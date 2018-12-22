Национальный банк Белоруссии опубликовал постановление, касающиееся порядка проведения валютных операций. Меры, указывает регулятор, нацелены на дальнейшую дедолларизацию экономики Белоруссии и одновременно либерализацию валютных отношений.

Нацбанк Белоруссии объявил о новых мерах по дедолларизации

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