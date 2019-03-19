Экономика

Набсовет Сбербанка выдвинул Грефа для переизбрания на пост главыКоммерсантъ 08:14

Наблюдательный совет Сбербанка утвердил нынешнего главу банка Германа Грефа в качестве кандидата для переизбрания на новый срок. Об этом рассказал сам господин Греф по итогам заседания набсовета, сообщает «РИА Новости».
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Ректор МФТИ Кудрявцев заменит Владимира Мау в набсовете Сбербанка

Интерфакс08:55

Почти как Путин: Греф идет на четвертый срок в Сбербанке

Европейско-Азиатские новостивчера в 23:00

Набсовет Сбербанка выдвинул Грефа для переизбрания на пост главы

Коммерсантъ08:14

Набсовет Сбербанка рекомендовал акционерам переизбрать Грефа

News.ru08:04

Набсовет Сбербанка выдвинул Грефа на четвертый президентский срок

Ведомости08:26

Набсовет Сбербанка рекомендовал акционерам переизбрать Грефа

ТАСС08:23

Греф согласился остаться на посту главы Сбербанка

РБК08:37
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 19:32, Ашберн
Гаджеты

Появилось первое фото нового российского пулемета калибра 7,62 мм

Обновлено в 06:00
Футбол

Толиссо, не игравший с сентября, приступил к тренировкам

Полузащитник «Баварии» Корентен Толиссо восстановился после травмы колена и вернулся к тренировкам с командой.
Обновлено в 14:31
Здоровье

Ряд лекарств от стенокардии признали смертельно опасными

Препараты для снижения давления могут привести к внезапной остановке сердца. Речь идет о лекарствах, содержащих нифедипин.
Обновлено вчера в 03:59
Шоу-бизнес

Отец Началовой сообщил о дальнейшей судьбе 12-летней дочери певицы

12-летняя дочь певицы Юлии Началовой после смерти исполнительницы останется под опекой членов ее семьи.
Обновлено вчера в 13:45
Происшествия

В Якутске мигранты не вышли на работу после акции протеста

В Якутске после митинга 17 марта, участники которого потребовали наказать виновных в изнасиловании местной девушки (в преступлении подозревают мигрантов), десятки приезжих жителей города не вышли на работу.
Обновлено в 08:56
Футбол

Аршавин выступил против бразильцев в сборной России

Самый именитый футболист сборной России, экс-игрок «Зенита», ныне футбольный эксперт и комментатор Андрей Аршавин высказался о появлении натурализованных иностранцев в сборной России.
Обновлено в 19:01
Авто

Яндекс и Hyundai вместе разработают беспилотные машины

Компания Яндекс и производитель автомобильных компонентов Hyundai Mobis подписали соглашение о совместном создании программно-аппаратного комплекса для беспилотных автомобилей.
Обновлено в 06:47
Политика

Лавров посоветовал Волкеру не рассуждать о том, что выгодно России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер «лучше бы промолчал», говоря о якобы выгодном для России членстве Латвии, Литвы и Эстонии в НАТО.
Обновлено в 09:55
Авто

В США начали расследовать массовые возгорания Hyundai и Kia

Агентство напоминает, что в 2015 году Hyundai отозвал 470 тысяч седанов Sonata в связи с возможными проблемами с двигателями Theta II, которые использовались и на автомобилях Kia.
Обновлено вчера в 18:26
Авто

Водители России могут получить 27 тысяч рублей за установку ГБО

Обновлено в 14:57
Политика

Москалькова прилетела в Киев для участия в суде по делу Вышинского

Обновлено в 19:00
Политика

Hill: скандал с Boeing выявил проблему коррупции при Трампе

Скандал с компанией Boeing говорит о необходимости начать расследование коррупции, которая существует в эпоху руководства президента США Дональда Трампа, пишет в колонке The Hill Джефф Хаузер и Элеонор Иган из вашингтонского Центра экономических и политических исследований (CEPR).
Обновлено в 04:46
Политика

Трамп предложил включить Бразилию в состав НАТО

Президент США Дональд Трамп намерен добиваться получения Бразилией статуса важнейшего союзника США вне НАТО или даже включения этой страны в состав североатлантического альянса.
Обновлено в 15:50
Армия и оружие

Стратегический «Борей» вышел на испытания

Видео испытаний российской стратегической атомной подводной лодки проекта "Борей" опубликовало Министерство обороны РФ.
Обновлено в 06:44
Политика

США готовы к торговому партнерству с Британией после Brexit

Соединенные Штаты будут готовы оперативно заключить новые торговые соглашения с Великобританией после Brexit, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 16:25
Энергетика

Цены промпроизводителей в России с начала 2019 года снизились на 1,2%

Цены производителей промышленных товаров в России в феврале 2019 года выросли на 0,1%, а в годовом выражении — на 0,9%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
Обновлено в 10:38
Происшествия

Житель Северной Осетии утверждает, что полицейский сломал ему челюсть

21-летний житель Моздока Северной Осетии Ростислав Мельниченко утверждает, что полицейский сломал ему челюсть из-за отказа пешехода уступить дорогу автомобилю во дворе дома.
Обновлено вчера в 16:39
Армия и оружие

Более 1000 мотострелков ЦВО подняты по тревоге в рамках учения в Алтайском крае

Обновлено в 11:27
Экономика

Вегетарианство не помеха: эксперты отмечают рост потребления мяса в РФ

Международный день без мяса отмечают в мире 20 марта. Россия присоединилась к этому дню с 2012 года.
Обновлено в 17:47
Кино

Пиратские копии фильма «Завод» удалены со 129 сайтов

Напомним, лента российского режиссера Юрия Быкова рассказывает о нескольких рабочих, взявших в заложники хозяина закрывшегося градообразующего завода.
Обновлено в 13:30
Политика

Губернатор Челябинской области объявил об отставке

Обновлено в 11:03
Происшествия

В США «единорог» ограбил магазин

Обновлено в 17:16
Экономика

Программу маткапитала хотят продлить до 2024 года

В Минтруде хотят продлить программу материнского капитала до 2024 года.
Обновлено в 13:00
Театры

Алексей Рыбников сделал оперу из «Войны и мира»

Отвечая на вопросы журналистов, Рыбников рассказал, что вопрос собственного театра "стоит сейчас критично", потому что подвал собственного дома худрука, где проходят репетиции труппы, подлежит плановому ремонту вплоть до 2026-го года.
Обновлено в 10:36
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована Елена Беркова

Порноактриса Елена Беркова экстренно госпитализирована в одну из московских клиник, сообщает "СтарХит" со ссылкой на источники.
Обновлено в 17:18
Здоровье

ВОЗ представила доклад о состоянии здоровья беженцев и переселенцев

ВОЗ представила доклад о состоянии здоровья беженцев и переселенцев Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения представило в Москве первый доклад о здоровье беженцев и мигрантов.
Обновлено в 18:45
Наука

70 согласных и 40 падежей

Например, Петр Услар в конце XIX века сообщал, что старожилы помнят единственный смешанный брак, который вызвал в селении великий скандал.
Обновлено вчера в 11:32
Экономика

Социальные пенсии в РФ проиндексируют с 1 апреля на 2%

"Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2019 г. социальных пенсий в размере 1,02", - говорится в тексте документа.
Обновлено вчера в 05:26
Происшествия

Оплодотворивший 48 пациенток гинеколог отделался годом тюрьмы условно

Бывший врач-репродуктолог из американского штата Индиана, оказавшийся отцом детей 48 своих пациенток, был приговорен к году условного заключения, что вызвало недовольство его многочисленных детей.
Обновлено в 08:57
Политика

США ввели санкции против венесуэльской горнодобывающей госкомпании

Власти США ввели санкции против венесуэльской горнодобывающей компании Minerven и её директора Адриана Антонио Пердомо Мата.
Обновлено в 13:18
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Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
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