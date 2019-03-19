Набсовет Сбербанка выдвинул Грефа для переизбрания на пост главыКоммерсантъ 08:14

Наблюдательный совет Сбербанка утвердил нынешнего главу банка Германа Грефа в качестве кандидата для переизбрания на новый срок. Об этом рассказал сам господин Греф по итогам заседания набсовета, сообщает «РИА Новости».

Набсовет Сбербанка выдвинул Грефа для переизбрания на пост главы

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