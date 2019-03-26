Набсовет ВЭБа обсудит передачу акций «Связь-банка» государствуВести.Финанс 09:04

Достаточность капитала должна быть высокой и соответствовать стандартам ЦБ, никаких проблемных или сомнительных активов на балансе Связь-банка не должно быть, все эти активы должны быть переданы ВЭБу.

Актив может быть передан на безвозмездной основе. Безвозмездную передачу "Связь-банка" государству обсудят на заседании набсовета ВЭБа.

Происшествия У Кремля выкрали кабель правительственной связи Фрагмент кабеля правительственной связи похищен из коллектора рядом с московским Кремлем, пишет «Московский комсомолец».

Экономика Стоимость законопроекта о суверенном Рунете поднялась до 30 млрд руб Масштабы растут Реализация законопроекта об устойчивой работе Рунета потребует свыше 30 млрд рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию на сайте АНО "Цифровая экономика".

Происшествия Снегоуборщик врезался в военный самолет в аэропорту Ульяновска Снегоуборочная машина во вторник столкнулась с самолетом в аэропорту "Ульяновск - Восточный", сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Политика Суд в Киеве продлил арест Вышинского Подольский суд Киева продлил арест руководителя «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского до 24 мая 2019 года.

Армия и оружие Россия и Турция провели первое патрулирование в Телль-Рифате Российские и турецкие военные провели первое скоординированное патрулирование в сирийском Телль-Рифате, сообщило минобороны Турции.

Авто Ford может покинуть российский рынок ИА «Ореанда-Новости» Американский автомобильный концерн Ford заявил об убыточности своего бизнеса на российском рынке и возможности существенного сокращения своего присутствия в стране.

Политика В МИД прокомментировали сохранение целостности КЗХО Москва намерена и далее вскрывать неблаговидную игру США и их союзников в вопросе сохранения целостности Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), говорится в комментарии МИД РФ.

Хоккей Кузнецов отреагировал на оскорбления Дона Черри Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов отреагировал на оскорбления в своей адрес со стороны известного телевизионного эксперта Дона Черри.

Гаджеты Xiaomi показала устройство, заряжающее смартфон за 17 минут На видеоролике видно, как при помощи Super Charge Turbo смартфон с аккумулятором 4000 мА·ч заряжается от 0% до 100% за 17 минут.

Политика Европарламент проголосовал за отмену перехода на летнее и зимнее время 26 марта Европейский парламент проголосовал за отмену перехода на летнее/зимнее время в странах Европейского союза (ЕС) с 2021 года, пишет газета Kurier.

Армия и оружие ВСУ готовили провокации в отношении наблюдателей ОБСЕ, заявили в ДНР Украинские силовики готовили провокации в отношении наблюдателей ОБСЕ в Донбассе, заявил во вторник начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

Игры Metro Exodus получила первое крупное обновление Режим «Новая игра +» даёт возможность после первого прохождения игры ещё раз отправиться в путешествие через всю Россию, но на этот раз вы с самого начала будет иметь доступ ко всем предметам из предыдущего прохождения.

Происшествия Конор Макгрегор подозревается в изнасиловании Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор может стать фигурантом уголовного дела, в котором он подозревается в изнасиловании.

Футбол Месси приобрел телефон и покрыл его золотом Нападающий «Барселоны» Лионель Месси покрыл золотом приобретенный iPhone XS Max.

Армия и оружие Таиланд и Индонезия отказались закупать российские «Варшавянки» Таиланд и Индонезия приняли решение пока не покупать российские дизель- электрические подлодки проекта 636 "Варшавянка", заявил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Михаил Петухов на выставке LIMA 2019 в Малайзии.

Авто Названы самые популярные новые седаны в России Самым востребованным седаном прошлого года стал Hyundai Solaris. Модель разошлась тиражом 65,6 тыс. экземпляров (-4%).

Экономика Uber покупает ближневосточного конкурента Careem за $3,1 млрд Последние несколько лет Uber продавал свой операционный бизнес в некоторых странах местным игрокам: Grab купила бизнес сервиса в Юго-Восточной Азии, в Китае — местная Didi Chuxing, а в России — «Яндекс.Такси».

Происшествия США отрицают отношение к атаке на посольство КНДР в Испании Группа из десяти человек, напавшая на посольство КНДР в Мадриде 22 февраля, действовала по собственной инициативе, после нападения ее лидер отправился в США, где связался с ФБР и рассказал о нападении, говорится в сообщении Национального суда Испании.

Политика ФСБ разработала правила передачи кортиков уволенным со службы офицерам Федеральная служба безопасности России подготовила проект приказа, устанавливающего порядок и условия передачи кортиков для пожизненного хранения уволенным с военной службы.

Шоу-бизнес Климова позировала десятилетнему сыну в прозрачном платье В кадре 41-летняя артистка позирует у окон отеля на территории ОАЭ в белом полупрозрачном платье.

Происшествия Прокурор требует для Гайзера 21 год колонии Государственное обвинение попросило приговорить к 21 году колонии строгого режима со штрафом в 500 миллионов рублей бывшего главу Коми Вячеслава Гайзера по делу о коррупции.

Армия и оружие Трамп объявил кандидата на пост командующего Космическими войсками США Американский вице-президент Майк Пенс заявил, что президент США Дональд Трамп уже выбрал кандидата на пост командующего Космическими войсками страны, передает Sputnik.

Политика Захарова потребовала извинений у американского журналиста Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что возмущена клеветой американского журналиста-международника Фарида Закарии.

Общество В Росгвардии попросили не считать их бойцов «монстрами с палкой» Ранее 26 марта глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что в ведомстве сформировали специальную морскую бригаду для охраны Крымского моста.

Экономика Россиянам пообещали доплаты к пенсиям Речь идет об указе президента России Владимира Путина, который поручил довести пенсии всех россиян до уровня, который бы соответствовал прожиточному минимуму по региону.