансы Рассчитаны курсы валют на время новогодних праздников Падение рубля в период новогодних праздников, вероятнее всего, будет обусловлено тем, что в этот период Банк России не участвует в рыночных операциях.

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Финансы Финансы Президент России подписал указ, касающийся банков и валюты По словам замдиректора департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ Ильи Ясинского на рынке очень много незаконных точек обмена валюты, которые принадлежат не уполномоченным банкам, а неустановленным физическим лицам.

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Финансы Финансы В Минстрое заявили, что не оставят застройщиков наедине с банками Одной из задач министерства строительства и ЖКХ в рамках перехода долевого строительства жилья на систему эскроу-счета станет задача не оставить российских застройщиков наедине с ЦБ и банками, заявил в пятницу журналистам заместитель главы ведомства Никита Стасишин.

Финансы Финансы Выход рубля к отметке 75 не исключён: прогноз на 2019 год Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря на итоговой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что в целом, по данным МВФ, объемы расчетов в долларах в мире чуть-чуть снизились.

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