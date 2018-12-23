Финансы Финансы Рассчитаны курсы доллара и евро после новогодних праздников В целом, в нашем базовом прогнозе до конца декабря у рубля есть высокий шанс протестировать отметку 70 к доллару, от которой он звонко отскочит в район 68-68,20 за доллар или 78,60-78,80 за евро.

Финансы Финансы Александр Виноградов: «Посыпаться ситуация может уже весной 2019 года» Для привычно сонного предрождественского отрезка времени экономическая ситуация в стране и в мире просто зашкаливает от потока новостей, констатирует обозреватель «БИЗНЕС Online» Александр Виноградов.

Финансы Финансы Заемщики хотят взять кредит на свадьбу бывшей жене и операцию крысе Можно взять кредит, но главное заранее рассчитать, сможете ли вы его вернуть и не станут ли платежи обременительными для бюджета.

Финансы Финансы ЦБ объявил о новых ограничениях для выдачи потребительских кредитов Совет директоров Банка России принял решение повысить на 30 п.п. надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам, которые банки будут предоставлять после 1 апреля, сообщил ЦБ.

Финансы Финансы Украина получила первый транш от МВФ по новой программе Украина получила первый транш по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом на условиях Stand-By Arrangement (SBA), сообщает пресс-служба Нацбанка.

Финансы Финансы ЦБ провел стресс-тестирование российского финрынка Процедура стресс-тестирования базировалась на анализе сценариев воздействия двухдневных шоков на показатели финансовых рынков за декабрь 2018 г. Были сопоставлены результаты и проведена сравнительная оценка изменений устойчивости рынков по сравнению с предыдущими периодами проведения комплексного стресс-тестирования за IV квартал 2016 г. и за IV квартал 2017 г.

Финансы Финансы Рубль вошел в пятерку наиболее подешевевших валют в этом году Рубль потерял почти 13% в цене и вошел в пятерку наиболее подешевевших валют.

Финансы Финансы ФРС подняла базовую процентную ставку на 25 б.п Федеральная резервная система (ФРС) по итогам заседания 18-19 декабря приняла решение повысить процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 базисных пунктов - до 2, 25-2, 50 % годовых, говорится в коммюнике Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC).

Финансы Финансы «Промсвязьбанк» в мае получит из банков первый транш кредитов ОПК "Промсвязьбанк" (ПСБ), опорный банк оборонных предприятий, до мая получит из банков первый транш кредитов, выданных Оборонно-промышленному комплексу (ОПК), заявил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

Финансы Финансы В Минстрое заявили, что не оставят застройщиков наедине с банками Одной из задач министерства строительства и ЖКХ в рамках перехода долевого строительства жилья на систему эскроу-счета станет задача не оставить российских застройщиков наедине с ЦБ и банками, заявил в пятницу журналистам заместитель главы ведомства Никита Стасишин.

Финансы Финансы Денежная база в России выросла за неделю на 162,5 млрд рублей Объем денежной базы в узком определении в России на 14 декабря составил 10 трлн 378,6 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

Финансы Финансы «Укргазбанк» получил кредит в размере 15 млн евро Кредит в размере 15 млн евро получил «Укргазбанк» от одного из евросоюзных банков, сообщает 21 декабря «112 Украина».

Финансы Финансы Биржа фондового центра «Астана» вошла в федерацию евро-азиатских бирж Председатель правления AIX Тим Беннетт добавил, что биржа МФЦА поддерживает Федерации евро-азиатских фондовых бирж в развитии рынков капитала в регионе.

Финансы Финансы Нацбанк Беларуси сохранил ставку рефинансирования на уровне 10% 19 декабря 2018 года Национальный банк Беларуси принял решение сохранить ставку рефинансирования на уровне 10% годовых, рассчитывая, что в текущем году инфляция не превысит 5,5% при целевом прогнозе в 6%. На предыдущем заседании Нацбанк также не стал менять уровень ставки.