Финансы Финансы Рассчитаны курсы валют на время новогодних праздников Падение рубля в период новогодних праздников, вероятнее всего, будет обусловлено тем, что в этот период Банк России не участвует в рыночных операциях.

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Финансы Финансы Курс рубля: Ждем 70, готовимся к 80 за доллар Если же негативные факторы сойдутся и приведут к идеальному шторму для рубля, он вполне может обрушиться и до 80 за доллар в 2019 году.

Финансы Финансы ЦБ объявил о новых ограничениях для выдачи потребительских кредитов Совет директоров Банка России принял решение повысить на 30 п.п. надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам, которые банки будут предоставлять после 1 апреля, сообщил ЦБ.

Финансы Финансы ЦБ провел стресс-тестирование российского финрынка Процедура стресс-тестирования базировалась на анализе сценариев воздействия двухдневных шоков на показатели финансовых рынков за декабрь 2018 г. Были сопоставлены результаты и проведена сравнительная оценка изменений устойчивости рынков по сравнению с предыдущими периодами проведения комплексного стресс-тестирования за IV квартал 2016 г. и за IV квартал 2017 г.

Финансы Финансы Украина получила первый транш от МВФ по новой программе Украина получила первый транш по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом на условиях Stand-By Arrangement (SBA), сообщает пресс-служба Нацбанка.

Финансы Финансы В Минстрое заявили, что не оставят застройщиков наедине с банками Одной из задач министерства строительства и ЖКХ в рамках перехода долевого строительства жилья на систему эскроу-счета станет задача не оставить российских застройщиков наедине с ЦБ и банками, заявил в пятницу журналистам заместитель главы ведомства Никита Стасишин.

Финансы Финансы «Промсвязьбанк» в мае получит из банков первый транш кредитов ОПК "Промсвязьбанк" (ПСБ), опорный банк оборонных предприятий, до мая получит из банков первый транш кредитов, выданных Оборонно-промышленному комплексу (ОПК), заявил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

Финансы Финансы «Альфа-Банк» разместил биржевые облигации на 5 млрд рублей Банк разместил по открытой подписке 5 млн. облигаций серии 002Р-03 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.

Финансы Финансы Объём международных резервов РФ достиг максимума с августа 2014 года 20 декабря 2018 года Центробанк РФ сообщил, что объём международных резервов с 7 по 14 декабря вырос на $1,3 млрд или на 0,3%, до $464,9 млрд преимущественно вследствие положительной переоценки.

Финансы Финансы Рождественское ралли превратилось в «медвежью» гонку Рождественское ралли на зарубежных рынках превратилось в "медвежью" гонку благодаря ухудшению прогнозов по мировой экономике, негативным ожиданиям корпораций и весьма недружественной политике ФРС.

Финансы Финансы Банк Англии сохранил базовую ставку в 0.75% Комитет по монетарной политике Банка Англии сохранил базовую ставку в 0.75%. Об этом говорится в сообщении комитета.

Финансы Финансы «Укргазбанк» получил кредит в размере 15 млн евро Кредит в размере 15 млн евро получил «Укргазбанк» от одного из евросоюзных банков, сообщает 21 декабря «112 Украина».

Финансы Финансы Биржа фондового центра «Астана» вошла в федерацию евро-азиатских бирж Председатель правления AIX Тим Беннетт добавил, что биржа МФЦА поддерживает Федерации евро-азиатских фондовых бирж в развитии рынков капитала в регионе.