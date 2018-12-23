Национальный Банк Белоруссии принял ряд новых мер, направленных на снижение зависимости экономики и финансовой системы страны от доллара.

Финансы Финансы Фондовые рынки потеряли надежду на рост Завершающая торговая неделя года не предвещает повышения на фондовых площадках.

Финансы Финансы «Газпром» пока не отказывается от расчетов в долларах, евро и фунтах «Газпром» пока не намерен отказываться от использования долларов, евро и фунтов стерлингов в расчетах с контрагентами за поставки газа.

Финансы Финансы «Газпром» в 2018 г ожидает максимальную чистую прибыль за 5 лет "Объем чистой прибыли в настоящий момент прогнозировать достаточно сложно в связи с сильным влиянием курсовых разниц, размер которых зависит от значений курсов валют на последнюю отчетную дату года, но мы ожидаем, что по итогам 2018 года чистая прибыль будет значительно выше прошлого года и может достигнуть максимальных значений как минимум за последние пять лет", — отметил он.

Финансы Финансы Аналитики дали прогноз по курсу доллара и евро на новогодние каникулы В целом же, в базовом прогнозе аналитиков до конца декабря российская валюта может протестировать 70 рублей за доллар, а затем отскочить к 68-68,20 за доллар или 78,60-78,80 за евро.

Финансы Финансы За год объем торгов на фондовой бирже Казахстана сократился на 15% За 11 месяцев 2018 года объем торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) составил 118,3 трлн тенге ($319 млрд), что на 15,6% ниже, чем за аналогичный период 2017 года.

Финансы Финансы Пакистан и исламские банки выпустят совместные облигации на $1,5 млрд Государственный банк Пакистана (центробанк) совместно с консорциумом выпустят облигации на общую сумму в 1,5 миллиарда долларов.

Финансы Финансы Крипторынок начал неделю с роста. Курс биткоина поднялся до $4200 За прошедшие выходные крипторынок восстановился после снижения пятницы и начал неделю со стремительного роста.

Финансы Финансы Президент России подписал указ, касающийся банков и валюты По словам замдиректора департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ Ильи Ясинского на рынке очень много незаконных точек обмена валюты, которые принадлежат не уполномоченным банкам, а неустановленным физическим лицам.

Финансы Финансы ЦБ заявил о новых ограничениях для выдачи потребительских кредитов Совет директоров Центробанка принял решение повысить на 30 п.п. надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам, которые банки будут предоставлять после 1 апреля, говорится в сообщении регулятора.

Финансы Финансы «Альфа-Банк» разместил биржевые облигации на 5 млрд рублей Банк разместил по открытой подписке 5 млн. облигаций серии 002Р-03 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.

Финансы Финансы Центробанк провёл стресс-тест финансового рынка Стресс-тестирование базировалось на анализе сценариев воздействия двухдневных шоков на финансовых рынках по состоянию на декабрь этого года, уточняют в ЦБ.

Финансы Финансы «Промсвязьбанк» в мае получит из банков первый транш кредитов ОПК "Промсвязьбанк" (ПСБ), опорный банк оборонных предприятий, до мая получит из банков первый транш кредитов, выданных Оборонно-промышленному комплексу (ОПК), заявил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

Финансы Финансы Свердловская область завершает год с долгом 50 миллиардов рублей Размер государственного долга Свердловской области по состоянию на 1 декабря составил 49,82 млрд рублей.

Финансы Финансы В Минстрое заявили, что не оставят застройщиков наедине с банками Одной из задач министерства строительства и ЖКХ в рамках перехода долевого строительства жилья на систему эскроу-счета станет задача не оставить российских застройщиков наедине с ЦБ и банками, заявил в пятницу журналистам заместитель главы ведомства Никита Стасишин.