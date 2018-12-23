Финансы
Национальный банк Белоруссии опубликовал постановление, касающиееся порядка проведения валютных операций. Меры, указывает регулятор, нацелены на дальнейшую дедолларизацию экономики Белоруссии и одновременно либерализацию валютных отношений.
РБКвчера в 10:32
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Финансы
Рассчитаны курсы валют на время новогодних праздников
Падение рубля в период новогодних праздников, вероятнее всего, будет обусловлено тем, что в этот период Банк России не участвует в рыночных операциях.
Обновлено в 00:50
Финансы
Заемщики хотят взять кредит на свадьбу бывшей жене и операцию крысе
Можно взять кредит, но главное заранее рассчитать, сможете ли вы его вернуть и не станут ли платежи обременительными для бюджета.
Обновлено вчера в 17:00
Финансы
Курс рубля: Ждем 70, готовимся к 80 за доллар
Если же негативные факторы сойдутся и приведут к идеальному шторму для рубля, он вполне может обрушиться и до 80 за доллар в 2019 году.
Обновлено вчера в 02:02
Финансы
ЦБ объявил о новых ограничениях для выдачи потребительских кредитов
Совет директоров Банка России принял решение повысить на 30 п.п. надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам, которые банки будут предоставлять после 1 апреля, сообщил ЦБ.
Обновлено 21 декабря в 13:04
Финансы
ЦБ провел стресс-тестирование российского финрынка
Процедура стресс-тестирования базировалась на анализе сценариев воздействия двухдневных шоков на показатели финансовых рынков за декабрь 2018 г. Были сопоставлены результаты и проведена сравнительная оценка изменений устойчивости рынков по сравнению с предыдущими периодами проведения комплексного стресс-тестирования за IV квартал 2016 г. и за IV квартал 2017 г.
Обновлено 21 декабря в 07:16
Финансы
Украина получила первый транш от МВФ по новой программе
Украина получила первый транш по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом на условиях Stand-By Arrangement (SBA), сообщает пресс-служба Нацбанка.
Обновлено 21 декабря в 03:47
Финансы
В Минстрое заявили, что не оставят застройщиков наедине с банками
Одной из задач министерства строительства и ЖКХ в рамках перехода долевого строительства жилья на систему эскроу-счета станет задача не оставить российских застройщиков наедине с ЦБ и банками, заявил в пятницу журналистам заместитель главы ведомства Никита Стасишин.
Обновлено 21 декабря в 13:00
Финансы
«Промсвязьбанк» в мае получит из банков первый транш кредитов ОПК
"Промсвязьбанк" (ПСБ), опорный банк оборонных предприятий, до мая получит из банков первый транш кредитов, выданных Оборонно-промышленному комплексу (ОПК), заявил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
Обновлено 21 декабря в 08:36
Финансы
«Альфа-Банк» разместил биржевые облигации на 5 млрд рублей
Банк разместил по открытой подписке 5 млн. облигаций серии 002Р-03 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.
Обновлено 21 декабря в 08:00
Финансы
Объём международных резервов РФ достиг максимума с августа 2014 года
20 декабря 2018 года Центробанк РФ сообщил, что объём международных резервов с 7 по 14 декабря вырос на $1,3 млрд или на 0,3%, до $464,9 млрд преимущественно вследствие положительной переоценки.
Обновлено 21 декабря в 01:58
Финансы
Рождественское ралли превратилось в «медвежью» гонку
Рождественское ралли на зарубежных рынках превратилось в "медвежью" гонку благодаря ухудшению прогнозов по мировой экономике, негативным ожиданиям корпораций и весьма недружественной политике ФРС.
Обновлено 20 декабря в 10:20
Финансы
Банк Англии сохранил базовую ставку в 0.75%
Комитет по монетарной политике Банка Англии сохранил базовую ставку в 0.75%. Об этом говорится в сообщении комитета.
Обновлено 20 декабря в 07:54
Финансы
«Укргазбанк» получил кредит в размере 15 млн евро
Кредит в размере 15 млн евро получил «Укргазбанк» от одного из евросоюзных банков, сообщает 21 декабря «112 Украина».
Обновлено 21 декабря в 16:12
Финансы
Биржа фондового центра «Астана» вошла в федерацию евро-азиатских бирж
Председатель правления AIX Тим Беннетт добавил, что биржа МФЦА поддерживает Федерации евро-азиатских фондовых бирж в развитии рынков капитала в регионе.
Обновлено 21 декабря в 05:10
Финансы
Газпромбанк рассчитывает до конца года получить от «Газпрома» 10 млрд рублей капитала
Газпромбанк (ГПБ) до конца 2018 года рассчитывает получить от своего основного акционера - "Газпрома" - бессрочные субординированные депозиты в размере 10 млрд рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе банка.
Обновлено 21 декабря в 10:41