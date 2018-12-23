Финансы
Нацбанк Белоруссии принял новые меры по дедолларизации
Нацбанк Белоруссии принял новые меры по дедолларизацииОреанда-Новостивчера в 06:05
Национальный Банк Белоруссии принял ряд новых мер, направленных на снижение зависимости экономики и финансовой системы страны от доллара.
Ореанда-Новостивчера в 06:05
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Дедолларизация Белоруссии продолжается: Нацбанк запретил часть операций в иновалюте
Царьградвчера в 03:46
C 18 декабря расширен перечень разрешенных валютных операций между резидентами
Гарант21 декабря в 03:25
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 03:39, Ашберн
Финансы
Фондовые рынки потеряли надежду на рост
Завершающая торговая неделя года не предвещает повышения на фондовых площадках.
Обновлено в 01:44
Финансы
«Газпром» пока не отказывается от расчетов в долларах, евро и фунтах
«Газпром» пока не намерен отказываться от использования долларов, евро и фунтов стерлингов в расчетах с контрагентами за поставки газа.
Обновлено в 03:19
Финансы
«Газпром» в 2018 г ожидает максимальную чистую прибыль за 5 лет
"Объем чистой прибыли в настоящий момент прогнозировать достаточно сложно в связи с сильным влиянием курсовых разниц, размер которых зависит от значений курсов валют на последнюю отчетную дату года, но мы ожидаем, что по итогам 2018 года чистая прибыль будет значительно выше прошлого года и может достигнуть максимальных значений как минимум за последние пять лет", — отметил он.
Обновлено в 02:55
Финансы
Аналитики дали прогноз по курсу доллара и евро на новогодние каникулы
В целом же, в базовом прогнозе аналитиков до конца декабря российская валюта может протестировать 70 рублей за доллар, а затем отскочить к 68-68,20 за доллар или 78,60-78,80 за евро.
Обновлено вчера в 07:05
Финансы
За год объем торгов на фондовой бирже Казахстана сократился на 15%
За 11 месяцев 2018 года объем торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) составил 118,3 трлн тенге ($319 млрд), что на 15,6% ниже, чем за аналогичный период 2017 года.
Обновлено в 03:11
Финансы
Пакистан и исламские банки выпустят совместные облигации на $1,5 млрд
Государственный банк Пакистана (центробанк) совместно с консорциумом выпустят облигации на общую сумму в 1,5 миллиарда долларов.
Обновлено в 02:44
Финансы
Крипторынок начал неделю с роста. Курс биткоина поднялся до $4200
За прошедшие выходные крипторынок восстановился после снижения пятницы и начал неделю со стремительного роста.
Обновлено в 01:00
Финансы
Президент России подписал указ, касающийся банков и валюты
По словам замдиректора департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ Ильи Ясинского на рынке очень много незаконных точек обмена валюты, которые принадлежат не уполномоченным банкам, а неустановленным физическим лицам.
Обновлено вчера в 20:05
Финансы
ЦБ заявил о новых ограничениях для выдачи потребительских кредитов
Совет директоров Центробанка принял решение повысить на 30 п.п. надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам, которые банки будут предоставлять после 1 апреля, говорится в сообщении регулятора.
Обновлено 21 декабря в 14:46
Финансы
«Альфа-Банк» разместил биржевые облигации на 5 млрд рублей
Банк разместил по открытой подписке 5 млн. облигаций серии 002Р-03 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.
Обновлено 21 декабря в 08:00
Финансы
Центробанк провёл стресс-тест финансового рынка
Стресс-тестирование базировалось на анализе сценариев воздействия двухдневных шоков на финансовых рынках по состоянию на декабрь этого года, уточняют в ЦБ.
Обновлено 21 декабря в 07:21
Финансы
«Промсвязьбанк» в мае получит из банков первый транш кредитов ОПК
"Промсвязьбанк" (ПСБ), опорный банк оборонных предприятий, до мая получит из банков первый транш кредитов, выданных Оборонно-промышленному комплексу (ОПК), заявил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
Обновлено 21 декабря в 08:36
Финансы
Свердловская область завершает год с долгом 50 миллиардов рублей
Размер государственного долга Свердловской области по состоянию на 1 декабря составил 49,82 млрд рублей.
Обновлено в 01:05
Финансы
В Минстрое заявили, что не оставят застройщиков наедине с банками
Одной из задач министерства строительства и ЖКХ в рамках перехода долевого строительства жилья на систему эскроу-счета станет задача не оставить российских застройщиков наедине с ЦБ и банками, заявил в пятницу журналистам заместитель главы ведомства Никита Стасишин.
Обновлено 21 декабря в 13:00
Финансы
«Укргазбанк» получил кредит в размере 15 млн евро
Кредит в размере 15 млн евро получил «Укргазбанк» от одного из евросоюзных банков, сообщает 21 декабря «112 Украина».
Обновлено 21 декабря в 16:12