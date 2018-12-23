Финансы Финансы Глава Минфина США провёл переговоры с крупнейшими банками страны Глава Минфина США Стивен Мнучин провёл переговоры с главными исполнительными директорами шести крупнейших банков страны.

Финансы Финансы Рассчитаны курсы доллара и евро после новогодних праздников В целом, в нашем базовом прогнозе до конца декабря у рубля есть высокий шанс протестировать отметку 70 к доллару, от которой он звонко отскочит в район 68-68,20 за доллар или 78,60-78,80 за евро.

Финансы Финансы Нефть дешевеет, а ОПЕК+ крепчает Вместе с нефтью дешевеет и рубль, который за минувшую неделю подешевел на 4% и сегодня на Московской бирже торгуется по 68,84 рубля за доллар.

Финансы Финансы Президент России подписал указ, касающийся банков и валюты По словам замдиректора департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ Ильи Ясинского на рынке очень много незаконных точек обмена валюты, которые принадлежат не уполномоченным банкам, а неустановленным физическим лицам.

Финансы Финансы ЦБ повысит коэффициент риска по потребительским кредитам В пятницу, 21 декабря, совет директоров Банка России принял решение увеличить коэффициент риска по потребительским кредитам на 30 процентных пунктов.

Финансы Финансы МВФ перечислил Украине первый транш по новой программе По новому соглашению с МВФ в рамках программы stand-by Киеву было переведено 1,4 млрд долларов, что позволило увеличить международные резервы до 20,1 млрд долларов, подчеркнули в пресс-службе Нацбанка.

Финансы Финансы ЦБ провел стресс-тестирование российского финрынка Процедура стресс-тестирования базировалась на анализе сценариев воздействия двухдневных шоков на показатели финансовых рынков за декабрь 2018 г. Были сопоставлены результаты и проведена сравнительная оценка изменений устойчивости рынков по сравнению с предыдущими периодами проведения комплексного стресс-тестирования за IV квартал 2016 г. и за IV квартал 2017 г.

Финансы Финансы «Промсвязьбанк» в мае получит из банков первый транш кредитов ОПК "Промсвязьбанк" (ПСБ), опорный банк оборонных предприятий, до мая получит из банков первый транш кредитов, выданных Оборонно-промышленному комплексу (ОПК), заявил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

Финансы Финансы В Минстрое заявили, что не оставят застройщиков наедине с банками Одной из задач министерства строительства и ЖКХ в рамках перехода долевого строительства жилья на систему эскроу-счета станет задача не оставить российских застройщиков наедине с ЦБ и банками, заявил в пятницу журналистам заместитель главы ведомства Никита Стасишин.

Финансы Финансы «Альфа-Банк» разместил биржевые облигации на 5 млрд рублей Банк разместил по открытой подписке 5 млн. облигаций серии 002Р-03 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.

Финансы Финансы «Укргазбанк» получил кредит в размере 15 млн евро Кредит в размере 15 млн евро получил «Укргазбанк» от одного из евросоюзных банков, сообщает 21 декабря «112 Украина».

Финансы Финансы Рубль обвалился до минимума с сентября Рубль из-за обвального падения нефтяных цен обвалился до минимума с сентября.

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Финансы Финансы Биржа фондового центра «Астана» вошла в федерацию евро-азиатских бирж Председатель правления AIX Тим Беннетт добавил, что биржа МФЦА поддерживает Федерации евро-азиатских фондовых бирж в развитии рынков капитала в регионе.