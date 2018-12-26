Экономика
Наблюдательный совет банка ВТБ утвердил покупку тюменского Запсибкомбанка и нижегородского Саровбизнесбанка, говорится в материалах кредитной организации. В частности, набсовет одобрил приобретение не менее 71,8% обыкновенных акций Запсибкомбанка, а также покупку привилегированных акций двух типов.
ТАССвчера в 13:05
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Происшествия
После убийства четырех человек в Ульяновске возбудили дело
Обновлено в 02:57
Политика
На Украине заканчивается военное положение
30-дневный срок военного положения был введен 26 ноября в 10 областях страны по инициативе президента Петра Порошенко после инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 00:57
Происшествия
Водитель сбил охранника на КПП в аэропорту Домодедово
Водитель автомобиля после дорожного конфликта не справился с управлением и въехал в КПП в столичном аэропорту Домодедово.
Обновлено в 01:45
Армия и оружие
Главком ВМФ: США наращивают высокоточное оружие у границ России
США наращивают стратегические высокоточные вооружения у российских границ, заявил главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Владимир Королев на заседании Адмиралтейского координационного совета ветеранских организаций ВМФ, прошедшем в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 03:17
Армия и оружие
Сирийские военные ранены при атаке ВВС Израиля
Обновлено вчера в 20:18
Здоровье
Минздрав предложил запретить продажу табака после 2050 года
Минздрав выступил с предложением вывести табачные изделия из легального оборота после 2050 года.
Обновлено вчера в 22:10
Происшествия
СК завел дело после перестрелки в центре Казани
Обновлено в 02:49
Экономика
Мобильный интернет подорожает на 15 процентов в 2019 году
По данным исследования Content Review, средняя цена 1 Гб мобильного интернета в России составила 55,5 рублей, снизившись на 15 процентов с мая 2018 года.
Обновлено вчера в 23:53
Общество
Роскачество рассказало, как выбрать мандарины к новогоднему столу
Обновлено в 02:00
Политика
Япония решила возобновить китобойный промысел
Японские власти решили возобновить китобойный промысел с июля следующего года, передает Kyodo.
Обновлено вчера в 23:57
Происшествия
В результате взрыва в университете Пекина погибли трое студентов
В Пекинском транспортном университете, расположенном в районе Хайдянь, произошел взрыв в лаборатории, погибли трое студентов.
Обновлено в 02:58
Происшествия
Тренер «Енисея» Аленичев лишен прав на полтора года
Обновлено в 00:43
Армия и оружие
В России создают новый комплекс управляемого ракетного оружия «Булат»
"Ростех" разрабатывает новый комплекс управляемого ракетного вооружения "Булат".
Обновлено в 01:20
Происшествия
У безработного москвича в метро украли рюкзак с 8 млн руб
Материальный ущерб составил около 8 млн 161 тыс. руб. Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража).
Обновлено в 01:41
Общество
Судебный квартал в Петербурге построят структуры ресторатора Пригожина
Обновлено в 02:55
Общество
Удалившая грудь россиянка уехала из страны после угрозы лишиться детей
Многодетная мать из Екатеринбурга Юлия Савиновских, которая удалила грудь, после чего ее посчитали трансгендером и отняли двух приемных сыновей, уехала с семьей в Испанию и получила политическое убежище.
Обновлено вчера в 12:42
Политика
Норвежский политик призвал Запад признать Крым российским
Бывший вице-президент парламента Норвегии Карл Хаген объяснил, почему странам Запада стоит признать Крым частью России.
Обновлено вчера в 22:30
Политика
В России предложили затопить США с помощью Гольфстрима
В издании "Военно-промышленный курьер" опубликована статья, где описывается возможность развернуть течение Гольфстрим для затопления США.
Обновлено в 02:48
Происшествия
16-летняя вице-чемпионка России по плаванию убита в Тольятти
В Тольятти вице-чемпионка России по плаванию Сафия Аскарова найдена мертвой.
Обновлено вчера в 05:35
Происшествия
В Амурской области расследуют дело о заражении детей гепатитом С
В Амурской области следователи возбудили уголовное дело по факту нарушение санитарно-эпидемиологических правил в детской областной больнице, сообщает 26 декабря пресс-служба регионального главного следственного управления СКР.
Обновлено в 02:49
Политика
КНДР и Южная Корея символически объединили железные дороги
Северная и Южная Корея провели символическую церемонию объединения железных дорог двух стран, передает агентство Yonhap.
Обновлено вчера в 23:26
Финансы
Украинские школы оказались под угрозой закрытия, пишут СМИ
На Украине могут начать закрывать школы и сокращать учителей из-за нехватки средств для зарплат педагогам, пишет Strana.ua.
Обновлено вчера в 22:07
Армия и оружие
Пушков отреагировал на отражение ракетного удара по Дамаску
Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на отражение комплексами С-300 ракетного удара по Дамаску.
Обновлено в 00:37
Политика
Володин предложил Путину проверить актуальность Конституции
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин считает, что можно пересмотреть Конституцию на предмет актуальности положений.
Обновлено вчера в 12:33
Политика
Луценко заявил о «третьей волне оккупации» со стороны России
Генпрокурор Украины Юрий Луценко в интервью Bild заявил, что инцидент в Керченском проливе стал «третьей волной оккупации» со стороны России после ситуации в Крыму и Донбассе.
Обновлено вчера в 10:10
Экономика
Путин подписал закон об эскроу-счетах для долевого строительства
Президент России Владимир Путин утвердил поправки в законодательство о долевом строительстве, предусматривающие обязательное использование эскроу-счетов с 1 июля 2019 года всеми застройщиками, привлекающими средства граждан.
Обновлено в 01:57
Происшествия
Суд продлил до конца марта меру пресечения младшей из сестер Хачатурян
Басманный суд Москвы продлил младшей из сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, меру пресечения в виде запрета определенных действий на срок до 28 марта, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 02:46
Политика
Лех Валенса: продолжаю себя винить, что не наладил отношения с Россией
Самый известный польский оппозиционный деятель времен ПНР, основатель "Солидарности", нобелевский лауреат и бывший президент Польши Лех Валенса до сих пор сожалеет о том, что не успел наладить отношения с Россией.
Обновлено в 03:18
Политика
Политологи назвали самые неэффективно управляемые города России
Кто оказался в аутсайдерах Махачкала заняла последнее место в очередном рейтинге эффективности управления городов (апрель — декабрь 2018 года), подготовленном Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК) под руководством Дмитрия Орлова.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Путин подписал закон о бесплатной рыбалке для любителей
Владелец может полностью запретить рыбалку. На водоемах общего пользования рыбу можно ловить не более определенного количества и без сетей.
Обновлено вчера в 22:45