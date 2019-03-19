Экономика
Набсовет Сбербанка выдвинул Грефа для переизбрания на пост главыКоммерсантъ 08:14
Наблюдательный совет Сбербанка утвердил нынешнего главу банка Германа Грефа в качестве кандидата для переизбрания на новый срок. Об этом рассказал сам господин Греф по итогам заседания набсовета, сообщает «РИА Новости».
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Футбол
Толиссо, не игравший с сентября, приступил к тренировкам
Полузащитник «Баварии» Корентен Толиссо восстановился после травмы колена и вернулся к тренировкам с командой.
Обновлено в 14:31
Здоровье
Ряд лекарств от стенокардии признали смертельно опасными
Препараты для снижения давления могут привести к внезапной остановке сердца. Речь идет о лекарствах, содержащих нифедипин.
Обновлено вчера в 03:59
Шоу-бизнес
Отец Началовой сообщил о дальнейшей судьбе 12-летней дочери певицы
12-летняя дочь певицы Юлии Началовой после смерти исполнительницы останется под опекой членов ее семьи.
Обновлено вчера в 13:45
Происшествия
В Якутске мигранты не вышли на работу после акции протеста
В Якутске после митинга 17 марта, участники которого потребовали наказать виновных в изнасиловании местной девушки (в преступлении подозревают мигрантов), десятки приезжих жителей города не вышли на работу.
Обновлено в 08:56
Футбол
Аршавин выступил против бразильцев в сборной России
Самый именитый футболист сборной России, экс-игрок «Зенита», ныне футбольный эксперт и комментатор Андрей Аршавин высказался о появлении натурализованных иностранцев в сборной России.
Обновлено в 19:01
Авто
Яндекс и Hyundai вместе разработают беспилотные машины
Компания Яндекс и производитель автомобильных компонентов Hyundai Mobis подписали соглашение о совместном создании программно-аппаратного комплекса для беспилотных автомобилей.
Обновлено в 06:47
Политика
Лавров посоветовал Волкеру не рассуждать о том, что выгодно России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер «лучше бы промолчал», говоря о якобы выгодном для России членстве Латвии, Литвы и Эстонии в НАТО.
Обновлено в 09:55
Авто
В США начали расследовать массовые возгорания Hyundai и Kia
Агентство напоминает, что в 2015 году Hyundai отозвал 470 тысяч седанов Sonata в связи с возможными проблемами с двигателями Theta II, которые использовались и на автомобилях Kia.
Обновлено вчера в 18:26
Авто
Водители России могут получить 27 тысяч рублей за установку ГБО
Обновлено в 14:57
Политика
Hill: скандал с Boeing выявил проблему коррупции при Трампе
Скандал с компанией Boeing говорит о необходимости начать расследование коррупции, которая существует в эпоху руководства президента США Дональда Трампа, пишет в колонке The Hill Джефф Хаузер и Элеонор Иган из вашингтонского Центра экономических и политических исследований (CEPR).
Обновлено в 04:46
Политика
Трамп предложил включить Бразилию в состав НАТО
Президент США Дональд Трамп намерен добиваться получения Бразилией статуса важнейшего союзника США вне НАТО или даже включения этой страны в состав североатлантического альянса.
Обновлено в 15:50
Армия и оружие
Стратегический «Борей» вышел на испытания
Видео испытаний российской стратегической атомной подводной лодки проекта "Борей" опубликовало Министерство обороны РФ.
Обновлено в 06:44
Политика
США готовы к торговому партнерству с Британией после Brexit
Соединенные Штаты будут готовы оперативно заключить новые торговые соглашения с Великобританией после Brexit, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 16:25
Энергетика
Цены промпроизводителей в России с начала 2019 года снизились на 1,2%
Цены производителей промышленных товаров в России в феврале 2019 года выросли на 0,1%, а в годовом выражении — на 0,9%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
Обновлено в 10:38
Происшествия
Житель Северной Осетии утверждает, что полицейский сломал ему челюсть
21-летний житель Моздока Северной Осетии Ростислав Мельниченко утверждает, что полицейский сломал ему челюсть из-за отказа пешехода уступить дорогу автомобилю во дворе дома.
Обновлено вчера в 16:39
Армия и оружие
Более 1000 мотострелков ЦВО подняты по тревоге в рамках учения в Алтайском крае
Обновлено в 11:27
Экономика
Вегетарианство не помеха: эксперты отмечают рост потребления мяса в РФ
Международный день без мяса отмечают в мире 20 марта. Россия присоединилась к этому дню с 2012 года.
Обновлено в 17:47
Кино
Пиратские копии фильма «Завод» удалены со 129 сайтов
Напомним, лента российского режиссера Юрия Быкова рассказывает о нескольких рабочих, взявших в заложники хозяина закрывшегося градообразующего завода.
Обновлено в 13:30
Политика
Губернатор Челябинской области объявил об отставке
Обновлено в 11:03
Происшествия
В США «единорог» ограбил магазин
Обновлено в 17:16
Экономика
Программу маткапитала хотят продлить до 2024 года
В Минтруде хотят продлить программу материнского капитала до 2024 года.
Обновлено в 13:00
Театры
Алексей Рыбников сделал оперу из «Войны и мира»
Отвечая на вопросы журналистов, Рыбников рассказал, что вопрос собственного театра "стоит сейчас критично", потому что подвал собственного дома худрука, где проходят репетиции труппы, подлежит плановому ремонту вплоть до 2026-го года.
Обновлено в 10:36
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Елена Беркова
Порноактриса Елена Беркова экстренно госпитализирована в одну из московских клиник, сообщает "СтарХит" со ссылкой на источники.
Обновлено в 17:18
Здоровье
ВОЗ представила доклад о состоянии здоровья беженцев и переселенцев
ВОЗ представила доклад о состоянии здоровья беженцев и переселенцев Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения представило в Москве первый доклад о здоровье беженцев и мигрантов.
Обновлено в 18:45
Наука
70 согласных и 40 падежей
Например, Петр Услар в конце XIX века сообщал, что старожилы помнят единственный смешанный брак, который вызвал в селении великий скандал.
Обновлено вчера в 11:32
Экономика
Социальные пенсии в РФ проиндексируют с 1 апреля на 2%
"Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2019 г. социальных пенсий в размере 1,02", - говорится в тексте документа.
Обновлено вчера в 05:26
Происшествия
Оплодотворивший 48 пациенток гинеколог отделался годом тюрьмы условно
Бывший врач-репродуктолог из американского штата Индиана, оказавшийся отцом детей 48 своих пациенток, был приговорен к году условного заключения, что вызвало недовольство его многочисленных детей.
Обновлено в 08:57
Политика
США ввели санкции против венесуэльской горнодобывающей госкомпании
Власти США ввели санкции против венесуэльской горнодобывающей компании Minerven и её директора Адриана Антонио Пердомо Мата.
Обновлено в 13:18