Финансы
Набсовет ВЭБа обсудит передачу акций «Связь-банка» государствуВести.Финанс вчера в 09:04
Актив может быть передан на безвозмездной основе. Безвозмездную передачу "Связь-банка" государству обсудят на заседании набсовета ВЭБа.
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Достаточность капитала должна быть высокой и соответствовать стандартам ЦБ, никаких проблемных или сомнительных активов на балансе Связь-банка не должно быть, все эти активы должны быть переданы ВЭБу.
— Игорь Шувалов, российский адвокатРБК вчера в 11:15
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